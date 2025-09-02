ETV Bharat / education-and-career

గ్రామీణ బ్యాంకుల్లో 13,217 ఉద్యోగాలు - తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 950 పోస్టులు - IBPS NOTIFICATION 2025

దేశవ్యాప్తంగా ఐబీపీఎస్​ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం - ఆఫీస్​ అసిస్టెంట్స్ (క్లర్క్స్)​, ఆఫీసర్ల పోస్టుల్లో మొత్తం 13, 217 పోస్టులు - తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 950 పోస్టులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 2, 2025 at 12:11 PM IST

IBPS RRB Notification 2025 : దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 28 గ్రామీణ బ్యాంకుల్లో ఆఫీస్​ అసిస్టెంట్స్ క్లర్క్స్​, ఆఫీసర్ల నియామకానికి ఐబీపీఎస్​ ఇటీవల ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఈ రెండు పోస్టులకూ ప్రిలిమినరీ, మెయిన్స్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ఆఫీసర్​ పోస్టులకు అదనంగా మౌఖిక పరీక్ష ఉంటుంది. ఈ పోస్టులకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఒకే రాష్ట్రం, ఒకే గ్రామీణ బ్యాంకు విధానం కారణంగా రాష్ట్రాల్లో ఉన్న వివిధ గ్రామీణ బ్యాంకులు విలీనమైయ్యాయి. ప్రస్తుతం 28 గ్రామీణ బ్యాంకులున్నాయి. వీటిలో ప్రకటించిన 13, 217 పోస్టుల్లో ఈ రెండు రాష్ట్రల్లో 950 పోస్టులున్నాయి. తెలంగాణలో 797 (450 ఆఫీస్​ అసిస్టెంట్లు, 348 ఆఫీసర్లు), ఆంధ్రప్రదేశ్​ 152 (150 ఆఫీస్​ అసిస్టెంట్లు, 2 ఆఫీసర్లు) పోస్టులతో భర్తీ కానున్నాయి.

సెక్షన్‌ వారీగా సమయం : ఇప్పుడు నిర్వహిస్తున్న పరీక్ష విధానంలో స్వల్ప మార్పు జరిగింది. గత పరీక్షల్లో ప్రిలిమ్స్​, మెయిన్స్​ రెండిట్లో అన్ని విభాగాలకూ కలిపి ఉమ్మడి సమయం కేటాయించేవారు. ప్రస్తుత పరీక్షల్లో వేరు వేరు విభాగాల వారీగా సమయాన్ని నిర్దేశించారు.

ఎంపిక విధానం : మెయిన్స్​ పరీక్షలో వచ్చిన మార్కుల ప్రాతిపదికన ఆఫీస్​ అసిస్టెంట్ పోస్టులకు మొదటి ఎంపిక ఉంటుంది. ఆఫీసర్​ (స్కేల్​-1) పోస్టులకైతే మెయిన్స్, ఇంటర్వ్యూల్లోని మార్కులను 80-20 నిష్పత్తిలో తీసుకుని ఆ ప్రాతిపదికన తుది ఎంపిక నిర్వహిస్తారు. ప్రాథమిక దశలో నిర్వహించే ప్రిలిమినరీని మరో దశ అర్హత కోసం మాత్రమే పరిగణిస్తారు.

సిలబస్​ : ఐబీపీఎస్​ ఆర్​ఆర్​బీ ఆఫీస్​ అసిస్టెంట్స్​, ఆఫీసర్స్​ పరీక్ష విధానం, సిలబస్​ ఒకే విధంగా ఉంటుంది. పరీక్ష స్థాయిలో మాత్రమే భేదం ఉంటుంది. ప్రిలిమ్స్​, మెయిన్స్​ పరీక్షల్లో క్వాంటిటేటివ్​ ఆప్టిట్యూడ్​/ న్యూమరికల్​ ఎబిలిటీ, ఇంగ్లీష్​, రీజనింగ్​, జనరల్​ అవేర్​నెస్​, కంప్యూటర్​ నాలెడ్జ్​ విభాగాల్లో ప్రశ్నలు వచ్చే టాపిక్స్​ను గమనించి సరైన విధంగా సిద్ధం కావాలి.

ఆఫీస్​ అసిస్టెంట్స్ పోస్టులకు అర్హత :

  • విద్యార్హత : ఆఫీస్​ అసిస్టెంట్స్ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు ఏదైనా డిగ్రీ ఉంటే సరిపోతుంది.
  • ఆఫీస్​ అసిస్టెంట్స్ పోస్టుకి 18-28 ఏళ్ల మధ్య వయసు ఉండాలి.
  • ఈ పోస్టులకూ దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం అక్టోబర్​ 21వ తేదీ వరకు ఉంది.
  • ఆఫీస్​ అసిస్టెంట్స్​ పోస్టులకు ప్రిలిమ్స్​ పరీక్ష డిసెంబర్​ 6,7,13,14 తేదీల్లో పరీక్ష ఉంటుంది.
  • మెయిన్స్​ పరీక్ష వచ్చే ఏడాదిలో ఫిబ్రవరిలో 1వ తేదీన పరీక్ష ఉంటుంది.

ఆఫీసర్స్​ (స్కేల్​-1) :

  • ఈ పోస్టుకు దరఖాస్తు చేసుకోడానికి విద్యార్హత డిగ్రీ చదివి ఉండాలి.
  • ఈ పోస్టుకు పరీక్ష రాయాలంటే 18-30 ఏళ్ల మధ్య వయసు ఉండాలి.
  • దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అక్టోబర్​ 21వ తేదీ వరకు చివరి అవకాశం.
  • ఆఫీసర్స్ (స్కేల్​-1) నవంబర్​ 22,23 తేదీల్లో ప్రిలిమ్స్​ పరీక్ష ఉంటుంది.
  • ఇక మెయిన్స్ పరీక్ష విషయానికొస్తే ఈ ఏడాది చివరిలో డిసెంబర్​ 28న పరీక్ష జరగనుంది.
  • ఈ రెండు రకాల పోస్టులకు www.ibps.in వైబ్​సైట్​ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

