IB security assistant recruitment 2025 : దేశంలో మంచి క్రేజ్ ఉన్న ఉద్యోగాల్లో ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో(ఐబీ) ముఖ్యమైంది. ఇప్పుడీ సంస్థలో పదో తరగతి విద్యార్హతతోనే ఉద్యోగాన్ని పొందే అవకాశం వచ్చింది. దేశవ్యాప్తంగా ఖాళీగా ఉన్న 4987 సెక్యూరిటీ అసిస్టెంట్/ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టుల భర్తీకి ప్రకటన విడుదలైంది. పరీక్షలో ప్రతిభతో నియామకాలు చేపట్టనున్నారు. ఎంపికైనవారికి లెవెల్-3 వేతనాలతోపాటు ఇతర దక్కుతాయి.
ఇటీవలే డిగ్రీ విద్యార్హతతో 3717 అసిస్టెంట్ సెంట్రల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్ గ్రేడ్-2 ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టుల భర్తీకి ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో ప్రకటన విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. వాటికి దరఖాస్తు చేసుకున్నవారు అదే సన్నద్ధతతో ఈ పరీక్షను ఈజీగా ఎదుర్కోవచ్చు. రెండు ఎగ్జామ్స్ స్వరూపం దాదాపు ఒకటే. ప్రశ్నల స్థాయిలోనే వ్యత్యాసం ఉంటుంది. ఇప్పటికే పలు పోటీ పరీక్షల సన్నద్ధతలో ఉన్నవారికి సెక్యూరిటీ అసిస్టెంట్/ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులు గొప్ప అవకాశం అని చెప్పవచ్చు.
జీతభత్యాలు : ఈ ఉద్యోగంలో చేరినవారు లెవెల్-3 మూల వేతనం(బేసిక్ పే) రూ.21,700 పొందుతారు. అదనంగా ఇందులో 20 శాతం స్పెషల్ సెక్యూరిటీ అలవెన్స్ను కూడా (ఎస్ఎస్ఏ) ఇస్తారు. డీఏ, హెచ్ఆర్ఏ(హౌసింగ్ రెంట్ అలవెన్స్), మిగిలిన అన్ని ప్రోత్సాహకాలతో మొదటి నెల నుంచే సుమారు రూ.45,000 వేతనం అందుకోవచ్చు. అనుభవం, విద్యార్హతలు, అంతర్గత పరీక్షలతో ఉన్నత స్థాయికీ చేరుకోవచ్చు.
ఎంపికవ్వాలంటే? :
టైర్-1 ఎగ్జామ్లో అన్ రిజర్వ్డ్, ఈడబ్ల్యుఎస్ 30, ఓబీసీ 28, ఎస్సీ, ఎస్టీలు 25 మార్కులు పొందాల్సి ఉంటుంది. ఇలా కనీస మార్కులు పొందినవారి జాబితా నుంచి ఆ విభాగాల వారీగా ఉన్న ఖాళీలకు పది రెట్ల సంఖ్యలో టైర్-2కి పరీక్షకు ఎంపిక చేస్తారు. టైర్-2లో అర్హతకు కనీసం 20 మార్కులు పొందడం తప్పనిసరి అని గుర్తుంచుకోవాలి. కానీ ఈ మార్కులు తుది ఎంపికలో పరిగణనలోకి తీసుకోరు. ఇలా అర్హత పొందినవారి జాబితా నుంచి వాళ్లు టైర్-1లో సాధించిన మార్కుల మెరిట్ ప్రకారం ఖాళీలకు ఐదు రెట్ల సంఖ్యలో అభ్యర్థులను ఇంటర్వ్యూకు(మౌఖిక పరీక్షలకు) పిలుస్తారు. ఆ తర్వాత వైద్య పరీక్షలు(మెడికల్ టెస్ట్లు) నిర్వహిస్తారు. తుది నియామకాలు టైర్-1, టైర్-3 (ఇంటర్వ్యూ)ల్లో పొందిన మొత్తం మార్కుల మెరిట్, రిజర్వేషన్ల ప్రకారం ఆధారపడి ఉంటాయి.
విజయానికి..
- ఈ పరీక్షకు ప్రిపరేషన్లో ముందుగా ప్రాథమికాంశాలకే ప్రాధాన్యమివ్వాలి. అందులో రాణిస్తేనే మిగిలినవి ఈజీగా నేర్చుకునేందుకు అవకాశముంటుంది.
- 8,9,10 తరగతుల్లోని మ్యాథ్స్, సైన్స్, సోషల్, ఇంగ్లిష్ పాఠ్యపుస్తకాల్లోని ముఖ్యాంశాలను ఒకసారి బాగా చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది.
- ప్రతి విభాగంలోనూ అంశాల వారీగా వీలైనన్ని మోడల్ టెస్ట్లను ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అనంతరం ఆ అంశంలో మాక్ టెస్టులు రాయడం ఉత్తమం. స్కోరు మెరుగైతే, మరో టాపిక్లోకి వెళ్లాలి. ఇలా అన్ని విభాగాల్లోని టాపిక్లన్నీ బాగా సన్నద్ధం కావాలి.
- ఐబీ గత ప్రశ్నపత్రాలను సునిశితంగా పరిశీలించాలి. దీంతో ప్రశ్నలు ఏ స్థాయిలో వస్తున్నాయి, వాటిని ఎదుర్కోవడానికి ఎలా ప్రిపేర్ కావాలో సులభంగా తెలుస్తుంది.
- ఎస్ఎస్సీ- సీహెచ్ఎస్ఎల్, రైల్వే- ఎన్టీపీసీ, ఐబీపీఎస్- క్లరికల్ పాత, మోడల్ ప్రశ్నపత్రాలు అధ్యయనంలో ఉపయోగమే.
పరీక్షలు ఇలా
రాత పరీక్షలో 2 పేపర్లుంటాయి. టైర్-1 పూర్తిగా ఆబ్జెక్టివ్ విధానంలో ఉంటుంది. టైర్-2 డిస్క్రిప్టివ్ విధానంలో ఉంటుంది.
- టైర్-1: ఇందులో ఐదు విభాగాల నుంచి 100 ప్రశ్నలు వస్తాయి. ప్రతి ప్రశ్నకూ ఒక మార్కు ఉంటుంది. తప్పు జవాబుకు పావు మార్కును తగ్గిస్తారు. జనరల్ అవేర్నెస్, క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్, న్యూమరికల్/ఎనలిటికల్/లాజికల్ ఎబిలిటీ అండ్ రీజనింగ్, ఇంగ్లిష్ లాంగ్వేజ్, జనరల్ స్టడీస్ ఒక్కో విభాగం నుంచీ ఇరవై చొప్పున ప్రశ్నలు వస్తాయి. పరీక్ష వ్యవధి ఒక గంట ఉంటుంది.
- టైర్-2: దీనికి 50 మార్కులు ఉంటాయి. వ్యవధి ఒక గంట ఉంటుంది. 500 పదాల వ్యాసాన్ని ఆంగ్లం నుంచి తెలుగులోకీ, తెలుగులో ఇచ్చిన వ్యాసాన్ని ఆంగ్లంలోకీ తర్జుమా చేయాల్సి ఉంటుంది.
- టైర్-2: ఇంటర్వ్యూ (50 మార్కులు).
నోటిఫికేషన్ సంబంధింత ముఖ్య సమాచారం :
ఖాళీలు: 4987. (హైదరాబాద్ నగర పరిధిలో 117, విజయవాడలో 115 పోస్టులు ఉన్నాయి. వీటికి తెలుగులో రాయటం, చదవటం, మాట్లాడటం రావాలి) పోటీ పడుతోన్న రాష్ట్రానికి సంబంధించి నివాస ధ్రువీకరణ పత్రం తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
అర్హత: పదో తరగతి. దివ్యాంగులకు అవకాశం లేదు.
వయసు: 17.08.2025 నాటికి 18 నుంచి 27 ఏళ్లలోపు వయసు ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదేళ్లు; ఓబీసీలకు మూడేళ్లు గరిష్ఠ వయసులో సడలింపు ఉంటుంది. భర్త చనిపోయిన, విడాకులు పొంది తిరిగి పెళ్లి చేసుకోని జనరల్ మహిళలైతే 35 ఏళ్లు; ఓబీసీ 38, ఎస్సీ, ఎస్టీలైతే 40 ఏళ్ల వయసు వరకు మినహాయింపు ఉంటుంది.
ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు చివరి తేదీ: 17.08.2025
పరీక్ష ఫీజు: మహిళలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ రూ.550. యూఆర్, ఈడబ్ల్యుఎస్(ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్స్), ఓబీసీ రూ.650.
పరీక్ష తేదీలు: ప్రకటించలేదు. సమాచారం ఈ-మెయిల్కు అందుతుంది.
వెబ్సైట్: https://www.mha.gov.in/en
