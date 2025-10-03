ETV Bharat / education-and-career

బలమైన రెజ్యూమెతోనే కలల ఉద్యోగం సాధ్యం - తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాల్సిన సూచనలు

జాబ్ డిస్క్రిప్షన్‌కు అనుగుణంగా కస్టమైజ్ చేయడం తప్పనిసరి - ఆన్‌లైన్ టెంప్లేట్లతో సులభమైన రెజ్యూమె తయారీ

Resume Writing Tips for Freshers and Professionals
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 3, 2025 at 11:24 AM IST

3 Min Read
Resume Writing Tips for Freshers and Professionals: మంచి ఉద్యోగం సాధించాలంటే కేవలం నైపుణ్యం కలిగి ఉండటం సరిపోదు. ఆ నైపుణ్యాన్ని, అనుభవాన్ని సరైన రీతిలో ప్రతిబింబించేది రెజ్యూమె. ఇది అభ్యర్థి వ్యక్తిగత మార్కెటింగ్ డాక్యుమెంట్. మీరు ఎవరు, ఏమి చేయగలరు, కంపెనీకి ఎంత విలువ తీసుకురాగలరు అనేది మొదటగా చూపించేది ఇదే. అందుకే బలమైన, ఆకర్షణీయమైన రెజ్యూమె తయారు చేయడం అత్యంత కీలకం.

ఆన్‌లైన్ టెంప్లేట్లతో సులభతరం: రెజ్యూమె తయారు చేయడం కొంత సమయం పట్టే పని. అందుకే గూగుల్ డాక్స్, ఇతర ప్రొఫెషనల్ వెబ్‌సైట్లు అందించే ఆన్‌లైన్ టెంప్లేట్లు ఉపయోగించడం ఉత్తమం. ఇవి ఫాంట్, లేఅవుట్, ఫార్మాటింగ్‌లో ముందుగానే సిద్ధంగా ఉంటాయి. మనం చేయాల్సిందల్లా వ్యక్తిగత వివరాలను సరైన చోట నింపడం మాత్రమే.

ఏటీఎస్ (ATS) అనుకూలత-ఎందుకు ముఖ్యం?: ఇప్పటి రోజుల్లో ఎక్కువ కంపెనీలు అప్లికెంట్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్స్ (ATS) అనే సాఫ్ట్‌వేర్ వాడుతున్నాయి. ఈ సిస్టమ్స్ రెజ్యూమెను స్కాన్ చేసి, కీ వర్డ్స్ ఆధారంగా షార్ట్‌లిస్ట్ చేస్తాయి. కాబట్టి రెజ్యూమెలో గ్రాఫిక్స్, క్లిష్టమైన టేబుల్‌లకు దూరంగా, సింపుల్‌గా ఉండే ఫార్మాటింగ్ ఉపయోగించాలి. సరళమైన ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్‌తోనే మీ రెజ్యూమె ఏటీఎస్‌లో విజయవంతమవుతుంది.

ఉద్యోగ వివరణతో సరిపోల్చడం: చాలామంది చేసే పెద్ద తప్పు ఒకే రెజ్యూమెను అన్ని కంపెనీలకూ పంపడం. కానీ ప్రతి ఉద్యోగానికి సంబంధించిన జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ (JD) వేరు. కాబట్టి దానిలో వాడిన ముఖ్యమైన పదాలను గుర్తించి, వాటిని రెజ్యూమెలో చేర్చాలి. ఉదాహరణకు: “Python, Data Analysis, Agile Methodology” లాంటి పదాలు JDలో ఉంటే, అవి తప్పక నైపుణ్యాల విభాగంలో, అనుభవంలో ఉండాలి.

నైపుణ్యాల విభాగం-ఎలా రాయాలి?:

స్పష్టంగా: కేవలం “టీమ్ వర్క్, కమ్యూనికేషన్” లాంటి సాధారణ పదాలు కాకుండా, మీరు నేర్చుకున్న సాఫ్ట్‌వేర్, ప్రోగ్రామింగ్ భాషలు, టూల్స్‌ను స్పష్టంగా బుల్లెట్ పాయింట్లలో రాయాలి.

టెక్నికల్ స్కిల్స్: Java, SQL, Python, Photoshop, Figma వంటి వాటిని పేర్కొనాలి.

సాఫ్ట్ స్కిల్స్: “ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్” అని రాయడం కంటే, “క్లిష్టమైన క్లయింట్ సమస్య పరిష్కరించి ఖర్చులను 15% తగ్గించాను” అని రాయడం మరింత ప్రభావవంతం.

అనుభవాన్ని ఎలా హైలైట్ చేయాలి?: పని అనుభవం తక్కువగా ఉంటే కూడా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు.

  • ఇంటర్న్‌షిప్‌లు
  • కళాశాల ప్రాజెక్టులు
  • వాలంటీర్ అనుభవం

వీటిని ప్రొఫెషనల్ రీతిలో వర్ణించాలి.

శక్తిమంతమైన పదాల వాడుక

‘పని చేశాను’ అనే బదులు ‘నడిపించాను (Led), సృష్టించాను (Created), మెరుగుపరిచాను (Improved), సాధించాను (Achieved)’ వంటి పదాలను వాడాలి.

ఫలితాలను సంఖ్యలలో చూపించండి

సాధారణం: “సోషల్ మీడియా కంటెంట్ సృష్టించాను.”

ఆకర్షణీయం: “3 నెలల్లో సోషల్ మీడియా ఎంగేజ్‌మెంట్‌ను 40% పెంచేలా 15 రకాల కంటెంట్ రూపొందించాను.”

AI టూల్స్ తో మెరుగుదల: నేటి రోజుల్లో ChatGPT, Gemini వంటి లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ రెజ్యూమెను మరింత ప్రభావవంతంగా మార్చడంలో సహాయపడతాయి.

  • పెద్ద పేరాలను 30 పదాలలో కుదించమని చెప్పవచ్చు.
  • శక్తివంతమైన పదాలతో తిరిగి రాయమని అడగవచ్చు.
  • వ్యాకరణ, స్పష్టత లోపాలను సరిచేయించవచ్చు.

రెజ్యూమె కోసం ముఖ్య సూచనలు:

  • ఒకే పేజీ: 10 ఏళ్లలోపు అనుభవం ఉంటే రెజ్యూమె ఒక పేజీకి పరిమితం చేయాలి.
  • ప్రతి ఉద్యోగానికి కస్టమైజ్ చేయండి.
  • ఫలితాలను సంఖ్యలతో చూపించండి.
  • ప్రొఫెషనల్ సమ్మరీ: 3-4 వాక్యాల్లో అనుభవం, నైపుణ్యాలు, లక్ష్యాన్ని చెప్పండి.
  • ప్రూఫ్ రీడింగ్ తప్పనిసరి.
  • ఫైల్ ఫార్మాట్: PDFలో పంపండి. ఫైల్ పేరును ప్రొఫెషనల్‌గా ఉంచండి.
  • అనవసర సమాచారం వద్దు: పుట్టిన తేదీ, మతం, హాబీలు (సంబంధం లేనివి) రాయవద్దు.
  • స్పష్టమైన కాంటాక్ట్ డీటైల్స్: ఫోన్, ఇమెయిల్, LinkedIn లింకులు తప్పక ఉండాలి.

రెజ్యూమె అనేది ఉద్యోగ జీవితానికి విహంగ వీక్షణం. దానిని సీరియస్‌గా తీసుకోవాలి. నైపుణ్యాలు, అనుభవం ఎంత ఉన్నా, వాటిని సరైన రీతిలో చూపించకపోతే అవకాశాలు చేజారిపోతాయి. సింపుల్, క్లియర్, కస్టమైజ్డ్, ఫలితాలు ఆధారంగా రాసిన రెజ్యూమెతో మీరు కలల ఉద్యోగం వైపు మొదటి అడుగు వేయగలరు.

‘తర్వాత ఏమిటి?’ అనే ప్రశ్నకు సమాధానం! - ఇంజినీరింగ్‌ విద్యార్థులకు రోడ్‌ మ్యాప్‌

యూజీ కోర్సుల్లో దేశంలోని టాప్‌-10 కళాశాలలు - లిస్ట్ ఇదే

