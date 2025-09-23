పరీక్షలు బాగా రాస్తానో, లేదో అనే సందేహాలు వేధిస్తున్నాయా? - బయటపడే మార్గాలివే!

ETV Bharat / education-and-career
September 23, 2025
Study Techniques For Students : ‘ఎగ్జామ్స్ బాగా రాస్తానో లేదో? మంచి ర్యాంకు వస్తుందో రాదో? స్నేహితులందరిలా ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయో రావో’- ఇలాంటి సందేహాలెన్నో అనేకమంది విద్యార్థులను వేధిస్తుంటాయి. మరి వీటి నుంచి బయటపడేందుకు మార్గాలేంటి? నిపుణుల సూచనలు తదితర వివరాలు మీకోసం.
చిన్నగా మొదలయ్యేటువంటి సందేహాలు క్రమంగా ఆ తర్వాత పదే పదే వస్తుంటాయి. వాటిని ముందుగానే పసిగట్టి నివారించగలగాలి. లేనట్లయితే అవే నిజమనుకుని ‘నా వల్ల కాదు. నేను చేయలేను’ అనుకున్నట్లయితే ఇక అక్కడే ఆగిపోతారు. ఇలాంటప్పుడే ‘మిగతావాళ్లకు సాధ్యమైంది నాకెందుకు కాదు? మరింతగా ప్రయత్నిద్దాం’ అనే దిశగా ఆలోచించడం ఉత్తమం.
సానుకూల ఆలోచనలు : స్వీయ సందేహాలకు లొంగిపోతే ప్రయాణం అక్కడే ఆగిపోతుంది గమ్యం చేరుకోలేరు. గతంలోనూ కొన్ని సబ్జెక్టుల విషయంలో ఈ విధంగానే భయపడి ఉండొచ్చు. అప్పుడు మీ డౌట్స్ అన్నీ నిజమయ్యాయా? అనే కోణంలో ఒకసారి ఆలోచించాలి. ఒకసారి వేసుకున్న స్టడీ ప్లాన్లో మార్పుచేర్పులు చేసేందుకు మనసు అంగీకరించకపోవచ్చు. కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటపడేందుకు ఇష్టపడకపోవచ్చు. ఆ పరిధిని దాటి పాజిటివ్గా ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాలి. అప్పుడు ఆశించినటువంటి ఫలితాలను అందుకోవచ్చు.
పంచుకుంటే ఫలితం : మనలో మనమే తీవ్రంగా ఆలోచిస్తూ మధనపడుతూ కూర్చుంటే సమస్య మరింత పెద్దదిగా కనిపిస్తుంది. మిమ్మల్ని భయపెడుతుంది. స్నేహితులతో, సహ విద్యార్థులతో పంచుకోవడం వల్ల అనేక సందేహాలకు పరిష్కారాలు దొరుకుతాయి. వాటిల్లో మీకు అనువైన దాన్ని ఎంచుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. దాంతో సమస్య తీవ్రత అనేది తగ్గి మనసూ తేలికపడుతుంది. మీ అనుమానాలను ఫ్రెండ్స్ తీర్చలేరనుకుంటే లెక్చరర్లను అడిగి తెలుసుకోవచ్చు. అనుభవంతో వారిచ్చే సలహాలు మీ దృష్టి కోణం మార్చుకోవడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి.
ఇతరులతో పోలిక : సహవిద్యార్థులతో పోల్చుకోవడం మొదలుపెడితే సమస్య అనేది మరింత తీవ్రమవుతుంది. మ్యాథ్స్ కష్టంగా అనిపించి దాంట్లో తక్కువ మార్కులు వచ్చాయనుకుందాం. ఎక్కువ మార్కులు వచ్చిన వాళ్లతో పోల్చుకోవడం వల్ల సమస్య అనేది పెరుగుతుందేగానీ తగ్గదు. ఆ విధంగా కాకుండా మిమ్మల్ని మీతోనే పోల్చుకోవడం అవసరం. గతంలో కంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ మార్కులను సంపాదిస్తే. మీరు ఆ సబ్జెక్టులో కాస్త మెరుగైనట్టే కదా. భవిష్యత్తులో ఇంకా అధిక మార్కులు సాధించడానికి ప్రయత్నించాలి.
రాసుకుంటే మేలు : మీకు అధికంగా ఇబ్బందిపెట్టే ఆలోచనల నుంచి బయటపడాలంటే సందేహాలూ, వాటికి పరిష్కారాలను కూడా ఒకచోట రాసుకోవాలి. దాంతో సమస్య తీవ్రత అనేది తగ్గినట్టనిపిస్తుంది. సబ్జెక్టుపరంగా వచ్చే డౌట్స్నూ ఇలా రాసుకోవచ్చు. దాంతో భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఇబ్బందులు వచ్చినప్పటికీ వాటి నుంచి బయటపడటం సులువవుతుంది.
మెరుగుపడేలా : ఒక్కోసారి మార్కుల విషయంలో సహవిద్యార్థులు కాస్త తక్కువ చేసి మాట్లాడే సందర్భాలు కూడా ఎదురవుతుంటాయి. దాంతో మనం ఏమీ సాధించలేమనే బాధ మొదలవుతుంది. ఇతరుల అభిప్రాయాలకు ఎక్కువ విలువ ఇవ్వడం వల్లనే ఇలా అవుతుంది. వాళ్లు ఏమన్నారు అన్నది కాకుండా, దాన్ని మీరేవిధంగా స్వీకరించారు అన్నదే ముఖ్యం. వాళ్లు సదుద్దేశంతోనే అనివుంటే మెరుగు పరుచుకోవడానికి మీ వంతుగా ప్రయత్నాలు కొనసాగించడం మంచిది.
