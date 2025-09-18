ETV Bharat / education-and-career

పోటీ పరీక్షల్లో ప్రయత్నాలు ఫలించటం లేదా? - అయితే ఈ రూల్స్ పాటించి చూడు!

పోటీ పరీక్షల్లో మేటిగా నిలవాలంటే పట్టుదల, ప్రణాళిక, క్రమశిక్షణ ముఖ్యం - తమ ప్రయత్నాలను మధ్యలోనే ఆపేస్తున్న కొందరు - దీన్ని అధిగమించాలంటే

How to Overcome Failures in Exams
How to Overcome Failures in Exams (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 18, 2025 at 7:43 PM IST

How to Overcome Failures in Exams :మన జీవితంలో ప్రతీ ఒక్కరి దగ్గరా ఏదో ఒక లక్ష్యం ఉంటుంది. కొంతమంది డాక్టర్ కావాలనుకుంటారు, మరికొంతమంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కావాలనుకుంటారు. విద్యార్థులు, ఉద్యోగార్థులు, వ్యాపారులు, కళాకారులు ఇలా ప్రతిఒక్కరూ ఏదో ఒక మైలురాయిని చేరాలని ఆశిస్తారు. అయితే ఆశించడం ఒక్కటే కాకుండా, దానిని సాధించేందుకు అవసరమైన పట్టుదల, ప్రణాళిక, క్రమశిక్షణ ఉండాలి. లక్ష్యాన్ని సాధించడంలో ఈ మూడు ఎంతో కీలకమైన అంశాలు.

లక్ష్యం అనేది ఒక దీర్ఘకాలిక ప్రయాణం. ఈ ప్రయాణంలో ఎన్నో ఆటుపోటులు, నిరాశలు, విఫలతలు తప్పవు. ఈ పరిస్థితుల్లో కొంతమంది మధ్యలోనే తమ ప్రయత్నాలను విరమించుకుంటారు. "నాకు ఇది సాధ్యపడదు", "ఇది నాకోసం కాదు", "ఇంకొకదాన్ని ట్రై చేద్దాం" అని తేలికగా తీసుకుంటారు. అయితే జీవితంలో నిజమైన విజయం సాధించేవారు ఎవరు అంటే ఎన్ని సార్లు విఫలమైనా, ఎన్ని అవాంతరాలు ఎదురైనా, తమ లక్ష్యం మీద పట్టుదలగా ఉండే వారే.

ఉదాహరణకు, ఐఐటీ, నిట్, యూపీఎస్సీ, గ్రూప్స్, బ్యాంకింగ్ వంటి పోటీ పరీక్షలలో లక్షలాది మంది విద్యార్థులు పాల్గొంటారు. కానీ అందరికీ విజయం అందదు. కొంతమంది మొదటి ప్రయత్నంలోనే విజయం సాధిస్తారు. మరికొందరు రెండోసారి, మూడోసారి ప్రయత్నించి గెలుస్తారు. అయితే చాలా మందిలో ఒకటో సారి ఫెయిల్ అయిన వెంటనే కోల్పోతారు. అసలు విజయానికి అడ్డంకి ఫెయిల్యూర్ కాదని, దానికి మన స్పందనే కారణమవుతుంది.

లక్ష్యం పెట్టుకోవడమే కాదు, నిర్ణీత కాలవ్యవధిలో పూర్తి చేయడం ముఖ్యం : -

ఏదైనా లక్ష్యం "ఎప్పటికైనా సాధిస్తాను" అనే సన్నివేశంతో కాదు, స్పష్టమైన గడువుతోనే ముందుకు సాగాలి. లేకపోతే కాలం వెళ్తూనే ఉంటుంది, ఫలితాలు మాత్రం రావు.

ప్రణాళిక చేయడం అత్యవసరం : -

చిన్న పనికైనా ప్లాన్ చేస్తే, జీవిత లక్ష్యాలకు మరింత ప్రణాళిక అవసరం. రోజువారీ, వారాంత, నెలవారీ ప్రణాళికలు రూపొందించుకోవాలి. అవి అమలవుతున్నాయా లేదా అన్నదానిపై నియమంగా పరిశీలించాలి.

వాయిదాలపై ఆధారపడకూడదు : -

“ఈరోజూ రేపు” అనే అలవాటు విపత్తుకి దారి తీస్తుంది. రోజూ ఏ పని ఉందో అదే రోజే పూర్తి చేయాలి. ఇది భారం తగ్గిస్తుంది, ఆత్మవిశ్వాసం పెంచుతుంది.

విఫలతలతో భయపడకూడదు : -

ఒకటి రెండు సార్లు విఫలమైనా, ప్రయత్నం కొనసాగించాలి. సివిల్ సర్వీసులు వంటి పరీక్షల్లో ఎన్నోసార్లు ఫెయిల్ అయిన వారు చివరికి విజయం సాధించిన ఉదాహరణలు ఎన్నో ఉన్నాయి.

ప్రేరణ పొందాలి : -

విజయవంతులైన వారి అనుభవాలు చదవడం, వినడం ద్వారా స్ఫూర్తి లభిస్తుంది. ఇది మనల్ని మళ్లీ ప్రయత్నానికి ప్రోత్సహించగలదు.

చివరికి – గెలిచేది ఎవరు? : -

మధ్యలో ఆగిపోకుండా, ఎంత సమస్య వచ్చినా ముందుకు సాగేవారే గెలుస్తారు. శ్రమించి, పట్టుదలతో ఉండటం ముఖ్యం.

పట్టుదల లేకపోతే టాలెంట్, కష్టపడి చదివిన రోజులు అన్నీ వృథా. ఒక వ్యక్తి చేసిన ప్రయోగం విఫలమవచ్చు. కానీ తాను పెట్టుకున్న కృషి, అనుభవం, తలుపుతట్టే అవకాశం మాత్రం తిరిగి వస్తుంది. అలానే, విజయవంతులైన వారి జీవితాలను అధ్యయనం చేయడం, వారి కథనాలను చదవడం వల్ల ఎంతో స్ఫూర్తి లభిస్తుంది. రామోజీ రావు, ఎపీజే అబ్దుల్ కలామ్, పీవీ సింధు, నారాయణ మూర్తి వంటి ప్రముఖుల జీవితాల్లోనూ ఎన్నో పోరాటాలు ఉన్నాయి. కానీ వారి పట్టుదల వల్లే వారు తమ లక్ష్యాలను సాధించగలిగారు.

మన లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలంటే, ముందుగా మనం నమ్మకం కలిగించుకోవాలి. “నేను సాధించగలను” అని. ఆ నమ్మకం మనల్ని ముందుకు నడిపిస్తుంది. మధ్యలో ఎదురయ్యే విఫలతలు, నిరుత్సాహాలను తాత్కాలికంగా మాత్రమే చూసి, అవి మనం ముందుకెళ్లేందుకు ఇచ్చే బలంగా భావించాలి.

మీరు కూడా చేయగల చిన్నపాటి పనులు : -

  • మీ లక్ష్యాన్ని రాసుకోండి.
  • దానికి గడువు వేయండి.
  • రోజువారీ టైమ్‌టేబుల్ తయారు చేయండి.
  • ప్రతిరోజూ స్నేహితులకో, కుటుంబసభ్యులకో మీ ప్రగతిని తెలియజేయండి.
  • నెలకోసారి మీ స్వయంకృత పరిణామాన్ని పరిశీలించండి.

చిన్న లక్ష్యాలు పెట్టుకోండి - పెద్ద విజయాలు సాధించండి

