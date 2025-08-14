ETV Bharat / education-and-career

దూరవిద్యలో యూజీ, పీజీ చేయాలనుకుంటున్నారా? - అయితే మీ కోసమే ఇది - UG PG COURSES IN DISTANCE EDUCATION

బీఆర్​ అంబేడ్కర్​ ఓపెన్​ యూనివర్సిటీలో దూర విద్యలో డిగ్రీ, పీజీ అడ్మిషన్లు - ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ 20.08.2025

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 14, 2025 at 11:15 PM IST

UG PG Courses in Distance Education : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దూరవిద్యకు చిరునామా డాక్టర్‌ బి.ఆర్‌.అంబేడ్కర్‌ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం(బీఆర్ఏఓయూ). అధిక సంఖ్యలో కోర్సులు, స్టడీ మెటీరియల్‌ నాణ్యత, అధ్యయన కేంద్రాలు అందుబాటులో ఉండటం ఇవన్నీ బీఆర్‌ఏఓయూ ప్రత్యేకతలు అని చెప్పవచ్చు. ఈ సంస్థలో యూజీ, పీజీ, పోస్ట్​గ్రాడ్యుయేట్​ డిప్లొమా, డిప్లొమా, సర్టిఫికెట్‌ కోర్సులు ఉన్నాయి. వీటికి పదో తరగతి, ఇంటర్​, డిగ్రీ విద్యార్హతలతో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

అనారోగ్య కారణాలు లేదా ఆర్థిక పరిస్థితులు సహకరించకపోవడం, ఇప్పటికే ఉద్యోగంలో స్థిరపడటం ఇలా ఎన్నో కారణాలతో దూరవిద్యలో(డిస్టెన్స్​ ఎడ్యుకేషన్​లో) చేరేవారి సంఖ్య ఏటా పెరుగుతోంది. ఈ చదువుల కోసమే ప్రత్యేకంగా సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయాలను ఏర్పాటు చేశారు. దూరవిద్య డిగ్రీలతో కొన్ని మినహా దాదాపు అన్ని ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకూ పోటీ పడేందుకు అవకాశముంటుంది. వివిధ ప్రవేశ పరీక్షలూ రాసుకోవచ్చు.

ఇవీ కోర్సులు యూజీలో : బీఏ, బీఎస్సీ, బీకాంలను ఈ యూనివర్సిటీ తెలుగు, ఆంగ్లం, ఉర్దూ మీడియంలలో అందిస్తోంది. కోర్సుల వ్యవధి మూడేళ్లు ఉంటుంది. వీటికి ట్యూషన్‌ ఫీజు మొదటి ఏడాదికి సంబంధించి రూ.3200, తర్వాత 2 ఏళ్లకు ఏటా రూ.3000 చెల్లించాలి. సైన్స్‌ కోర్సుల్లో చేరినవారికి ల్యాబ్‌ ఫీజు అదనం. యూజీ(అండర్​ గ్రాడ్యుయేట్) కోర్సులను ఛాయిస్‌ బేస్డ్‌ క్రెడిట్‌ సిస్టం (సీబీసీఎస్‌) విధానంలో నిర్వహిస్తున్నారు. ఏడాదికి రెండు సెమిస్టర్లు ఉంటాయి.

విభాగాలవారీ సబ్జెక్టుల వివరాలు :

కళలు (ఆర్ట్స్‌): తెలుగు సాహిత్యం, ఆంగ్ల సాహిత్యం, హిందీ లిటరేచర్, ఉర్దూ సాహిత్యం.

సోషల్‌ సైన్సెస్‌ (సామాజిక శాస్త్రాలు): ఎకనామిక్స్, చరిత్ర, పొలిటికల్ సైన్స్, మనోవిజ్ఞానశాస్త్రం, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లు, సమాజశాస్త్రం, జర్నలిజం.

విజ్ఞానశాస్త్రాలు (సైన్స్‌): వృక్షశాస్త్రం, జంతుశాస్త్రం, కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్, గణితశాస్త్రం, గణాంకశాస్త్రం, భూగర్భశాస్త్రం.

వాణిజ్యశాస్త్రం : కామర్స్‌.

అర్హత : రెగ్యులర్‌ విధానంలో ఇంటర్ పూర్తిచేసుకున్నవారు, ఓపెన్‌ స్కూల్‌ ద్వారా ఉత్తీర్ణత పొందినవారు, మూడు ఏళ్లు పాలిటెక్నిక్‌ డిప్లొమా కోర్సులు చదివినవారు, రెండేళ్ల డిప్లొమా పూర్తయినవాళ్లు, ఇంటర్​ తత్సమాన విద్యార్హత ఉన్నవారు వీటికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

పీజీలో :

ఎంఏ : మాస్టర్​ ఆఫ్ ఆర్ట్స్​లో హిస్టరీ, ఎకనామిక్స్, పొలిటికల్‌ సైన్స్, పబ్లిక్‌ అడ్మినిస్ట్రేషన్, సోషియాలజీ, జర్నలిజం అండ్‌ మాస్‌ కమ్యూనికేషన్, తెలుగు, ఇంగ్లిష్, హిందీ, ఉర్దూ కోర్సులు ఉన్నాయి. వీటిని ఇంగ్లిష్ మీడియం అందిస్తున్నారు. లాంగ్వేజీ కోర్సులు ఆయా భాషల్లో ఉంటాయి. కోర్సుల ఫీజు మొదటి ఏడాదికి సంబంధించి రూ.5300. రెండో ఏడాదికి రూ.5000. జర్నలిజం అండ్‌ మాస్‌ కమ్యూనికేషన్‌కు ఫస్ట్​ ఇయర్​ రూ.7800. రెండో ఏడాదికి రూ.7500. ఈ కోర్సుల వ్యవధి రెండు సంవత్సరాలు. నాలుగేళ్లలోపు పూర్తి చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ప్రతి కోర్సులోనూ ఆరు నెలలకు ఒకటి చొప్పున నాలుగు సెమిస్టర్లు ఉంటాయి.

అర్హత : ఈ కోర్సుల్లో చేరేందుకు ఏదైనా యూజీ డిగ్రీతో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

ఎమ్మెస్సీ: మ్యాథ్స్, అప్లైడ్‌ మ్యాథ్స్, భౌతిక శాస్త్రం, కెమిస్ట్రీ, బోటనీ, జువాలజీ, ఎన్విరాన్‌మెంటల్‌ సైన్స్, సైకాలజీ. వ్యవధి రెండు సంవత్సరాలు. ఇంగ్లిష్ మీడియంలో అందిస్తున్నారు. కెమిస్ట్రీకి ఫస్ట్​ ఇయర్ రూ.18,300. రెండో ఏడాదికి రూ.18,000. మ్యాథ్స్‌కి రెండేళ్లూ వరుసగా రూ.7800, 7500. మిగిలినవాటికి మొదటి ఏడాదికి రూ.15,300. రెండో ఏడాది రూ.15,000 ఫీజు చెల్లించాలి.

అర్హత: సంబంధిత సబ్జెక్టులను డిగ్రీలో చదివుండాలి. సైకాలజీకి కోర్సుకు ఏదైనా డిగ్రీ ఉంటే సరిపోతుంది. డిగ్రీలో సైన్స్‌ గ్రూపులవారు ఎన్విరాన్‌మెంటల్‌ సైన్స్‌ కోర్సులో చేరేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.

ఎంఎల్‌ఐఎస్సీ: 40 శాతం మార్కులతో బీఎల్‌ఐఎస్సీ ఉత్తీర్ణులు ఎంఎల్​ఐఎస్సీకి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. కోర్సు వ్యవధి ఏడాది ఉంటుంది. ట్యూషన్‌ ఫీజు రూ.10,300 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

బీఎల్‌ఐఎస్సీ: గ్రాడ్యుయేషన్‌లో 50 శాతం మార్కులతో ఉత్తీర్ణత చెందిన వారు ఈ కోర్సులకు అర్హులు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీలైతే 45 శాతం. కోర్సు వ్యవధి ఏడాది. ఫీజు రూ.5300.

ఎంకాం: బీకాం, బీబీఏ, బీబీఎం, బీఏ (కామర్స్‌) వీటిలో ఏదైనా కోర్సు చదివినవారు చేరవచ్చు. ఫీజు మొదటి సంవత్సరం రూ.7800, రెండో ఏడాది రూ.7500. ఈ కోర్సు ఆంగ్ల మాధ్యమంలో అందిసున్నారు. వ్యవధి రెండేళ్లు. నాలుగు సెమిస్టర్లు ఉంటాయి.
డిప్లొమా: సైకలాజికల్‌ కౌన్సెలింగ్, మార్కెటింగ్‌ మేనేజ్‌మెంట్, ఫైనాన్షియల్‌ మేనేజ్‌మెంట్, హ్యూమన్‌ రిసోర్స్‌ మేనేజ్‌మెంట్, ఆపరేషనల్‌ మేనేజ్‌మెంట్, ఎన్విరాన్‌మెంటల్‌ స్టడీస్, హ్యూమన్‌ రైట్స్, కల్చర్‌ అండ్‌ హెరిటేజ్‌ టూరిజం, ఉమెన్స్‌ స్టడీస్, ఇంటర్నేషనల్‌ రిలేషన్స్, డిజిటల్‌ జర్నలిజం ఒక్కో కోర్సు వ్యవధి ఏడాది. కొన్ని కోర్సులను రెండు సెమిస్టర్లలో అందిస్తున్నారు. ఎంచుకున్న కోర్సు ప్రకారం ఫీ మారుతుంది.

అర్హత: ఏదైనా బ్యాచిలర్‌ డిగ్రీ. సైకలాజికల్‌ కౌన్సెలింగ్‌కు మాత్రం డిగ్రీ లేదా పోస్ట్​ గ్రాడ్యుయేషన్​లో సైకాలజీ చదివుండాలి.

సర్టిఫికెట్‌: లిటరసీ అండ్‌ కమ్యూనిటీ డెవలప్‌మెంట్, ఫుడ్‌ అండ్‌ న్యూట్రిషన్, ఎన్జీవోస్‌ మేనేజ్‌మెంట్, ఎర్లీ చైల్డ్‌హుడ్‌ కేర్‌ అండ్‌ ఎడ్యుకేషన్‌. కోర్సుల వ్యవధి ఆరు నెలలు. కోర్సును బట్టి వీటిని పదోతరగతి/ ఇంటర్‌/ ఎలాంటి విద్యార్హతలు లేకుండా అందిస్తున్నారు.

ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ: 20.08.2025

వెబ్‌సైట్‌: https://online.braou.ac.in/login

