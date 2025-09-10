ETV Bharat / education-and-career
విద్యార్థులు రూ.12వేల స్కాలర్షిప్ పొందే అవకాశం - ఎన్ఎంఎంఎస్ పరీక్షలో ప్రతిభ చూపితే చాలు!
నవంబరు 23న నేషనల్ మీన్స్ కమ్ మెరిట్ స్కాలర్షిప్ పరీక్ష - పరీక్షలో ప్రతిభ చూపితే ఏడాదికి రూ.12వేల స్కాలర్షిప్ - దరఖాస్తు ప్రక్రియ, చివరితేదీ తదితర వివరాలు మీకోసం
Published : September 10, 2025 at 7:34 AM IST
How to Apply For NMMS Scholarship : విద్యార్థులూ మీరు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్నారా? అయితే మీకో గుడ్న్యూస్. కేంద్ర ప్రభుత్వం నేషనల్ మీన్స్ కమ్ మెరిట్ స్కాలర్షిప్ పేరుతో ఉపకారవేతనాలను అందిస్తోంది. మరి దీనికి దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు ఎవరు అర్హులు? ఏ విధంగా ఎంపిక చేస్తారు? దరఖాస్తు ప్రక్రియ తదితర వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
నేషనల్ మీన్స్ కమ్ మెరిట్ స్కాలర్షిప్ : ప్రభుత్వ బడుల్లో చదువుతూ ఆర్థికంగా వెనుకబడిన ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులకు కేంద్రం 2008 నుంచి ఎన్ఎంఎంఎస్ (నేషనల్ మీన్స్ కమ్ మెరిట్ స్కాలర్షిప్) పేరుతో ఉపకార వేతనాలను అందిస్తుంది. ఎనిమిది తర్వాత ఆర్థిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా విద్యార్థులు మధ్యలో చదువు మానేయకుండా ఇంటర్ వరకు కొనసాగించే విధంగా ఉపకార వేతనాలు అందిస్తోంది. 2025-26 విద్యా సంవత్సరానికిగాను ఎన్ఎంఎస్కు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభం అయింది. పరీక్ష ఏవిధంగా ఉంటుందనే వివరాలు తెలుసుకుందాం.
మొదటి విభాగంలో: ఈ విభాగంలో మానసిక సామర్థ్య పరీక్షకు సంబంధించి 90 మార్కులకు 90 ప్రశ్నలు ఇస్తారు. ఇందులో ఆర్థమెటిక్ సామర్థ్యం, రీజనింగ్, పదాల భిన్న పరీక్ష, అంకెలు, అక్షరాల ఎనాలజీ, కోడింగ్-డీకోడింగ్, లాజికల్ క్వశ్చన్స్, వెన్డయాగ్రామ్స్, అద్దం, నీటి ప్రతిబింబాలకు సంబంధించి ప్రశ్నలుంటాయి.
రెండో విభాగంలో: ఈ విభాగంలో 7, 8 తరగతుల సిలబస్ నుంచి 90 మార్కులకు 90 ప్రశ్నలుంటాయి. వీటిలో గణితం 20 మార్కులుకు ఉంటుంది, భౌతిక, రసాయన, జీవశాస్త్రాల నుంచి 35 మార్కులుకు ప్రశ్నలుంటాయి, సాంఘికశాస్త్రం నుంచి 35 మార్కుల చొప్పున ఉంటాయి. పరీక్ష తెలుగు, ఇంగ్లిష్ మాధ్యమాల్లో బహుళైచ్ఛిక రూపంలో ఉంటాయి. పరీక్షకు సుమారు రెండు నెలలు సమయం ఉన్నందున ప్రణాళికాబద్ధంగా సన్నద్ధం అయితే లక్ష్మీ కటాక్షాన్ని అందిపుచ్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు తుది గడువు : అక్టోబరు 6వ తేదీ
పరీక్ష: నవంబరు 23వ తేదీన డివిజన్ కేంద్రాల్లో పరీక్షను నిర్వహిస్తారు.
అర్హత : ఏడో తరగతిలో కనీసం 55 శాతం, ఎస్సీ, ఎస్టీలు 50 శాతం మార్కులు సాధించి ప్రభుత్వ బడుల్లో ప్రస్తుతం ఎనిమిదో తరగతి చదివేవారు.
ఆదాయం : తల్లిదండ్రుల వార్షికాదాయం రూ.3.5 లక్షలలోపు ఉండాలి
పరీక్షా రుసుం : ఓసీ, బీసీ విభాగాలకు చెందిన విద్యార్థులకు రూ.100, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు రూ.50
కావాల్సిన పత్రాలు : ఆధార్కార్డు, స్టడీ, కులం, ఆదాయం ధ్రువపత్రాలు
పరీక్షా విధానం: 180 మార్కులకు నిర్వహించే ఎన్ఎంఎస్ పరీక్షలో రెండు విభాగాలుంటాయి.
ఎంపికైతే : పరీక్షలో మంచి ప్రతిభ కనబరిచి ఎంపికైతే ఏటా రూ.12 వేల చొప్పున నాలుగేళ్లపాటు స్కాలర్షిప్ పొందవచ్చు. తొమ్మిదో తరగతి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు నాలుగేళ్ల వరకు మొత్తం రూ.48 వేల ప్రయోజనాన్ని పొందుతారు. పదో తరగతి అనంతరం ఈ ఉపకార వేతనం కొనసాగాలంటే 60 శాతం మార్కులతో ఉత్తీర్ణత పొందాల్సి ఉంటుంది.
మెరుగైన మార్కుల కోసం : -
- ఏ సబ్జెక్టు ఎన్ని రోజులు చదవాలో ప్రణాళిక వేసుకోండి.
- పాత ప్రశ్నపత్రాలను సాధన చేయండి.
- మీ సందేహాలను ఉపాధ్యాయులను అడిగి నివృత్తి చేసుకోండి
- మీరు ఏ సబ్జెక్టులో వీక్గా ఉన్నారో దానిపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టండి
- మోడల్ పరీక్షలను రాయండి.
