ఉచిత విద్యతో పాటు ఉన్నత ఉద్యోగం కావాలా? - ఎన్డీఏ పరీక్షతో మీ కల సాకారం! - HOW TO APPLY FOR NDA EXAM 2025

How To Apply For NDA Exam 2025 ( ETV Bharat )

How To Apply For NDA Exam 2025 : ఇంటర్ విద్యార్హతతో అత్యున్నత ఉద్యోగం పొందాలనుకునేవారు, రక్షణ రంగంలో అధికారి హోదాలో రాణించాలనే ఆశయం ఉన్నవారు యూపీఎస్‌సీ(యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్) నిర్వహించే నేషనల్‌ డిఫెన్స్‌ అకాడెమీ అండ్‌ నేవల్‌ అకాడెమీ (ఎన్‌డీఏ అండ్‌ ఎన్‌ఏ) పరీక్షపై దృష్టి సారించవచ్చు. ఇందులో అవకాశం వచ్చినవారు బీటెక్‌/బీఎస్సీ/బీఏ కోర్సు ఉచితంగానే చదువుకుంటూ, శిక్షణ పొందవచ్చు. అనంతరం లెవెల్‌-10 హోదాతో ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్‌ ఫోర్స్‌ విభాగాల్లో సేవలు అందించవచ్చు. అసలేంటీ ఎన్​డీఏ పరీక్ష : దేశ రక్షణలో భాగస్వాములు కావాలని ఆశించేవారు రాయాల్సిన ఎగ్జామ్స్​లో ముఖ్యమైంది ఎన్‌డీఏ అండ్‌ ఎన్‌ఏ. యూపీఎస్‌సీ ఏడాదికి 2 సార్లు ఈ పరీక్షను నిర్వహిస్తోంది. ఇందులో ప్రతిభ చూపితే పుణెలోని నేషనల్‌ డిఫెన్స్‌ అకాడెమీ (ఎన్‌డీఏ)లో బీటెక్, బీఎస్సీ, బీఏ కోర్సులు ఫ్రీగానే చదువుకుంటూ రక్షణలో ప్రాథమిక శిక్షణను పొందవచ్చు. వసతి, భోజనం, బట్టలు అన్నీ దాదాపు ఉచితమే. నేవల్‌ అకాడెమీ (ఎన్‌ఏ)కి ఎంపికైనవాళ్లు కేరళ రాష్ట్రంలోని ఎజమాళలో బీటెక్‌ విద్యను అభ్యసిస్తారు. నేషనల్ డిఫెన్సీ అకాడమీ, ఎన్‌ఎల్లో సక్సెస్​ఫుల్​గా చదువు పూర్తిచేసుకున్నవారికి జేఎన్‌యూ, న్యూదిల్లీ డిగ్రీలను ప్రదానం చేస్తుంది. అనంతరం ట్రేడ్‌ శిక్షణ సంబంధిత కేంద్రాల్లో అందిస్తారు. ఈ సమయంలో అభ్యర్థులకు ప్రతినెలా రూ.56,100 స్టైపెండ్‌ చెల్లిస్తారు. శిక్షణను విజయవంతంగా పూర్తిచేసుకున్నవారు ఆర్మీలో లెఫ్టినెంట్, నేవీలో సబ్‌ లెఫ్టినెంట్, ఎయిర్‌ ఫోర్స్‌లో ఫ్లయింగ్‌ ఆఫీసర్‌ (పైలట్‌)/ గ్రౌండ్‌ డ్యూటీ ఆఫీసర్‌ హోదాతో విధులు నిర్వర్తించేందుకు అవకాశముంటుంది. ఇవన్నీ సమాన స్థాయి ఉద్యోగాలే. వీరందరికీ అందరికీ లెవెల్‌-10 వేతనాలు చెల్లిస్తారు. వీరు మొదటి నెల నుంచే రూ.లక్షకు పైగా జీతభత్యాలతో పాటు, పలు ప్రోత్సాహకాలూ పొందుతారు. పరీక్ష : పరీక్షలో 2 పేపర్ల నుంచి 900 మార్కులకు ప్రశ్నలు వస్తాయి. ఒక్కో పేపర్‌ వ్యవధి రెండున్నర గంటలు సమయం ఉంటుంది. పేపర్‌-1 గణితం 300 మార్కులకు. ఉంటుంది మొత్తం 120 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ప్రతి ప్రశ్నకు రెండున్నర మార్కులు ఉంటాయి. పేపర్‌-2లో జనరల్‌ ఎబిలిటీ విభాగం నుంచి 150 ప్రశ్నలు 600 మార్కులకు ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ప్రతి ప్రశ్నకు 4 మార్కులు. ఇందులో పార్ట్‌ ఎ విభాగంలో ఇంగ్లిష్‌కు 200, పార్ట్‌ బి జనరల్‌ నాలెడ్జ్‌కి 400 మార్కులు ఉంటాయి. ఇంగ్లిష్‌లో 50, జనరల్‌ నాలెడ్జ్‌ విభాగంలో భౌతికశాస్త్రం 25, కెమిస్ట్రీ 15, జనరల్‌ సైన్స్‌ 10 ప్రశ్నలు, చరిత్ర, స్వాతంత్య్రోద్యమాలు 20, భూగోళశాస్త్రం 20, కరెంట్ అఫైర్స్​ నుంచి 10 ఆబ్జెక్టివ్‌ ప్రశ్నలు వస్తాయి. తప్పు ఆన్సర్స్​కు ఆ ప్రశ్నకు కేటాయించిన మార్కులో మూడో వంతు తగ్గిస్తారు. అర్హత సాధించినవారి లిస్ట్​ నుంచి మెరిట్‌ ప్రకారం కొంతమందికి సర్వీస్‌ సెలక్షన్‌ బోర్డు (ఎస్‌ఎస్‌బీ) ఆధ్వర్యంలో ఇంటెలిజెన్స్‌ అండ్‌ పర్సనాలిటీ టెస్టులు యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నిర్వహిస్తుంది. విభాగానికీ 900 మార్కులు ఉంటాయి. ఇందులో గ్రూప్‌ టెస్టులు, గ్రూప్‌ డిస్కషన్(బృంద చర్చలు), గ్రూప్‌ ప్లానింగ్, అవుట్‌డోర్‌ గ్రూప్‌ టాస్కుల్లో ప్రతిభ చూపాల్సి ఉంటుంది. రాత పరీక్ష(రిటన్​ టెస్ట్), సర్వీస్‌ సెలక్షన్‌ బోర్డు(ఎస్​ఎస్​బీ) ఇంటర్వ్యూల్లో వచ్చిన మొత్తం మార్కుల మెరిట్‌ ఆధారంగా తుది నియామకాలుంటాయి. 40 శాతం చాలు : ఎన్​డీఏ పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూల్లో 40 శాతం మార్కులతో నేషనల్​ డిఫెన్స్​ అకాడమీ అవకాశాన్ని పొందవచ్చు. 2024(2) పరీక్షలో 900 మార్కులకు 305 పొందినవారు ఇంటర్వ్యూకు అర్హత సాధించారు. ట్రైనింగ్​కు అవకాశం వచ్చిన చివరి అభ్యర్థి పొందిన మార్కులు 673. 2024(1) పరీక్షలో 291 మార్కులతో ఇంటర్వ్యూకు, 654 మార్కులు పొందిన వారు ఏదో ఒక విభాగానికి సెలక్ట్​ అయ్యారు. అంటే పరీక్షలో 900కి 40 శాతం (360 మార్కులు) పొందితే ఇంటర్వ్యూకు, పరీక్ష + ఇంటర్వ్యూల్లో 1800కి 40 శాతం (720) మార్కులను తెచ్చుకున్నవారు ఏదో ఒక సర్వీస్‌కు ఎంపిక కావచ్చు. పోటీ తీవ్రమే అయినప్పటికీ.. ఏటా 2 సార్లు నిర్వహించడం, ఇటీవలే ఇంటర్‌ పూర్తిచేసుకున్నవారు గరిష్ఠ వయసు పరిమితి లోగా ఆరేడు సార్లు పరీక్ష రాసేందుకు అవకాశం ఉండటంతో నిబద్ధతతో శ్రమించినవారు విజయాన్ని అందుకోవచ్చు.