Essay Contest 2025

ETV Bharat / education-and-career

'పనులపై ధ్యాస కుదరాలా అయితే కదలాల్సిందే' - FIDGET TO FOCUS

మితిమీరిన స్క్రీన్‌ టైమ్‌ వాడకంలో మునిగి కదలకుండా ఒకచోట కూర్చొనే కాలమిది - పనులపై ధ్యాస కుదరాలంటే కదలాలని అంటున్నారు 'ఫిడ్జెట్‌ టు ఫోకస్‌' పుస్తక రచయితలు

Fidget_to_Focus
Fidget_to_Focus (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 4:36 PM IST

3 Min Read

Fidget Writers says we Need to Move to Concentrate: 'ఊరికూరికే అటూఇటూ కదలకుండా ఒకచోట కూర్చుంటేనే కదా, ఏ పనిమీదన్నా ఏకాగ్రత వచ్చేది' అనేది చాలామంది నమ్మకం. మితిమీరిన స్క్రీన్‌ టైమ్‌ వాడకంలో మునిగి కదలకుండా ఒకచోట కూర్చొనే కాలమిది. ఈ పరిస్థితుల్లో పాఠ్యాంశాలపై ధ్యాస కుదరాలంటే కదలాలని అంటున్నారు 'ఫిడ్జెట్‌ టు ఫోకస్‌' పుస్తక రచయితలు. ఇప్పటికే ఫిడ్జెట్‌ బొమ్మలు, మెత్తని బంతులు స్టడీ టేబుళ్ల మీదా, వర్క్‌ టేబుళ్ల మీదా కనబడుతున్నాయి. ఎవరో ఒకరి చేతివేళ్ల నడుమ ఫిడ్జెట్‌ స్పిన్నర్‌ తిరిగేస్తూ కనబడుతుంది. ఫిడ్జెటింగ్‌ అంటే స్థిరంగా ఉండకుండా, కదులుతూ ఉండడం.

సాధారణంగా అటెన్షన్‌ డెఫిసిట్‌ హైపరాక్టివిటీ డిజార్డర్‌ (ఏడీహెచ్‌డీ) ఉన్నవారు ఏ ఒక్క పనిలోనూ ధ్యాస పెట్టి, దానిలో నిమగ్నం అవలేకపోతుంటారు. అందులోనూ చేయాల్సిన పని ఆసక్తికరంగా లేకపోయినా, అయిష్టంగా చేయవలసి వచ్చినా ఆ పని మీద ఏకాగ్రత కుదరడం కష్టం.

వాస్తవం అందుకు వేరుగా: 'ఇంద్రియ ప్రధానమైన చలన అవసరాలు ఆసక్తికరంగా, ఆనందపరిచేవిగా ఉంటే ఎన్ని పనుల మీదకు దృష్టి వెళ్లినా మొదలుపెట్టిన ప్రాథమిక పని (విద్యార్థుల విషయంలో చదవడం) మీద ధ్యాస కుదురుతుంది. అలా ఫిడ్జెటింగ్‌ కొందరిలో ధ్యాస చెదరిపోనీకుండా ధ్యాస కుదిరేలా చేస్తుంది' అంటారు 'ఫిడ్జెట్‌ టు ఫోకస్‌' రచయితలైన రోలండ్‌ రాట్జ్, సారా డి రైట్‌. ఏకాగ్రత లేమి ఒక అంతర్జాతీయ సమస్య. ఇష్టమున్నా లేకున్నా స్టడీ అవర్స్‌ పేరిట కదలకుండా కనురెప్పలైనా ఆర్పలేనంత కఠిన నియమాలు, ఒత్తిళ్ల మధ్య చదవవలసి వస్తుంది. ఇదంతా కదలకుండా ఉండడం వల్ల మంచి ఫలితాలు వస్తాయని భావించడం వల్లనే. కాని వాస్తవం అందుకు వేరుగా ఉంది.

ఫిడ్జెటింగ్‌ ఎలా చేయవచ్చో చూద్దాం:

1. దృశ్య (కదలిక) వ్యూహం: ఏదైనా పనిచేస్తున్నప్పుడు కూడా చుట్టూ పరిసరాలను నిశితంగా, సూక్ష్మంగా పరిశీలించడమే. ఇంక ప్రకాశవంతమైన ఫోల్డర్‌లు, హైలైటర్లు, కలాలు మొదలైన రంగురంగుల పరికరాలను ఉపయోగించడం. అలానే కిటికీలో నుంచి బయటి దృశ్యాలను చూడడం, గోడ మీది చిత్రపటాన్నో, గోడ వారనున్న చెట్టూచేమనో, కొమ్మల నడుమ పిట్టగూడునో పరిశీలించడం.

2. వినికిడి (కదలిక) వ్యూహం: చదువుకొనేటప్పుడూ, రాసుకొనేప్పుడూ, లేదా అసైన్‌మెంట్‌ టాస్క్‌లు చేసుకొనేటప్పుడూ ఏదైనా వింటూ ఉండడమే. అంటే లయాత్మకమైన సంగీతం వినడం, కూనిరాగాలు తీయడం లేదా పాడడం, గడియారం ముల్లు టిక్‌ టిక్‌ ధ్వని వినడం లాంటివి చేయడమే.

3. రుచి (కదలిక) వ్యూహం: ఆహారపదార్థాలు వివిధ ఆకారాలు, రుచి, వాసన, ఉష్ణోగ్రతలతో చదవడానికి తోడ్పడే ముఖ్య పాత్ర వహిస్తాయి. అంటే ఉప్పు, తీపి, కారం, వగరు వంటి వివిధ ఆహార పదార్థాలను రుచి చూడండి. వేడి వేడి టీనో, చల్లచల్లటి నీటినో తాగటం, నెమ్మదిగా నమిలి తినే చిరుతిళ్లు తినడం, నిమ్మరసం, కొబ్బరినీళ్ల వంటి పానీయాలు తాగడం లాంటివి చేయడం.

4. ముఖ (కదలిక) వ్యూహం: చదువుకొనేటప్పుడు పెన్నునో, చూయింగ్‌ గమ్‌నో నమలడం, కొద్ది కొద్దిగా సిప్‌ చేస్తూ కాఫీనో, పానీయాన్నో తాగడం, ఏలక్కాయ, లవంగం, బాదం లాంటివి నోట్లో వేసుకోవడం లాంటివి చేయడం.

5. స్పర్శ (కదలిక) వ్యూహం: ఏదైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు, వినేటప్పుడు ఏకాగ్రతకోసం ఉపయోగపడే వ్యూహాలు ఇవి. నోట్స్‌ రాయడం, డూడుల్స్‌ గీయడం, ఫిడ్జెట్‌ బొమ్మలు, బంతులు, స్పిన్నర్, స్లింకీ వంటివి వాడడం, జుట్టును సవరించడం, బట్టలను సరిచేయడం, తాళాల గుత్తి తిప్పడం లాంటివి చేయడం.

6. శరీర (కదలిక ) వ్యూహం: చదువుకొనేటప్పుడు ఏకాగ్రతకోసం వ్యూహాత్మకంగా శరీరాన్ని కదిలించడమన్నమాట. అంటే వ్యాయామం, నడక, జాగింగ్, బైక్‌ రైడింగ్‌ తదితరాలు చేయడం. కుర్చీలో కదలడం, లేచి నిలబడడం, వడివడిగా నడవడం, కాలి వేళ్లను కదిలించడం లాంటివి చేయడం.

ఎవరికి ఏ రకమైన కదలికలు సాయపడతాయి అనేది స్వానుభవంతో తెలుస్తుంది. ఎవరికి అనువుగా, అనుకూలంగా ఉన్న చిట్కాలను వారు పాటించాలి. అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన విషయం మన ఫిడ్జెటింగ్‌ ఇతరులను ఇబ్బంది పెట్టనీయకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

గిరిగీసుకొని కూర్చుంటే సరిపోదు: మూలభావన ఏమిటంటే ఒకే చోట గిరిగీసుకొని బిగించుకు కూర్చుంటే సరిపోదు. మరీ ముఖ్యంగా, తెరకే కళ్లప్పజెప్పి ఊరుకోకుండా కాస్త తాజాగాలిని పీల్చండి. విశాలమైన ఆకాశం, పచ్చటి పరిసరాల వైపు దృష్టి మళ్లించండి. పక్షుల కువకువలు, కుక్కర్‌ లేదా ట్రాఫిక్‌ శబ్దాలను కూడా వినండి. వివిధ రుచులూ, మంచి సువాసనలను ఆస్వాదించండి. కాస్త కాలు కదపండి. చేతులు మెదపండి. ద్విగుణీకృతమైన ఉత్సాహం పుంజుకొని ఏకాగ్రతతో పఠనం, అభ్యాసం, పరీక్ష సన్నద్ధత కొనసాగించండి.

మానసిక కుంగుబాటు లక్షణాలు ఇవే - ఇలా చేస్తే తరిమికొట్టొచ్చంటున్న నిపుణులు!

చదివినా గుర్తుండడం లేదా - ఏకాగ్రతతో ఎలా ప్రిపేర్​ కావాలి ?

Fidget Writers says we Need to Move to Concentrate: 'ఊరికూరికే అటూఇటూ కదలకుండా ఒకచోట కూర్చుంటేనే కదా, ఏ పనిమీదన్నా ఏకాగ్రత వచ్చేది' అనేది చాలామంది నమ్మకం. మితిమీరిన స్క్రీన్‌ టైమ్‌ వాడకంలో మునిగి కదలకుండా ఒకచోట కూర్చొనే కాలమిది. ఈ పరిస్థితుల్లో పాఠ్యాంశాలపై ధ్యాస కుదరాలంటే కదలాలని అంటున్నారు 'ఫిడ్జెట్‌ టు ఫోకస్‌' పుస్తక రచయితలు. ఇప్పటికే ఫిడ్జెట్‌ బొమ్మలు, మెత్తని బంతులు స్టడీ టేబుళ్ల మీదా, వర్క్‌ టేబుళ్ల మీదా కనబడుతున్నాయి. ఎవరో ఒకరి చేతివేళ్ల నడుమ ఫిడ్జెట్‌ స్పిన్నర్‌ తిరిగేస్తూ కనబడుతుంది. ఫిడ్జెటింగ్‌ అంటే స్థిరంగా ఉండకుండా, కదులుతూ ఉండడం.

సాధారణంగా అటెన్షన్‌ డెఫిసిట్‌ హైపరాక్టివిటీ డిజార్డర్‌ (ఏడీహెచ్‌డీ) ఉన్నవారు ఏ ఒక్క పనిలోనూ ధ్యాస పెట్టి, దానిలో నిమగ్నం అవలేకపోతుంటారు. అందులోనూ చేయాల్సిన పని ఆసక్తికరంగా లేకపోయినా, అయిష్టంగా చేయవలసి వచ్చినా ఆ పని మీద ఏకాగ్రత కుదరడం కష్టం.

వాస్తవం అందుకు వేరుగా: 'ఇంద్రియ ప్రధానమైన చలన అవసరాలు ఆసక్తికరంగా, ఆనందపరిచేవిగా ఉంటే ఎన్ని పనుల మీదకు దృష్టి వెళ్లినా మొదలుపెట్టిన ప్రాథమిక పని (విద్యార్థుల విషయంలో చదవడం) మీద ధ్యాస కుదురుతుంది. అలా ఫిడ్జెటింగ్‌ కొందరిలో ధ్యాస చెదరిపోనీకుండా ధ్యాస కుదిరేలా చేస్తుంది' అంటారు 'ఫిడ్జెట్‌ టు ఫోకస్‌' రచయితలైన రోలండ్‌ రాట్జ్, సారా డి రైట్‌. ఏకాగ్రత లేమి ఒక అంతర్జాతీయ సమస్య. ఇష్టమున్నా లేకున్నా స్టడీ అవర్స్‌ పేరిట కదలకుండా కనురెప్పలైనా ఆర్పలేనంత కఠిన నియమాలు, ఒత్తిళ్ల మధ్య చదవవలసి వస్తుంది. ఇదంతా కదలకుండా ఉండడం వల్ల మంచి ఫలితాలు వస్తాయని భావించడం వల్లనే. కాని వాస్తవం అందుకు వేరుగా ఉంది.

ఫిడ్జెటింగ్‌ ఎలా చేయవచ్చో చూద్దాం:

1. దృశ్య (కదలిక) వ్యూహం: ఏదైనా పనిచేస్తున్నప్పుడు కూడా చుట్టూ పరిసరాలను నిశితంగా, సూక్ష్మంగా పరిశీలించడమే. ఇంక ప్రకాశవంతమైన ఫోల్డర్‌లు, హైలైటర్లు, కలాలు మొదలైన రంగురంగుల పరికరాలను ఉపయోగించడం. అలానే కిటికీలో నుంచి బయటి దృశ్యాలను చూడడం, గోడ మీది చిత్రపటాన్నో, గోడ వారనున్న చెట్టూచేమనో, కొమ్మల నడుమ పిట్టగూడునో పరిశీలించడం.

2. వినికిడి (కదలిక) వ్యూహం: చదువుకొనేటప్పుడూ, రాసుకొనేప్పుడూ, లేదా అసైన్‌మెంట్‌ టాస్క్‌లు చేసుకొనేటప్పుడూ ఏదైనా వింటూ ఉండడమే. అంటే లయాత్మకమైన సంగీతం వినడం, కూనిరాగాలు తీయడం లేదా పాడడం, గడియారం ముల్లు టిక్‌ టిక్‌ ధ్వని వినడం లాంటివి చేయడమే.

3. రుచి (కదలిక) వ్యూహం: ఆహారపదార్థాలు వివిధ ఆకారాలు, రుచి, వాసన, ఉష్ణోగ్రతలతో చదవడానికి తోడ్పడే ముఖ్య పాత్ర వహిస్తాయి. అంటే ఉప్పు, తీపి, కారం, వగరు వంటి వివిధ ఆహార పదార్థాలను రుచి చూడండి. వేడి వేడి టీనో, చల్లచల్లటి నీటినో తాగటం, నెమ్మదిగా నమిలి తినే చిరుతిళ్లు తినడం, నిమ్మరసం, కొబ్బరినీళ్ల వంటి పానీయాలు తాగడం లాంటివి చేయడం.

4. ముఖ (కదలిక) వ్యూహం: చదువుకొనేటప్పుడు పెన్నునో, చూయింగ్‌ గమ్‌నో నమలడం, కొద్ది కొద్దిగా సిప్‌ చేస్తూ కాఫీనో, పానీయాన్నో తాగడం, ఏలక్కాయ, లవంగం, బాదం లాంటివి నోట్లో వేసుకోవడం లాంటివి చేయడం.

5. స్పర్శ (కదలిక) వ్యూహం: ఏదైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు, వినేటప్పుడు ఏకాగ్రతకోసం ఉపయోగపడే వ్యూహాలు ఇవి. నోట్స్‌ రాయడం, డూడుల్స్‌ గీయడం, ఫిడ్జెట్‌ బొమ్మలు, బంతులు, స్పిన్నర్, స్లింకీ వంటివి వాడడం, జుట్టును సవరించడం, బట్టలను సరిచేయడం, తాళాల గుత్తి తిప్పడం లాంటివి చేయడం.

6. శరీర (కదలిక ) వ్యూహం: చదువుకొనేటప్పుడు ఏకాగ్రతకోసం వ్యూహాత్మకంగా శరీరాన్ని కదిలించడమన్నమాట. అంటే వ్యాయామం, నడక, జాగింగ్, బైక్‌ రైడింగ్‌ తదితరాలు చేయడం. కుర్చీలో కదలడం, లేచి నిలబడడం, వడివడిగా నడవడం, కాలి వేళ్లను కదిలించడం లాంటివి చేయడం.

ఎవరికి ఏ రకమైన కదలికలు సాయపడతాయి అనేది స్వానుభవంతో తెలుస్తుంది. ఎవరికి అనువుగా, అనుకూలంగా ఉన్న చిట్కాలను వారు పాటించాలి. అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన విషయం మన ఫిడ్జెటింగ్‌ ఇతరులను ఇబ్బంది పెట్టనీయకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

గిరిగీసుకొని కూర్చుంటే సరిపోదు: మూలభావన ఏమిటంటే ఒకే చోట గిరిగీసుకొని బిగించుకు కూర్చుంటే సరిపోదు. మరీ ముఖ్యంగా, తెరకే కళ్లప్పజెప్పి ఊరుకోకుండా కాస్త తాజాగాలిని పీల్చండి. విశాలమైన ఆకాశం, పచ్చటి పరిసరాల వైపు దృష్టి మళ్లించండి. పక్షుల కువకువలు, కుక్కర్‌ లేదా ట్రాఫిక్‌ శబ్దాలను కూడా వినండి. వివిధ రుచులూ, మంచి సువాసనలను ఆస్వాదించండి. కాస్త కాలు కదపండి. చేతులు మెదపండి. ద్విగుణీకృతమైన ఉత్సాహం పుంజుకొని ఏకాగ్రతతో పఠనం, అభ్యాసం, పరీక్ష సన్నద్ధత కొనసాగించండి.

మానసిక కుంగుబాటు లక్షణాలు ఇవే - ఇలా చేస్తే తరిమికొట్టొచ్చంటున్న నిపుణులు!

చదివినా గుర్తుండడం లేదా - ఏకాగ్రతతో ఎలా ప్రిపేర్​ కావాలి ?

For All Latest Updates

TAGGED:

EDUCATION AND CAREERFIDGET TO FOCUS BOOKఫిడ్జెట్‌ టు ఫోకస్‌BENEFITS OF MOVING TO FOCUSFIDGET TO FOCUS

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఉత్తరాఖండ్​, హిమాచల్​లో భారీ వరదలతో బీభత్సం- కైలాష్​ యాత్ర బంద్​- రూ.417 కోట్ల నష్టం!

ఆర్​బీఐ కీలక నిర్ణయం- వడ్డీ రేట్లు యథాతథం

'శ్రావణ' వేళ వివాహాల జోరు - మండపాలకు ఫుల్ డిమాండ్‌

సెప్టెంబరు 1 నుంచి రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్‌కు గుడ్‌బై-  ఈ నిర్ణయంతో ఎవరికి లాభం?  ఎవరికి నష్టం?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.