ETV Bharat / education-and-career

సీ, పైతాన్ నేర్చున్నవారికి ఉద్యోగావకాశాలు ఎలా ఉంటాయంటే? - ఇదిగో క్లారిటీ - JOBS FOR C AND PYTHON DEVELOPER

Employment Opportunities for C And Python Developer ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : May 28, 2025 at 11:56 AM IST 2 Min Read

Employment Opportunities for C And Python Developer : మంచి కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలు సాధించడానికి డిగ్రీతో పాటు వివిధ కోర్సులు నేర్చుకుంటున్నారు విద్యార్థులు. అందులో ముఖ్యంగా సీ, పైతాన్ మందువసులలో నిలుస్తున్నాయి. మరి ఆ కోర్సులు నేర్చుకున్నవారికి ఎలాంటి ఉద్యోగావకాశాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు చూద్దాం. ఈ కోర్సులు నేర్చుకోవడం వల్ల ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉద్యోగావకాశాలపై కెరియర్‌ కౌన్సెలర్‌ ప్రొ. బెల్లంకొండ రాజశేఖర్ వివరణ ఇచ్చారు. ఈజీ సింటాక్స్, ఇంగ్లిష్‌ భాషలో వాక్యాల్లా ప్రోగ్రామ్‌ను తేలిగ్గా రాయగలిగే అవకాశం ఉండటం వల్ల పైతాన్‌ అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ప్రోగ్రామింగ్‌ భాషల్లో ఒకటిగా పేరు పొందింది. డేటా సైన్స్, వెబ్‌ డెవలప్‌మెంట్, ఆటోమేషన్‌ మొదలైన రంగాల్లో పైతాన్‌ ప్రోగ్రామింగ్‌ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ ప్రోగ్రామింగ్‌లో ప్రావీణ్యం పొందితే చాలా ఉద్యోగాలకు అర్హత ఉంటుంది. డేటా సైన్స్, మెషిన్‌ లెర్నింగ్‌ రంగాల్లో డేటా అనలిస్ట్, డేటా సైంటిస్ట్‌ ఉద్యోగాలు అవకాశాలు చాలా ఉంటాయి. పాండాస్, నంపై, మ్యాట్‌ ప్లాట్‌ లిబ్, సికిట్‌ లెర్న్‌లో ప్రావీణ్యం పొందితే డేటా విశ్లేషణ, మోడల్స్‌ నిర్మాణం, ప్యాటర్న్‌ గుర్తింపుల్లో ఉపయోగపడుతుంది. వెబ్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ రంగంలో పైతాన్‌ వెబ్‌ డెవలపర్, బ్యాకెండ్‌ డెవలపర్, ఆటోమేషన్, స్క్రిప్టింగ్‌ రంగంలో క్యూఏ టెస్టర్, డెవోప్స్‌ అసోసియేట్, ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ రంగంలో ఏఐ డెవలపర్‌లతో పాటు ఫైనాన్స్, హెల్త్‌కేర్, ఈ-కామర్స్‌ రంగాల్లోనూ వివిధ రకాల ఉద్యోగాలుంటాయి.