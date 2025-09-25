ETV Bharat / education-and-career

ఏది ముఖ్యం? ఏది అత్యవసరమో గుర్తించలేక పోతున్నారా? - ఇవి పాటిస్తే చాలు!

ఐసెన్‌హోవర్‌ మ్యాట్రిక్స్​ ఉపయోగించిన సమయ నిర్వహణ సూత్రం ఇదే - తమ పనులను సమర్థంగా నిర్వహించుకోలేకపోతున్న యువతకు ఇవే టిప్స్​!

Time Management Tips
Time Management Tips (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 25, 2025 at 11:48 AM IST

Time Management Tips : ఈ పోటీ ప్రపంచంలో కేవలం కష్టపడితే సరిపోదు. తెలివిగా, వ్యూహాత్మకంగా పని చేయాలి. ఇందుకు కీలకమైనది సమయ నిర్వహణ ఉండాలి. చాలామంది యువత తమ పనులను సమర్థంగా నిర్వహించుకోలేక ఒత్తిడికి గురవుతుంటారు. ఈ క్రమంలో ఏ పని ముఖ్యమో, ఏది అత్యవసరమో గుర్తించలేక గందరగోళంలో పడతారు.

దీనికో ఒక చక్కటి పరిష్కారం ఐసెన్​హోవర్​ మాత్రిక (మాట్రిక్స్​). ఇది అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డ్వైట్​ డి. ఐసెన్​హోవర్​ ఉపయోగించిన సమయ నిర్వహణ సూత్రం. ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించి మనం పనులను నాలుగు ముఖ్యమైన విభాగాల కింద వర్గీకరించుకోవాలి. దీనివల్ల ఏ పనికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలో స్పష్టం చేస్తుంది.

ఐసెన్‌హోవర్‌ మాత్రిక చతురస్రాకారపు పట్టికలో రెండు అక్షాలుంటాయి. ముఖ్యం (Important), అత్యవసరం (Urgent). వీటి ఆధారంగా పనులను నాలుగు ప్రధాన విభాగాలుగా విభజించుకోవచ్చు.

1. ముఖ్యం & అత్యవసరం (Important & Urgent): ఈ పనులు తప్పనిసరిగా వెంటనే పూర్తి చేయాలి. ఇవి మన లక్ష్యాలకు అత్యంత ముఖ్యమైనవి. అదే సమయంలో గడువు దగ్గరపడినవి. ఉదాహరణకు - రేపే పరీక్ష ఉంటే చదువుకోవడం, ప్రాజెక్ట్​ సమర్పణ చివరి రోజు అయితే ఆ పని పూర్తి చేయడం, ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన అత్యవసక పరిస్థితి. వీటిని Do it now అనే సూత్రంతో నిర్వహించాలి.

2. ముఖ్యం & అత్యవసరం కానిది (Important & Not Urgent): ఈ పనులు భవిష్యత్‌ లక్ష్యాలకూ, వ్యక్తిగత ఎదుగుదలకూ చాలా ప్రధానమైనది. కానీ వాటిని వెంటనే పూర్తి చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఉదాహరణకు- నెట్‌ వర్కింగ్‌ పెంచుకోవడం, కొత్త స్కిల్స్‌ నేర్చుకోవడం, ప్రాజెక్టులకు ప్రణాళికలు వేసుకోవడం, ఆరోగ్యం కోసం వ్యాయామం చేయడం. ఈ పనులను ప్రణాళికాబద్ధంగా చేసుకోవాలి. ఈ పనులే భవిష్యత్తును నిర్దేశిస్తాయి. వీటిని Schedule it అనే సూత్రంతో నిర్వహించాలి.

3. ముఖ్యం కానిదీ & అత్యవసరం (Not Important & Urgent): ఈ పనులు ఇతరులకు అత్యవసరం కావొచ్చు. కానీ ఆ పని మనకు అంత ముఖ్యమైనవి కాకపోవచ్చు. ఉదాహరణకు- అకస్మాత్తుగా వచ్చే ఫోన్‌ కాల్స్‌, మీటింగ్స్‌, ఈ-మెయిల్స్‌కు సమాధానం ఇవ్వడం. ఇలా చూడడం సమయం వృథా కావొచ్ఛు. వీలైనంత వరకూ ఈ పనులను ఇతరులకు అప్పగించడమే మంచిది.(Delegate it).

4. ముఖ్యం కానిదీ & అత్యవసరం కానిదీ (Not Important & Not Urgent): ఈ పనులు సమయాన్ని వృథా చేసేవి. ఉదాహరణకు- గంటల తరబడి సోషల్‌ మీడియాలో గడపడం, పనిగా వెబ్‌ సర్ఫింగ్‌, అనవసరంగా టీవీ చూడటం, రీల్స్‌ చూడటం. వీటి వల్ల మనకెలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు. ఈ పనులకు Delete it అనే సూత్రం సరిపోతుంది.

ఎలా ఉపయోగం? :

ప్రాధాన్యాలను గుర్తించడం : ఐసెన్​హోవర్​ మాట్రిక్స్​ను ఉపయోగించి విద్యార్థులు తమ చదువు, ప్రాజెక్టులూ, హాబీలూ, సామాజిక జీవితానికి ఎలా ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలో సులభంగా నేర్చుకోవచ్చు. విద్యార్థులు తన పరీక్షల చదువును ముఖ్యమని అత్యవసరం విభాగంలో ఉంచుతారు. కొత్త భాష నేర్చుకోవడాన్ని ముఖ్యం, అత్యవసరం కానిది విభాగంలో, స్నేహితులతో అనవసరపు సంభాషణలను ‘ముఖ్యం కానిదీ, అత్యవసరవ కానిదీ’ విభాగంలో ఉంచుకోవచ్చు.

ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడం : పనులను ప్రణాళికాబద్ధంగా చేయడం వల్ల చివరి నిమిషంలో ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవచ్చు పరీక్షకు నెల ముందు నుంచే ముఖ్యం, అత్యవసరం కానిది విభాగంలో ఉన్న చదువును ప్రణాళికలు వేసుకుంటే, పరీక్షల సమయంలో ఒత్తిడి లేకుండా సులభంగా పూర్తి చేయవచ్చు.

ఉత్పాదకతను పెంచుకోవడం : సమయాన్ని అనవసరమైన పనులకు వృథా చేయకుండా, ముఖ్యమైన పనులపై దృష్టి సారించవచ్చు ఉత్పాదకత గణనీయంగా పెరుగుతుంది. ఇది విద్యార్థులు మంచి మార్కులనూ, ఉద్యోగులు మెరుగైనా పని తీరునూ సాధించడంలో సహాయపడుతుంది.

వృత్తిలో ఎదుగుదల : యువ ఉద్యోగులు తమ వృత్తిపరమైన లక్ష్యాలను ఈ మాట్రిక్స్​లో చేర్చుకోవచ్ఛు. ఉదాహరణకు- కొత్త నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవడం, నెట్‌వర్కింగ్‌, ప్రమోషన్‌ కోసం సిద్ధం కావడం లాంటివి ‘ముఖ్యం & అత్యవసరం కానిది’ విభాగంలో పెట్టుకుని, వాటికి సమయాన్ని కేటాయించవచ్ఛు ఫలితంగా కెరియర్లో వేగంగా ముందుకు వెళ్లేందుకు అవకాశం ఉంది.

పనులన్నీ నాలుగు విభాగాల్లోకి : రోజువారీ పద్ధతిగా అలవర్చుకోండి: ఈ మాత్రికను ప్రతిరోజూ లేదా వారంలో ఒకసారి ఉపయోగించడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఉదయం పూట రోజులోని పనులను ఈ నాలుగు విభాగాల్లోకి వర్గీకరించుకుంటే రోజు మొత్తం స్పష్టంగా, లక్ష్యంతో పనిచేయవచ్చు.

ప్రణాళికే కీలకం : ‘ముఖ్యం & అత్యవసరం కానిది’ విభాగంలో ఉన్న పనులే భవిష్యత్తుకు పునాది. వాటికి ప్రణాళికలు వేయడం ఎంతో ప్రధానం. ఇది వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన ఎదుగుదలకు దోహదపడుతుంది.

‘చేయను/లేదు/కాదు’ అని చెప్పడం నేర్చుకోండి : ‘ముఖ్యం కానిదీ & అత్యవసరవ’ విభాగంలో ఉన్న పనులను ఇతరులకు అప్పగించడం వల్ల/ అవసరం లేని పనులకు ‘చేయను’ అని చెప్పడం వల్ల మీ సమయాన్ని ఆదా చేసుకోవచ్చు.

"ముఖ్యం కానిదీ & అత్యవసరం కానిదీ’ విభాగంలో ఉన్న పనులను పూర్తిగా దినచర్య నుంచి తొలగించడం వల్ల ఉత్పాదకతను గణనీయంగా పెంచుకోవచ్చు. ఐసెన్‌హోవర్‌ మాత్రిక శక్తిమంతమైన సాధనం. దాన్ని సరిగ్గా ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా విద్యార్థులూ, యువ ఉద్యోగులూ జీవితాన్ని సమర్థంగా, ఉత్పాదకతతో, ఒత్తిడి లేకుండా గడపవచ్చు.'' -సంపత్‌, రహ్మాన్‌

