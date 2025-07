ETV Bharat / education-and-career

ఎంత నేర్చుకున్నా కొత్తగానే - సముద్రంలాంటి AIలో ఇంకొంచెం! - LONG CHAIN AND LONG GRAPH IN AI

Published : July 2, 2025 at 5:21 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Details of Long Chain and Long Graph in AI: ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ అంటే ఓ సముద్రం. ఎంత నేర్చుకున్నా కొత్త విషయాలు, నూతన అంశాలు ఉంటూనే ఉంటాయి. దీన్ని ఉపయోగించడం తేలిక కావడం కోసం ఇప్పటికే అనేక అప్లికేషన్లు ఉన్నాయి. ఈ జాబితాలో లాంగ్‌చెయిన్, లాంగ్‌గ్రాఫ్‌ కూడా వచ్చాయి. వీటి వినియోగం తెలుసుకోవడం ద్వారా మరిన్ని అవకాశాలు అందుకోవడమే కాదు, మరింత వేగవంతంగానూ, సమర్థంగా ఏఐతో పనిచేసే వీలుంటుంది.

ఏఐ, సాఫ్ట్‌వేర్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ రంగాల్లో లాంగ్‌ చెయిన్, లాంగ్‌ గ్రాఫ్‌ టెక్నాలజీ కీలకపాత్ర పోషిస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ తరహా ఉద్యోగాల్లో ఉన్నవారు, కొత్తగా ఏఐలో అడుగు పెట్టాలనుకునేవారు ఈ టెక్నాలజీ నేర్చుకోవడం ద్వారా మరింత ఎక్కువగా రాణించగలరు. ఎందుకంటే వివిధ ఏఐ ఏజెంట్స్‌ను తయారుచేయడంలో ఇవి కీలకంగా మారుతున్నాయి. ఏఐ ఉత్పత్తుల తయారీని ఇవి సులభతరం చేస్తున్నాయి.

వర్క్‌ ఫ్లో అభివృద్ధి: ఈ టెక్నాలజీ ఆధారిత ఉద్యోగాల్లో ఏఐ ఏజెంట్స్‌ను అభివృద్ధి చేయడం, పనితీరును పర్యవేక్షించడం, జెనరేటివ్‌ ఏఐ అనువర్తనాలు తయారు చేయడం, లార్జ్‌ లాంగ్వేజ్‌ మాడ్యూల్స్‌తో పనిచేయడం వంటి విధులుంటాయి. ఇప్పటికే చాలా కంపెనీలు లాంగ్‌చెయిన్‌ అండ్‌ లాంగ్‌గ్రాఫ్‌ తెలిసిన ఏఐ ఇంజినీర్లను తీసుకుంటున్నారు. ఏఐ ఆధారిత సిస్టమ్స్, ఏజెంటిక్‌ వర్క్‌ ఫ్లోలను అభివృద్ధి చేయడం, ఎల్‌ఎల్‌ఎమ్స్‌ను ఇంటిగ్రేట్‌ చేయడం వంటి పనులు చేయగల నిపుణులు అవసరం అవుతున్నారు. డెవలపర్లు, సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్లు, డేటా సైంటిస్టులు పైతాన్, జావాస్క్రిప్ట్, టైప్‌స్క్రిప్ట్‌ ప్రోగ్రామింగ్‌ లాంగ్వేజెస్‌లో పట్టు ఉన్నవారు ఆ లాంగ్వేజెస్‌లో ఉన్న లాంగ్‌చెయిన్‌ ప్యాకేజీలను వాడుకునే వీలుంటుంది.

ఇది నిజానికి ఒక ఓపెన్‌సోర్స్‌ ఫ్రేమ్‌వర్క్‌. ప్రత్యేకమైన డిజైన్‌తో ఆసక్తికరంగా, క్లిష్టమైన అవసరాలకు ఉపయోగించుకునేలా ఉంటుంది. దీని సులభమైన ఇంటర్‌ఫేస్‌ ద్వారా వినయోగదారులు వివిధ ఎల్‌ఎల్‌ఎమ్స్‌ మధ్య సులభంగా మారేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. అలానే ఇంటిగ్రేషన్‌లోని క్లిష్టతను తగ్గిస్తుంది. లాంగ్‌గ్రాఫ్‌ను లాంగ్‌చెయిన్‌కు ఒక కొనసాగింపుగా చెప్పవచ్చు.

తేడా ఏమిటి: లాంగ్‌చెయిన్‌ ఒక లంకె మాదిరి చేయదగిన పనులకు ఉపయోగంగా ఉంటుంది. లీనియర్‌ చెయిన్స్, రిట్రైవల్‌ ఫ్లో ఉపయోగించి ఇంటర్‌ఫేస్‌ అందిస్తుంది. నేరుగా, స్పష్టంగా ఉండే టాస్కులకు ఇది బాగుంటుంది. కానీ లాంగ్‌గ్రాఫ్‌ ఇలా కాదు. ఇది సైకిల్‌ గ్రాఫ్స్‌ వేస్తుంది. ఒక దాన్నుంచి మరోచోటికి వెళ్లే టాస్కులకు ఉపయోగపడుతుంది. ఈ ఫీచర్‌ వల్ల వినియోగదారులకు ఇంటరాక్షన్స్‌ మీద పూర్తిస్థాయి నియంత్రణ ఉంటుంది. అడ్వాన్స్‌డ్‌ ఏజెంట్‌ ఆధారిత సాఫ్ట్‌వేర్‌ డెవలప్‌మెంట్‌కు ఇది అత్యంత అనుకూలం. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే లాంగ్‌చెయిన్‌ ఒకదానికి ఒకటి అనుసంధానంగా, తేలికగా ఉండే టాస్కులకు ఉపయోగపడితే లాంగ్‌గ్రాఫ్‌ గజిబిజి పనులకు ఉపకరిస్తుంది.