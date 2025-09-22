ETV Bharat / education-and-career
మెడ్టెక్ రంగంలో జాబ్ చేయాలని అనుకుంటున్నారా? - అయితే మీరు చదవాల్సిన కోర్సులు ఇవే!
మెడ్టెక్ రంగానికి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న డిమాండ్ - ఇంటర్, డిగ్రీ చదివిన వారికి అందుబాటులో ఉన్న కోర్సుల వివరాలు - కోర్సు పూర్తయ్యాక ఉపాధి అవకాశాలు
Published : September 22, 2025 at 8:44 PM IST
Career Opportunities in MedTech : ప్రపంచవ్యాప్తంగా వైద్య సాంకేతికత (మెడ్టెక్)కు డిమాండ్ క్రమంగా పెరుగుతోంది. దీనికి తగ్గట్టుగా వైద్య ఆరోగ్య రంగంలో ఎప్పటికప్పుడు కొత్త ఆవిష్కరణలు కూడా వెలుగుచూస్తున్నాయి. ఏపీ ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న విశాఖలోని ఏపీ మెడ్టెక్ జోన్ (ఏఎంటీజడ్)లో 6 నెలల వ్యవధి పీజీ సర్టిఫికేషన్ కోర్సులు అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఈ కోర్సుల్లో చేరేందుకు ఎవరు అర్హులు? ఎలాంటి ఉపాధి అవకాశాలు ఉంటాయనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కోర్సుల వివరాలు ఈ వెబ్సైట్లో తెలుసుకోవచ్చు : వైద్య పరికరాల తయారుచేసేందుకు వీలుగా ఏర్పాటైన మొట్టమొదటి మెడ్టెక్ పార్క్ ఇది. అక్కడి ఇండియన్ బయోమెడికల్ స్కిల్ కన్సార్టియమ్ (ఐబీఎస్సీ) ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి కోర్సులకు భారతీయులతో పాటు విదేశీయులూ కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
పీజీ కోర్సుల ద్వారా పలు పరిశ్రమలు, సంస్థల్లో ఉద్యోగాలకు సన్నద్ధం చేస్తున్నారు. థియరీ చెప్పడంతో పాటు అత్యాధునిక పరికరాలున్నటువంటి ల్యాబ్స్లో ప్రాక్టికల్స్ను చేసి చూపిస్తారు. సాఫ్ట్స్కిల్స్ను కూడా నేర్పిస్తారు. https://www.ibsc-amtz.in వెబ్సైట్లో ఆసక్తి ఉన్న కోర్సుపై క్లిక్ చేసి, పూర్తి వివరాలను మీరు తెలుసుకోవచ్చు.
- ఇంజినీరింగ్లో ఈసీఈ(ఎలక్ట్రానిక్స్ కమ్యునికేషన్ ఇంజినీరింగ్), ఈఈఈ, ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇంజినీరింగ్ (ఈఐఈ), బయోమెడికల్ ఇంజినీరింగ్, బీఎస్ఈ (లైఫ్ సైన్సెస్) చదివినవారు అర్హులు. కోర్సుల వారీగా అర్హత కూడా మారుతుంది.
- ఐటీఐ, డిప్లమో, డిగ్రీ చదువుకున్న అభ్యర్థులకు మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్, ఆఫీస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో(ఓఏ) అవకాశాలుంటాయి. వారికి క్షేత్రస్థాయిలో కూడా శిక్షణ ఇస్తారు. పారిశ్రామిక నిపుణులతో ఒప్పందం చేసుకుని, వారికి అక్కడే స్కిల్స్ను నేర్పిస్తారు.
పీజీ సర్టిఫికెట్ ఇన్ మెడికల్ డివైజ్ ఇన్నొవేషన్, ఆంత్రప్రెన్యూర్షిప్ : వినూత్నమైనటువంటి ఆలోచనలతో ఆవిష్కరణలు చేసి, స్టార్టప్లు ఏర్పాటు చేయాలనుకునేవారికి ఈ కోర్సు ఎంతో ఉపయోగపడుపతుందని చెప్పవచ్చు. మెడ్టెక్, ఆంత్రప్రెన్యూర్షిప్ రంగాల్లో నిపుణులతో ట్రైనింగ్ను ఇప్పిస్తారు. డిజైన్, సెన్సార్లు, అసిస్టివ్ టెక్నాలజీ, త్రీడీ బయోప్రింటింగ్, రెగ్యులేటరీ, ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ను కూడా నేర్పిస్తారు. కోర్సు పూర్తయ్యాక అక్కడి ఇంక్యుబేటర్స్ (బయోవ్యాలీ, మెడీ వ్యాలీ)తో కలసి అంకుర సంస్థలు(స్టార్టప్స్) ఏర్పాటుచేసుకోవచ్చు. ఐఐటీ హైదరాబాద్లోని ఎంటెక్లో భాగంగా ఈ తరహా కోర్సులు ఉంది.
ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ (ఐపీఆర్) : ఐపీఆర్ చట్టాలు, ఫైల్ చేసే విధానం, వాణిజ్యీకరణ వ్యూహాలపై సమగ్ర జ్ఞానాన్ని పొందేందుకు అవకాశం కలుగుతుంది. న్యాయ, విద్యా నిపుణులు, ఆంత్రప్రెన్యూర్ల కోసం దీనిని రూపొందించారు. న్యాయ, సాంకేతికత, ఆవిష్కరణలను కూడా అనుసంధానం చేస్తూ న్యాయ, పారిశ్రామిక నిపుణులు వీటిని బోధిస్తుంటారు. ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, బెంగళూరు, గుజరాత్లోని న్యాయ వర్సిటీ ఏడాది వ్యవధితో ఈ కోర్సులున్నాయి.
ఎలక్ట్రికల్ సేఫ్టీ అండ్ ఈఎంఐ (ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇంటర్ఫియరెన్స్) : టెక్నీషియన్లు, ఇంజినీర్లు, తీర్చిదిద్దడానికి ఈ కోర్సు రూపొందించారు. ఎలక్ట్రికల్ సేఫ్టీ, ఈఎంఐ (ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇంటర్ఫియరెన్స్) మిటిగేషన్, ఎలక్ట్రానిక్స్, వైద్య పరికరాలు, ఆటోమోటివ్, ఏరోస్పేస్, రక్షణ రంగాల్లో ఈఎంసీ, ఈఎంఐ, వైఫల్యాలు గుర్తించడం, విద్యుత్తు ప్రమాదాలు, సేఫ్టీ ఆడిట్, పరికరాల వినియోగం, భద్రమైన విద్యుత్తు వ్యవస్థను రూపొందించడం, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ తదితరాల్లో శిక్షణ ఇస్తారు. దేశంలో వీటికి సంబంధించి ప్రత్యేకంగా పీజీ కోర్సుల లేవు.
పీజీ ఎగ్జిక్యూటివ్ సర్టిఫికెట్ కోర్స్ ఇన్ స్టెరిలైజేషన్ : వివిధ రకాల వైద్య పరికరాలను భౌతికంగా, రసాయనాలు, మెకానికల్ విధానంలో శుభ్రం చేయడంపై ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. స్టెరిలైజేషన్ సైన్స్, ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా, రోగుల భద్రత దృష్ట్యా చేపట్టాల్సినటువంటి చర్యలు, నాణ్యత ప్రమాణాల ప్రోటోకాల్స్, రెగ్యులేటరీ స్టాండర్డ్స్ను కూడా నేర్పిస్తారు. దీన్ని ఆన్లైన్ విధానం ద్వారా అందిస్తారు. బీఎస్సీ (లైఫ్ సైన్సెస్) లేదా ఏదైనా డిగ్రీ చదివి సెంట్రల్ స్టెరైల్ సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్ (సీఎస్ఎస్డీ)లో 5 ఏళ్ల అనుభవం ఉన్నవారే దీనికి అర్హులు.
పీజీ సర్టిఫికెట్ ఇన్ మెడికల్ డివైజ్ రెగ్యులేటరీ అఫైర్స్ : వైద్య పరికరాల నియంత్రణ, భారతీయ వైద్య పరికరాలకు అవసరమైనటువంటి రూల్స్, లైసెన్స్ తీసుకోవడం, ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజన్స్ ఆధారంగా నాణ్యత తెలుసుకోవడం, ఆడిట్ నేర్పిస్తారు. దిల్లీ, పుణెలోని పలు ఇన్స్టిట్యూట్స్లో ఇందుకు సంబంధించిన ఏడాది వ్యవధితో కోర్సులున్నాయి.
రేడియాలజీ ఎక్విప్మెంట్ సర్వీస్ : రేడియాలజీ పరికరాల నిర్వహణ, ప్రోటోకాల్స్, మరమ్మతులు, లైసెన్సు తెచ్చుకోవడం, నాణ్యత పాటించడం, అత్యాధునిక డయాగ్నొస్టిక్ ఇమేజింగ్ ఎక్విప్మెంట్లో సమస్యల పరిష్కారంపై ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. దీనికి చివరి ఏడాది చదువుతున్న విద్యార్థులూ అర్హులే. ఈ కోర్సును మనదేశంలో తొలిసారిగా మెడ్టెక్ జోన్లో ప్రవేశపెట్టారు.
"పలు కారణాలతో అంగవైకల్యం బారినటువంటి దివ్యాంగులకు భరోసా కల్పించేందుకు ఈ కోర్సును రూపొందించారు. అంగవైకల్యం, కమ్యూనిటీ బేస్డ్ రిహాబిలిటేషన్ (సీబీఆర్) పరిచయం, ప్రోస్థెటిక్స్, ఆర్థోటిక్స్, ఆర్థోటిక్ పరికరాల తయారీ, పాదాల స్కానింగ్, మౌల్డింగ్ తదితరాల అంశాలను నేర్పిస్తారు. దివ్యాంగులు స్వయంగా నడిచేందుకు వీలుగా చేసేందుకు నిపుణులను సన్నద్ధం చేస్తారు. ఇక్కడి ఆర్టిఫిషియల్ లింబ్ సెంటర్లో కృత్రిమ అవయవాల తయారీలో ప్రాక్టికల్ శిక్షణను ఇస్తారు. దీనికి 60 శాతం మార్కులతో ఇంటర్ (సైన్స్)ను పూర్తి చేసి ఉండాలి"- కేతిరెడ్డి రాజ్యలక్ష్మి,విశాఖపట్నం
ప్రిపరేషన్ చిట్కాలు :
- ప్రిపరేషన్కు చక్కని ప్రణాళిక వేసుకోండి
- ఫలానా టాపిక్ ఇంత వ్యవధిలో పూర్తి చేయాలని టార్గెట్ను పెట్టుకోండి
- సోషల్ మీడియా అంతరాయాలు లేకుండా జాగ్రత్తపడండి
- చదివిన టాపిక్ ఎంత మెరుగ్గా వచ్చిందనే దానిని సొంత మాటల్లో రాసి చూసుకోండి.
