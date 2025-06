ETV Bharat / education-and-career

థెరపీ కోర్సులకు డిమాండ్ ​- శిక్షణతో పాటు ప్రాంగణ నియామకాలు - JOBS AFTER THERAPY COURSES

Demand For Those Who Have Completed Therapy Courses : ప్రస్తుతం సమాజంలో ఏదో ఒక ఆరోగ్య సమస్య, వైకల్యంతో ఇబ్బంది పడుతున్నవారు ఎక్కువవుతున్నారు. దీంతో థెరపీ కోర్సులు పూర్తిచేసుకున్నవారికి ఆదరణ పెరిగింది. అందువల్ల వీటిపై ఆసక్తి ఉన్నవారు జాతీయ స్థాయిలో మేటి సంస్థలు అందించే బీపీటీ, బీపీవో, బీవోటీ, బీఏఎస్‌ఎల్‌పీ కోర్సులను పూర్తి చేసుకుంటే మంచి ఉపాధి పొందే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.

ఈ సంస్థలన్నీ ఉమ్మడి పరీక్షతో ప్రవేశం కల్పిస్తున్నాయి. ఇటీవలే వెలువడిన ఈ ప్రకటనకు ఇంటర్మీడియట్‌ విద్యార్హతతో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. కోర్సులందించే సంస్థలు కేంద్రంలోని మినిస్ట్రీ ఆఫ్‌ సోషల్‌ జస్టిస్‌ అండ్‌ ఎంపవర్‌మెంట్‌ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్నాయి. అందువల్ల మేటి బోధనతోపాటు మెరుగైన వసతులు ఆశించవచ్చు. కోర్సు చివరిలో ప్రాంగణ నియామకాల ద్వారా ఉద్యోగాన్నీ పొందవచ్చు.

విద్యా సంస్థలు

స్వామీ వివేకానంద నేషనల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ రిహాబిలిటేషన్‌ ట్రైనింగ్‌ అండ్‌ రిసెర్చ్‌ (ఎస్‌వీఎన్‌ఐఆర్‌టీఏఆర్‌), కటక్‌

నేషనల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఫర్‌ లోకోమోటివ్‌ డిజెబిలిటీస్‌ (ఎన్‌ఐఎల్‌డీ), కోల్‌కతా

నేషనల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఫర్‌ ఎంపవర్‌మెంట్‌ ఆఫ్‌ పర్సన్స్‌ విత్‌ మల్టిపుల్‌ డిజెబిలిటీస్‌ (ఎన్‌ఐఈపీఎండీ), చెన్నై

పండిట్‌ దీన్‌ దయాళ్‌ ఉపాధ్యాయ నేషనల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ పర్సన్స్‌ విత్‌ ఫిజికల్‌ డిజెబిలిటీస్, న్యూదిల్లీ

అలీ యవర్‌ జంగ్‌ నేషనల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ స్పీచ్‌ అండ్‌ హియరింగ్‌ డిజెబిలిటీస్, ముంబై

నేషనల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఫర్‌ ది ఎంపవర్‌మెంట్‌ ఆఫ్‌ పర్సన్స్‌ విత్‌ విజువల్‌ డిజెబిలిటీస్, దేహ్రాదూన్‌

నేషనల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఫర్‌ ది ఎంపవర్‌మెంట్‌ ఆఫ్‌ పర్సన్స్‌ విత్‌ ఇంటలెక్చువల్‌ డిజెబిలిటీస్, సికింద్రాబాద్‌

ఇండియన్‌ సైన్‌ లాంగ్వేజ్‌ రిసెర్చ్‌ అండ్‌ ట్రైనింగ్‌ సెంటర్, న్యూదిల్లీ

నేషనల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ మెంటల్‌ హెల్త్‌ అండ్‌ రిహాబిలిటేషన్, సెహోర్‌

అటల్‌ బిహారీ వాజ్‌పేయీ ట్రైనింగ్‌ సెంటర్‌ ఫర్‌ డిజెబిలిటీ స్పోర్ట్స్, గ్వాలియర్‌

కోర్సులివీ

1. బ్యాచిలర్‌ ఆఫ్‌ ఫిజియోథెరపీ (బీపీటీ)

2. బ్యాచిలర్‌ ఆఫ్‌ ఆక్యుపేషనల్‌ థెరపీ (బీవోటీ)

3. బ్యాచిలర్‌ ఇన్‌ ప్రోస్థటిక్స్‌ అండ్‌ ఆర్థోటిక్స్‌ (బీపీవో)

4. బ్యాచిలర్‌ ఇన్‌ ఆడియాలజీ అండ్‌ స్పీచ్‌ లాంగ్వేజ్‌ పాథాలజీ (బీఏఎస్‌ఎల్‌పీ)

బీఏఎస్‌ఎల్‌పీ కోర్సు ఇంటర్న్‌షిప్‌తో కలిపి నాలుగేళ్లు. మిగతా కోర్సుల వ్యవధీ నాలుగేళ్లే. అదనంగా మరో ఆరు నెలలు ఇంటర్న్‌షిప్‌ ఉంటుంది. ఈ సమయంలో స్టైపెండ్‌ చెల్లిస్తారు. పరీక్షను ఎస్‌వీఎన్‌ఐఆర్‌టీఏఆర్, కటక్‌ నిర్వహిస్తుంది.

పరీక్ష : వంద మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. ప్రతి ప్రశ్నకు ఒకటి చొప్పున వంద ఆబ్జెక్టివ్‌ ప్రశ్నలు వస్తాయి. ప్రశ్నపత్రంలో 4 విభాగాలు ఉంటాయి. పార్ట్‌-ఏలో జనరల్‌ ఎబిలిటీ జనరల్‌ నాలెడ్జ్‌ విభాగం నుంచి 10 ప్రశ్నలు అడుగుతారు. పార్ట్‌-బీ ఫిజిక్స్‌ 30, పార్ట్‌-సీ కెమిస్ట్రీ 30 మార్కులకు ప్రశ్నలు వస్తాయి. పార్ట్‌-డీలో బయాలజీ/మ్యాథ్స్‌ 30 మార్కులకు పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. అన్ని సబ్జెక్టు ప్రశ్నలూ ఇంటర్మీడియట్‌ సిలబస్‌ నుంచే ఉంటాయి. నెగిటివ్​ మార్కులు లేవు.