ఇంటర్‌ అర్హతతో పోలీస్​ విభాగంలో ఉద్యోగాలు - వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోండిలా!

అభ్యర్థులు వయసుల ఆధారంగా మూడు గ్రూపులు విభజింపు - దరఖాస్తు చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?

Delhi Police Recruitment 2025
Delhi Police Recruitment 2025 (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 4:22 PM IST

4 Min Read
Delhi Police Recruitment 2025: దిల్లీ పోలీస్‌ విభాగంలో 737 కానిస్టేబుల్‌ (డ్రైవర్‌) పోస్టుల భర్తీకి స్టాఫ్‌ సెలక్షన్‌ కమిషన్‌ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. వీటికి ఇంటర్‌ అర్హతతో పురుషులు ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. మొత్తం ఖాళీల్లో అన్‌రిజర్వుడ్‌కు 351, ఈడబ్ల్యూఎస్‌లకు 73, ఓబీసీలకు 170, ఎస్సీలకు 87, ఎస్టీలకు 56 కేటాయించారు.

ఎన్‌సీసీ ‘సీ’ సర్టిఫికెట్‌కు 5 మార్కులు, బీ సర్టిఫికెట్‌కు 3 మార్కులు, ఏ సర్టిఫికెట్‌కు రెండు మార్కులు అదనంగా జోడిస్తారు. రాష్ట్రీయ రక్షా యూనివర్సిటీ (RRU) డిగ్రీ/ పోస్ట్‌ గ్రాడ్యుయేట్‌ డిప్లొమాలో డిస్టింక్షన్‌ ఉంటే 5 మార్కులు, ఫస్ట్ క్లాస్​కు 4 మార్కులు, సెకండ్​ క్లాస్​కు 3 మార్కులు, ఉత్తీర్ణులైతే 2 మార్కులు అదనంగా ఉంటాయి. పీఈఅండ్‌ఎంటీ/ డాక్యుమెంట్‌ వెరిఫికేషన్‌ సమయంలో ఒరిజినల్‌ సర్టిఫికెట్లను సమర్పించిన వారికే ఈ బోనస్‌ మార్కులను కలుపుతారు.

ఎంపిక ఎలా?

  • కంప్యూటర్‌ బేస్డ్‌ ఎగ్జామినేషన్‌ (CBE), ఫిజికల్‌ ఎండ్యూరెన్స్‌ అండ్‌ మెజర్‌మెంట్‌ టెస్ట్‌ (PE&MT)/ డాక్యుమెంట్‌ వెరిఫికేషన్, ట్రేడ్‌ టెస్ట్, వైద్య పరీక్షల ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు. సీబీఈని మల్టిపుల్‌ ఛాయిస్‌ విధానంలో 100 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. పరీక్ష సమయం 90 నిమిషాలు. ప్రశ్న పత్రంలో నాలుగు భాగాలు ఉంటాయి.
  • పార్ట్‌-ఏలో జనరల్‌ అవేర్‌నెస్, పార్ట్‌-బీలో జనరల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ ప్రశ్నలు 20 చొప్పున ఉంటాయి. పార్ట్‌-సీలో న్యూమరికల్‌ ఎబిలిటీ 10 ప్రశ్నలు ఇస్తారు. పార్ట్‌-డీలో రోడ్‌సెన్స్, వెహికల్‌ మెయింటెనెన్స్, ట్రాఫిక్‌ రూల్స్‌/ సిగ్నల్స్‌ వెహికల్‌ అండ్‌ ఎన్విరాన్‌మెంటల్‌ పొల్యూషన్‌ (పెట్రోల్, డీజిల్‌ వెహికల్‌), సీఎన్‌జీ అపరేటెడ్‌ వెహికల్, నాయిస్‌ పొల్యూషన్‌ మొదలైన అంశాల నుంచి 50 ప్రశ్నలు అడుగుతారు.
  • ప్రశ్నపత్రం ఇంగ్లిష్, హిందీ భాషల్లో పదో తరగతి స్థాయిలో ఉంటుంది. ప్రతి తప్పు సమాధానానికీ పావు మార్కు తగ్గిస్తారు.
  • పరీక్షలో జనరల్, ఈడబ్ల్యూఎస్‌లు 40 శాతం, ఎస్సీ/ఎస్టీ/ఓబీసీలు 35 శాతం, మాజీ సైనికోద్యోగులు 30 శాతం కనీస అర్హత మార్కులు పొందాలి. వీరిని 1:20 నిష్పత్తిలో ఫిజికల్‌ ఎండ్యూరెన్స్‌ టెస్ట్‌కు ఎంపిక చేస్తారు.

ఫిజికల్‌ ఎండ్యూరెన్స్‌: మాజీ సైనిక ఉద్యోగులు, డిపార్ట్‌మెంటల్‌ ఉద్యోగులు కూడా దీనికి హాజరు కావాలి. అభ్యర్థులను వయసుల ఆధారంగా మూడు గ్రూపులుగా విభజిస్తారు. 30 ఏళ్ల వరకూ వయసున్న అభ్యర్థులు 1600 మీటర్ల రేసును ఏడు నిమిషాల్లో పూర్తి చేయాలి. పన్నెండున్నర అడుగుల లాంగ్‌ జంప్, మూడున్నర అడుగుల హైజంప్‌ చేయాలి. 30 నుంచి 40 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నవారు 1600 మీటర్ల రేసును ఎనిమిది నిమిషాల్లో ముగించాలి. పదకొండున్నర అడుగుల లాంగ్‌జంప్, మూడుంపావు అడుగుల హైజంప్‌ చేయాలి.

40 సంవత్సరాలు పైబడినవారు 1600 మీటర్ల రేసును తొమ్మిది నిమిషాల్లో పూర్తి చేయాలి. పదిన్నర అడుగుల లాంగ్‌జంప్, మూడు అడుగుల హైజంప్‌ చేయాలి. లాంగ్‌జంప్, హైజంప్‌లలో మూడు అవకాశాలు ఉంటాయి. వీటిలో అర్హత పొందిన వారిని ఫిజికల్‌ మెజర్‌మెంట్‌ టెస్ట్‌కు ఎంపిక చేస్తారు.అర్హత పొందిన వారికి దిల్లీ పోలీస్‌ విభాగం ట్రేడ్‌ టెస్ట్‌ నిర్వహిస్తుంది. దీనికి 150 మార్కులు ఉంటుంది. ఇందులో అర్హత పొందిన వారిని వైద్య పరీక్షల అనంతరం కేటగిరీల వారీగా తుది ఎంపిక చేస్తారు.

సన్నద్ధత:

  • పార్ట్‌-ఏ, బీ, సీల్లో ఏయే అంశాల నుంచి ప్రశ్నలు ఇచ్చేదీ నోటిఫికేషన్​లో తెలిపారు. వీటిని చదివి ప్రావీణ్యం సాధించాలి.
  • పార్ట్‌-డీలో మోటార్‌ వెహికల్‌ పరిజ్ఞానానికి సంబంధించిన ప్రశ్నలకు 50 మార్కులు కేటాయించారు. వీటిపై పట్టు సాధిస్తే ఎక్కువ మార్కులు సంపాదించే అవకాశం ఉంటుంది.
  • ఎస్‌ఎస్‌సీ కానిస్టేబుల్‌ పాత ప్రశ్నపత్రాల ప్రాక్టీస్​ చేయడం ప్రయోజనకరం.
  • పరీక్ష తేదీని ఇంకా ప్రకటించలేదు. స్టడీప్లాన్‌ వేసుకుని ఇప్పటి నుంచీ సన్నద్ధతను ప్రారంభించాలి.
  • ముఖ్యాంశాలను చదవడం పూర్తి చేసిన తర్వాత రోజూ ఒక నమూనా పరీక్ష రాయడం అలవాటు చేసుకోవాలి. అప్పుడు సమయ నిబంధనను కచ్చితంగా పాటించాలి. మొదట్లో సమయం సరిపోకపోయినా, నమూనా పరీక్షలు ఎక్కువగా రాస్తూవుంటే సమయంలోగానే పూర్తిచేయడం అలవాటు అవుతుంది.
  • విషయ పరిజ్ఞానం ఉన్నప్పటికీ సమయ నిబంధనకు లోబడి అన్నింటికీ సమాధానాలు రాయడం ఎంతో ముఖ్యం. ఈ విషయాన్ని గుర్తుంచుకుని సన్నద్ధతను కొనసాగించాలి.
  • జవాబులను సరిచూసుకుని తప్పు చేస్తున్న అంశాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలి. వాటికి అదనపు సమయాన్ని కేటాయించాలి.

ముఖ్యాంశాలు:

అర్హత: ఇంటర్మీడియట్‌/10+2, హెవీ మోటార్‌ వెహికల్‌ డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌ ఉండాలి. వాహనాల నిర్వహణ పరిజ్ఞానంతో పాటు భారీ వాహనాలను ఆత్మవిశ్వాసంతో నడపగల సామర్థ్యం ఉండాలి.

వయసు: 01.07.2025 నాటికి 21-30 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. 02.07.1995 - 01.07.2004 మధ్య జన్మించిన వారు అర్హులు. గరిష్ఠ వయసులో ఎస్సీ/ ఎస్టీలకు 5 ఏళ్లు, ఓబీసీలు, మాజీ సైనికోద్యోగులకు మూడేళ్లు, దిల్లీ పోలీస్‌ విభాగానికి చెందిన వారికి పది నుంచి పదిహేనేళ్ల సడలింపు ఉంటుంది.

దరఖాస్తు ఫీజు: రూ.100. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు ఫీజు లేదు.

జీతం: నెలకు రూ.21,700-69,100.

ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: 15.10.2025

వెబ్‌సైట్‌: https://ssc.nic.in/

