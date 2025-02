ETV Bharat / education-and-career

అడవులపై ఆసక్తి ఉందా? - ఈ కోర్సులో జాయిన్​ ఐతే జాబ్స్​ పక్కా! - INTERESTED IN THE STUDY OF FORESTS

Deemed to be University Admissions ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : Feb 14, 2025, 3:56 PM IST