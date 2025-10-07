ETV Bharat / education-and-career
3073 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పోస్టులు - సుమారుగా రూ.55 వేల వేతనం
దిల్లీ పోలీస్ విభాగంలో 3073 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ (ఎస్ఐ) పోస్టుల భర్తీ - ప్రకటన విడుదల చేసిన స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ - వివిధ పరీక్షల ద్వారా అభ్యర్థుల ఎంపిక
Published : October 7, 2025 at 8:52 AM IST
Si Notification In Delhi Police : కేంద్ర భద్రతా దళాలతోపాటు దిల్లీ పోలీస్ విభాగంలో 3073 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ (ఎస్ఐ) పోస్టుల నియామక ప్రక్రియ జరగనుంది. దీనికోసం స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ (ఎస్ఎస్సీ) నుంచి ప్రకటన విడుదలయింది. గ్రాడ్యుయేట్లు ఈ ఉద్యోగాలకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఆన్లైన్ పరీక్షలూ, పీఈటీ, పర్సనాలిటీ, మెడికల్ టెస్టులతో నియామకాలు ఉంటాయి.
ఎంపికైన వారికి లెవెల్-6 రూ.35,400 మూల వేతనం లభిస్తుంది. డీఏ, హెచ్ఆర్ఏ, పలు అలవెన్సులతో మొదటి నెల నుంచే సుమారుగా రూ.55 వేలు వస్తుంది. పదేళ్ల సేవలతో ఇన్స్పెక్టర్ హోదాకూ, అనంతరం అనుభవం, ప్రతిభల ప్రాతిపదికన అసిస్టెంట్ కమాండెంట్, డిప్యూటీ కమాండెంట్, కమాండెంట్, సీనియర్ కమాండెంట్ల స్థాయికి ప్రమోషన్ల ద్వారా చేరుకోవచ్చు.
ఎంపిక : ఆన్లైన్లో నిర్వహించే పేపర్-1 పరీక్ష రాయాలి. ఇందులో నెగ్గినవారికి దేహ దారుడ్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. వాటిలోనూ విజయవంతమైనవారు పేపర్-2లో సత్తా చాటాల్సి ఉంటుంది. పేపర్-1, 2 రెండిటిలోనూ వచ్చిన మార్కులు కలిపి మెరిట్, రిజర్వేషన్ ప్రకారం అర్హులకు మెడికల్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ఏ సమస్యా లేనివారిని ట్రైనింగ్కు తీసుకుంటారు.
శారీరక ప్రమాణాలు : పురుషులు 170, మహిళలు 157 సెంటి మీటర్ల ఎత్తు ఉండాలి. ఎస్టీ పురుషులు 162.5, మహిళలు 154 సెంటి మీటర్లు ఉంటే చాలు. పురుషులకు ఛాతీ విస్తీర్ణం ఊపిరి పీల్చక ముందు 80 సెంటి మీటర్లు ఉండాలి. ఎస్టీలైతే 77 సెంటి మీటర్లు సరిపోతుంది. ఊపిరి పీల్చక ముందు, పీల్చిన తర్వాత వ్యత్యాసం 5 సెంటి మీటర్లు అవసరం. ఎత్తుకు సరిపడా బరువు ఉండాలి.
పీఈటీ : పురుషులు వంద మీటర్ల దూరాన్ని 16 సెకన్లలో, మహిళలు 18 సెకన్లలో చేరుకోవాలి. 1.6 కిలో మీటర్ల పరుగును పురుషులు 6.5 నిమిషాల్లో, 800 మీటర్లను మహిళలు 4 నిమిషాల్లో పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. పురుషులు 3 ప్రయత్నాల్లో ఒక్కసారైనా 3.65 మీటర్ల దూరానికి జంప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అదే మహిళలైతే 3 ప్రయత్నాల్లో కనీసం ఒకసారి 2.7 మీటర్ల దూరం పరుగెత్తాలి. హైజంప్లో పురుషులు 3 ప్రయత్నాల్లో 1.2 మీటర్ల ఎత్తుకు ఒకసారైనా జంప్ చేయగలగాలి. అదే మహిళలైతే 0.9 మీటర్ల ఎత్తుకు ఎగరాలి. పురుషులు 3 ప్రయత్నాల్లో 16 ఎల్బీఎస్ గుండును 4.5 మీ దూరానికి విసరాలి. పీఈటీకి ఎలాంటి మార్కులు లేవు. అన్ని విభాగాల్లోనూ లక్ష్యాలను అధిగమించాలి.
పరీక్ష ఇలా : ప్రతి ప్రశ్నకూ ఒక మార్కు చొప్పున 200 మార్కులకు క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది. జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్, జనరల్ నాలెడ్జ్ అండ్ జనరల్ అవేర్నెస్, క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్, ఇంగ్లిష్ కాంప్రహెన్షన్ ఈ ఒక్కో విభాగం నుంచి సుమారుగా 50 చొప్పున ప్రశ్నలు వస్తాయి. ప్రతి విభాగాన్నీ 30 నిమిషాల్లో రాయాలి. పరీక్ష వ్యవధి 2 గంటలు. సెక్షన్ల వారీ కటాఫ్లు ఇస్తారు.
పేపర్-1లో అర్హులకు పీఈటీ టెస్టు నిర్వహిస్తారు. ఇందులో విజయవంతమైతే పేపర్-2 రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇంగ్లిష్ లాంగ్వేజ్ అండ్ కాంప్రహెన్షన్ నుంచి 200 మార్కులకు 2 గంటల వ్యవధితో ఈ పరీక్షను పెడతారు. ఇందులోనూ 4 సెక్షన్లలో క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఒక్కో సెక్షన్ అర గంటలో పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రతి ప్రశ్నకూ ఒక మార్కు చొప్పున 200 వస్తాయి.
ముఖ్య వివరాలు
ఖాళీలు : 3073 (సీఏపీఎఫ్ల్లో 2861, దిల్లీ పోలీస్లో 212)
అర్హత : ఏదైనా సాధారణ డిగ్రీ. దిల్లీ పోలీస్లో ఎస్ఐ ఉద్యోగానికి పురుషులకు లైట్ మోటార్ వెహికల్ (ఎల్ఎంవీ) డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉండాలి.
వయసు : 01.08.2025 నాటికి 20-25 ఏళ్ల లోపు ఉండాలి. అంటే 02.08.2000 - 01.08.2005 మధ్య జన్మించినవారు అర్హులు. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదేళ్లు, ఓబీసీలకు మూడేళ్లు గరిష్ఠ వయసులో మినహాయింపు ఉంది.
ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : 16.10.2025
దరఖాస్తు ఫీజు : రూ.వంద. మహిళలు, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఫీజు ఉండదు.
పరీక్షలు : నవంబరు-డిసెంబరు, 2025
వెబ్సైట్ : https://ssc.gov.in/
