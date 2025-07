ETV Bharat / education-and-career

కేంద్ర ప్రతిభా పోటీలు : ఆన్​లైన్​లో పరీక్ష - పాసైతే నగదుతో పాటు ప్రతి నెలా స్కాలర్​షిప్ - CENTRAL GOVT VVM NOTIFICATION

Published : July 24, 2025 at 3:01 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

VVM Competitions For Sixth Class to Intermediate First Year : విద్యార్థి స్థాయి నుంచే వారిని పరిశోధన, ప్రయోగ రంగాల వైపు ఆసక్తి కలిగేలా చేయడమే లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం విద్యార్థి విజ్ఞాన్​ మంథన్ ​(వీవీఎమ్​) ప్రతిభా పోటీలను నిర్వహిస్తోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోని విజ్ఞాన భారతి, విజ్ఞాన్​ ప్రసార్, ఎన్​సీఈఆర్టీ సంయుక్తంగా ఈ పోటీలు నిర్వహిస్తున్నారు. దీనికోసం 2025-26 విద్యా సంవత్సరానికి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్నారు. ఆరో తరగతి నుంచి ఇంటర్​ చదువుతున్న విద్యార్థులు ఈ పోటీకి అర్హులు.

ఇల్లు లేదా బడి నుంచి : ఉమ్మడి మహబూబ్​నగర్ జిల్లావ్యాప్తంగా 3,800కి పైగా ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు స్కూల్స్​ ఉన్నాయి. ఇందులో 6 నుంచి ఇంటర్‌ ఫస్ట్​ ఇయర్ వరకు 2 లక్షల మందికి పైగా చదువుతున్నారు. వీరిలో ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులు రూ.200 రుసుం చెల్లించి రిజిస్ట్రేషన్​ చేసుకోవాలి. సెప్టెంబరు 30 వరకు అవకాశం ఉంటుంది. జూనియర్, సీనియర్‌ విభాగాల్లో తెలుగు, ఆంగ్లం, హిందీ భాషలతో పాటుగా ఇతర భాషలో కూడా పరీక్ష ఉంటుంది. ఇంటర్​నెట్​ ఉండే కంప్యూటర్‌ నుంచి పోటీల్లో పాల్గొనొచ్చు.

జాతీయ స్థాయి వరకు : పరీక్షలకు ప్రిపేర్​ అయ్యేవారికి ఆగస్టు 16 నుంచి వెబ్‌సైట్‌లో పుస్తకాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. సెప్టెంబరు 1న నమూనా పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. జూనియర్ కేటగిరీలో విద్యార్థులు అక్టోబర్ 28 నుంచి నవంబర్ 2 వరకు, సీనియర్ కేటగిరీలో నవంబర్ 19 నుంచి 23 వరకు వారి తరగతిని బట్టి వారికి నచ్చిన తేదీలలో పరీక్ష రాయవచ్చు. 2026 జనవరి 4న రాష్ట్ర స్థాయిలో, అదే నెల 30న జాతీయ స్థాయి పోటీలుంటాయి.

విజేతలకు నగదు, ఉపకార వేతనం : పాఠశాల స్థాయి పోటీల్లో 18 మంది చొప్పున, జిల్లా స్థాయి పోటీల్లో సబ్జెక్టుకు ముగ్గురు విద్యార్థులు చొప్పున ఎంపిక చేస్తారు. వీరికి ఆన్‌లైన్‌ ప్రశంసా సర్టిఫికెట్​ అందిస్తారు. రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో 20 మందిని ఎంపిక చేస్తారు. వీరికి సర్టిఫికెట్​, జ్ఞాపిక, రూ.5 వేలు, రూ.3 వేలు, రూ.2 వేల చొప్పున నగదు అందజేస్తారు. అదే జాతీయ స్థాయిలో వారు ప్రతిభ చూపితే రూ.25 వేలు, రూ.15 వేలు, రూ.10 అందజేస్తారు. భాస్కరా స్కాలర్‌షిప్‌ పేరుతో సంవత్సరం పాటు నెలకు రూ.2 వేల చొప్పున స్కాలర్​​షిప్​ అందజేస్తారు.