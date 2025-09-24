ETV Bharat / education-and-career
విద్యార్థుల్లోని ప్రతిభను వెతికితీయడానికి 'వీవీఎం' స్కాలర్షిప్ - ఎంపికైతే నెలకు రూ.2వేలు!
2025-26 విద్యా సంవత్సరానికి అంతర్జాల వేదికగా వీవీఎమ్ స్కాలర్షిప్ కోసం దరఖాస్తులకు ఆహ్వానం - పాఠశాల స్థాయి నుంచి జాతీయ స్థాయి వరకు పోటీ పడే అవకాశం
Published : September 24, 2025 at 2:41 PM IST|
Updated : September 24, 2025 at 2:51 PM IST
VVM Competitions for Students : విద్యార్థుల్లోని నూతన ఆలోచనలు, ఆవిష్కరణలను వెలికి తీయడానికి కేంద్రం ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతోంది. విజ్ఞాన భారతి, విజ్ఞాన్ ప్రసార్, నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ ట్రైనింగ్ సంయుక్తంగా ప్రత్యేక పోటీ పరీక్ష నిర్వహిస్తోంది. 2025-26 విద్యా సంవత్సరానికి అంతర్జాల వేదికగా విద్యార్థి విజ్ఞాన మంథన్ (వీవీఎమ్) కోసం దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. ఈ పరీక్షలో పాఠశాల స్థాయి నుంచి జాతీయ స్థాయి వరకు పోటీ పడవచ్చు.
రాష్ట్రం నుంచి ఈ పోటీలో పాల్గొనే వారి సంఖ్య అంతంత మాత్రంగానే ఉంటోంది. అయితే ప్రస్తుతం వీవీఎమ్ ప్రతిభ పరీక్షలకు ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో 6 నుంచి 11వ తరగతి వరకు చదివే విద్యార్థులందరూ హాజరుకావచ్చు.
ఈ పరీక్ష కోసం www.vvm.org.in అనే వెబ్సైట్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. పోటీ పరీక్ష తెలుగు, హిందీ, ఆంగ్ల భాషల్లో పరీక్ష రాయొచ్చు. ఇంటర్ నెట్ ద్వారా ఈ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. పరీక్షలకు సంబంధించిన పుస్తకాలు వీవీఎమ్ వెబ్సైట్లో లభిస్తాయి.
ప్రశ్నలు ఇలా :
- సామాన్య, గణిత పాఠ్య పుస్తకాల్లోని అంశాలు 50 శాతం
- విజ్ఞాన శాస్త్రంలో భారతదేశ కృషిపై 20శాతం
- శాస్త్రవేత్తల జీవిత చరిత్రకు సంబంధించి 20శాతం
- లాజిక్ రీజనింగ్ 10 శాతం ప్రశ్నలుంటాయి
పరీక్షలో పాల్గొన్న వారికి బహుమతులు : జిల్లా స్థాయి నుంచి రాష్ట్రస్థాయిలో ఈ పోటీ పరీక్షలో పాల్గొన్న వారికి ధ్రువపత్రం, జ్ఞాపిక అందజేస్తారు. ప్రతిభ చూపిన ముగ్గురికి రూ.5 వేలు, రూ.3 వేలు, రూ.2వేల చొప్పున జాతీయ స్థాయిలో ప్రతిభ చూపితే రూ.25 వేలు, రూ. 15 వేలు, రూ.10 వేల చొప్పున అందజేస్తారు. దేశంలో పరిశోధన, అభివృద్ధి సంస్థలు సందర్శించేలా అవకాశం కల్పిస్తారు. 'భాస్కర స్కాలర్షిప్' పేరుతో ఏడాది పాటు నెలకు రూ.2 వేల చొప్పున ఉపకార వేతనం అందజేస్తారు.
''ఈ పోటీ పరీక్షలో సులువుగా పాల్గొనవచ్చు. ప్రతి ఒక్కరికీ కంప్యూటర్,సెల్ఫోన్పై అవగాహన ఉంటుంది. ఈ అవకాశాన్ని అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. విద్యార్థులు నమోదు చేసుకునేలా ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులను ప్రోత్సహించాలి.''- బి.నాగలక్ష్మి, ఖమ్మంజిల్లా డీఈఓ
వివరాలు ఇలా :
- దరఖాస్తుల గడువు: సెప్టెంబరు 30
- లెవెల్ 1 పరీక్ష: అక్టోబరు 28 నుంచి నవంబరు 02
- ఫలితాలు: నవంబరు 7
- లెవెల్ 2 పరీక్ష: నవంబరు 17, 23వ తేదీల్లో ఉంటుంది.
- ఫలితాలు: నవంబరు 27
- రాష్ట్రస్థాయి పరీక్ష: డిసెంబరు 21, 28తో పాటు 2026 జనవరి 4న
- జాతీయ స్థాయి పరీక్ష: 2026 జనవరి 30
రాష్ట్ర స్థాయిలో పరీక్ష ఎప్పుడంటే ? : పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అయ్యేవారికి ఆగస్టు 16 నుంచి వెబ్సైట్లో పుస్తకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. సెప్టెంబరు 1న నమూనా పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. జూనియర్ కేటగిరీలో విద్యార్థులు అక్టోబర్ 28 నుంచి నవంబర్ 2 వరకు, సీనియర్ కేటగిరీలో నవంబర్ 19 నుంచి 23 వరకు వారి తరగతిని అనుసరించి వారికి నచ్చిన తేదీలలో పరీక్ష రాయవచ్చు. పరీక్ష సమయం ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల సమయంలో విద్యార్థులు ఏ సమయంలోనైనా పరీక్ష రాయడానికి అవకాశం ఉంది. 2026 జనవరి 4న రాష్ట్ర స్థాయిలో, అదే నెల 30న జాతీయ స్థాయి పోటీలుంటాయి.
కేంద్ర ప్రతిభా పోటీలు : ఆన్లైన్లో పరీక్ష - పాసైతే నగదుతో పాటు ప్రతి నెలా స్కాలర్షిప్
విద్యార్థులు రూ.12వేల స్కాలర్షిప్ పొందే అవకాశం - ఎన్ఎంఎంఎస్ పరీక్షలో ప్రతిభ చూపితే చాలు!