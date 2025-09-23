ETV Bharat / education-and-career

‘తర్వాత ఏమిటి?’ అనే ప్రశ్నకు సమాధానం! - ఇంజినీరింగ్‌ విద్యార్థులకు రోడ్‌ మ్యాప్‌

విద్యార్థుల ముందస్తు ప్రణాళికతోనే పోటీ ప్రపంచంలో మనుగడ - ఇంజినీరింగ్‌ విద్యార్థుల కోసం కెరీర్ గైడెన్స్

Career Guidance for Engineering Students
Career Guidance for Engineering Students (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 8:28 PM IST

Career Guidance for Engineering Students : బహుళ జాతి సంస్థల్లో ఆకర్షణీయ వేతనంతో ఉద్యోగం, మేటి విదేశీ విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఉన్నత విద్య, అత్యున్నత ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వీటన్నిటికీ బీటెక్‌/బీఈ డిగ్రీ దారి చూపుతుంది. అయితే ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో ముందస్తు ప్రణాళిక ఎంతో ముఖ్యం.

పాఠాలు అర్థం కాకపోయినా, సరైన బోధకులు లేకపోయినా చింతించవద్దు. ఎన్‌పీటీఈఎల్‌ వేదికగా ఐఐటీ ప్రొఫెసర్ల పాఠాలు ఆన్‌లైన్‌లో ఉచితంగా వింటూ సబ్జెక్టులో పట్టు పెంచుకోవచ్చు. విస్తృత సమాచారం అంతర్జాలంలో ఉచితంగానే లభిస్తోంది. ఆసక్తి ఉన్న సబ్జెక్టు/కోర్సులో శిక్షణ అందిస్తోన్న సంస్థల్లో చేరి సర్టిఫికెట్లూ, సర్టిఫికేషన్లూ అందుకోవచ్చు.

ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం : ఇంజినీరింగ్‌ కోర్సు ప్రారంభంలోనే ‘తర్వాత ఏమిటి?’ అనే ప్రశ్నకు స్పష్టమైన సమాధానం ఉండాలి. విదేశాల్లో ఎంఎస్, ఐఐటీల్లో ఎంటెక్, ఐఐఎంల్లో ఎంబీఏ, కార్పొరేట్‌ కొలువులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇలా ఎవరికి వారు లక్ష్యాన్ని స్వీయ సమీక్షతో నిర్దేశించుకోవాలి. బీటెక్‌లో నాలుగేళ్లూ నిబద్ధతతో కృషిచేస్తే ఆశయం తప్పకుండా ఫలిస్తుంది.

మీ లక్ష్యం ఏదైనా కావొచ్చు. అది నెరవేరడానికి సాధన ఎంతో ముఖ్యం. ప్రతి రోజూ కొంత సమయం అందుకోసం వెచ్చించుకోవాలి. ప్రథమ సంవత్సరంలో ఇంజినీరింగ్‌ ప్రాథమికాంశాలు బాగా చదవాలి. ఆంగ్ల భాష (రాత, మాట)పై దృష్టి సారించాలి. తరగతి పుస్తకాలతో సమాంతరంగా ఆప్టిట్యూడ్, యాటిట్యూడ్‌ పెంపొందించుకోవాలి. ఇంజినీరింగ్‌ నాలుగేళ్ల కోర్సును నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు.

ఎంటెక్‌ : అత్యున్నత సాంకేతిక నైపుణ్యం/పరిజ్ఞానం ఆశించేవారు, బోధన, పరిశోధన రంగాల్లో రాణించాలనుకునేవారు ఎంటెక్‌కు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. మేటి సంస్థలు ఇంటిగ్రేటెడ్‌ ఎంటెక్‌+ పీహెచ్‌డీ కోర్సులూ అందిస్తున్నాయి. ఈ విధానంలో ఏడాది సమయమూ ఆదా అవుతుంది. గేట్‌ స్కోరుతో ఐఐటీలూ, ఎన్‌ఐటీలూ, యూనివర్సిటీ క్యాంపస్‌ కాలేజీలూ, ప్రముఖ ప్రైవేటు ఇంజినీరింగ్‌ కాలేజీల్లో ఎంటెక్, ఇంటిగ్రేటెడ్‌ పీహెచ్‌డీ పూర్తి చేసుకోవచ్చు. గేట్‌ దాటినవారు ఎంటెక్‌లో రెండేళ్లపాటు ప్రతి నెలా రూ.12,400 స్టైపెండ్‌ పొందవచ్చు.

దారి చూపే గేట్‌ : ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో (పీఎస్‌యూలు) ఉద్యోగానికి గేట్‌ స్కోరే కీలకం. మహారత్న, నవరత్న, మినీరత్న సంస్థల్లో మేటి కొలువులకు ఈ స్కోరే ప్రామాణికం. యాభై కంటే ఎక్కువ సంస్థల్లో కనీసం రూ.6 లక్షల నుంచి రూ.18 లక్షల వరకు వార్షిక వేతనం పొందవచ్చు. ఇండియన్‌ స్పేస్‌ రిసెర్చ్‌ ఆర్గనైజేషన్‌ (ఇస్రో) సైంటిస్ట్‌ ఇంజినీర్‌ పోస్టులనూ గేట్‌ స్కోరుతోనే భర్తీ చేస్తుంది. అందువల్ల కోర్‌ బ్రాంచీల్లో సత్తా చాటాలనుకున్నవారంతా బీటెక్‌ ప్రథమ సంవత్సరం నుంచే గేట్‌పై దృష్టిసారించాలి. ఉన్నత విద్య, ఉద్యోగం రెండింటికీ గేట్‌ దారి చూపుతుంది.

భద్రమైన జీవితానికి : బీటెక్‌ తర్వాత ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలెన్నో ఉన్నాయి. ఇంజినీరింగ్‌ అర్హతతోనే ఉన్న కొలువులూ తక్కువేమీ కాదు. అందువల్ల చదువుతోన్న బ్రాంచిపై పట్టు సాధిస్తే అది ఉద్యోగానికీ, ఉన్నత విద్య (ఎంటెక్‌)కూ ఉపయోగం.

యూపీఎస్‌సీ: ఇంజినీరింగ్‌ విభాగంలోనే కేంద్ర స్థాయిలో మేటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం పొందాలనుకునేవారికి యూపీఎస్‌సీ ఏటా నిర్వహించే ఇంజినీరింగ్‌ సర్వీసెస్‌ పరీక్ష (ఈఎస్‌ఈ) ఎంతో ముఖ్యమైంది. అన్ని బ్రాంచీల వారూ దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

ఎస్‌ఎస్‌సీ: కేంద్ర ప్రభుత్వ విభాగాల్లో సివిల్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్‌ బ్రాంచీల్లో జూనియర్‌ ఇంజినీర్‌ ఉద్యోగాలను స్టాఫ్‌ సెలక్షన్‌ కమిషన్‌ (ఎస్‌ఎస్‌సీ) పరీక్షలతో భర్తీ చేస్తారు. ఈ పోస్టులకు డిప్లొమా విద్యార్హత సరిపోతుంది. అయితే ఇంజినీరింగ్‌ నేపథ్యంతో రాణించడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రకటన దాదాపు ఏటా వెలువడుతోంది.

ఆర్‌ఆర్‌బీ: రైల్వేల్లో జూనియర్‌ ఇంజినీర్‌ ఉద్యోగాలకూ బీటెక్‌తో పోటీ పడొచ్చు. మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్‌ సివిల్‌ విభాగాల్లో ఎక్కువ ఖాళీలుంటాయి. ప్రతి రెండు మూడేళ్లకు ప్రకటన ఆశించవచ్చు.

రక్షణ రంగం: యూపీఎస్‌సీ నిర్వహిస్తోన్న కంబైన్డ్‌ డిఫెన్స్‌ సర్వీస్‌ ఎగ్జామినేషన్‌ (సీడీఎస్‌ఈ)లో నేవీ విభాగంలోని ఖాళీలకు బీటెక్‌ వారే అర్హులు. ఆర్మీలో టెక్నికల్‌ గ్రాడ్యుయేట్‌ కోర్సు (టీజీసీ) ఇంజినీర్స్, షార్ట్‌ సర్వీస్‌ కమిషన్‌ టెక్నికల్‌ పోస్టులకు నిర్దేశిత బ్రాంచీల్లో బీటెక్‌ పూర్తిచేసుకున్నవారు పోటీ పడవచ్చు. ఎయిర్‌ ఫోర్స్‌లో ఏఎఫ్‌క్యాట్‌తో గ్రౌండ్‌ డ్యూటీ టెక్నికల్‌ బ్రాంచ్‌ ఉద్యోగాలకు మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్‌ బ్రాంచీలవారు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ అత్యున్నత స్థాయి (లెవెల్‌-10) ఉద్యోగాలు.

రాష్ట్ర స్థాయిలో: ఇంజినీరింగ్‌ పట్టభద్రులు చదువుకున్న విభాగంలో సొంత రాష్ట్రంలోనూ సేవలు అందించడానికి మార్గాలు ఉన్నాయి. వీటిలో ఎక్కువ పరీక్షలు పబ్లిక్‌ సర్వీస్‌ కమిషన్లు నిర్వహిస్తున్నాయి. మిగిలినవి ఆ శాఖల ఆధ్వర్యంలో జరుగుతాయి. ప్రకటనలు రెండు లేదా మూడేళ్లకు ఒకసారి వస్తాయి.

ఇంకా మరెన్నో: ఏదైనా డిగ్రీ అర్హతతో నిర్వహిస్తోన్న జనరల్‌ ఉద్యోగాలైన సివిల్‌ సర్వీసెస్, ఆర్‌ఆర్‌బీ ఎన్‌టీపీసీ, ఎస్‌ఎస్‌సీ సీజీఎల్, ఐబీపీఎస్‌ పీవో, క్లరికల్‌; సీడీఎస్‌ఈ, ఏఎఫ్‌క్యాట్, సీఏపీఎఫ్, గ్రూప్‌-1, గ్రూప్‌-2, ఎస్సై, కానిస్టేబుల్, వీఆర్వో, పంచాయతీ సెక్రెటరీ తదితర ఎన్నో పోస్టులకు ఇంజినీరింగ్‌ గ్రాడ్యుయేట్లు పోటీ పడొచ్చు.

విదేశీ విద్య : విదేశాల్లో పేరున్న సంస్థల్లో ఉన్నత విద్యకు అకడమిక్‌ ప్రతిభతోపాటు జీఆర్‌ఈ/జీమ్యాట్, టోఫెల్‌/ఐఈఎల్‌టీఎస్‌ స్కోరు కీలకం. అందువల్ల బీటెక్‌ రెండో ఏడాది నుంచే సన్నద్ధతను ప్రారంభిస్తే కోర్సు పూర్తయ్యేసరికి మేటి సీజీపీఏతోపాటు, ఎంచుకున్న పరీక్షలో అధిక స్కోరు పొందడానికీ వీలవుతుంది.

ఎంబీఏ : ఐఐఎంలతోపాటు ప్రముఖ బీ స్కూళ్లలో చేరే బీటెక్‌ విద్యార్థుల సంఖ్య ఎక్కువవుతోంది. సాంకేతిక విభాగాల్లో సేవలందిస్తోన్న సంస్థలు బీటెక్‌ తర్వాత ఎంబీఏ చదివినవారిని ఉన్నత స్థాయి ఉద్యోగాల్లోకి తీసుకుంటున్నాయి. దేశీయంగా మేటి సంస్థల్లో ప్రవేశానికి క్యాట్‌ స్కోరు కీలకం. ఇందులో రాణించడానికి ముందునుంచే సన్నద్ధం కావాలి. విదేశాల్లోని ప్రముఖ సంస్థల్లో మేనేజ్‌మెంట్‌ విద్యకు కనీసం రెండేళ్ల పని అనుభవం ఉన్నవారికి ప్రాధాన్యం దక్కుతోంది. దీంతోపాటూ జీమ్యాట్‌ స్కోరూ కీలకమే.

ఇవి పాటించండి :

1. ఎలాంటి బ్యాక్‌లాగ్‌లూ లేకుండా సెమిస్టర్లవారీగా ఉత్తీర్ణత సాధించాలి. కెరియర్‌ లక్ష్యం ఏదైనప్పటికీ గరిష్ఠ సీజీపీఏ ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఉద్యోగం లేదా ఉన్నత విద్యకు మార్కులు ప్రామాణికం కానప్పటికీ మీ నిబద్ధతకూ, మీపై సానుకూల అభిప్రాయం కలగడానికీ బీటెక్‌ మార్కుల శాతం దోహదపడుతుంది.

2. సోషల్‌ మీడియా వాడకంలో పరిమితులు విధించుకోవడం ముఖ్యమే. చెడు అలవాట్లకు దూరంగా ఉంటూ ఆరోగ్యానికీ, ఆహారానికీ ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. ప్రేరణనిచ్చే వీడియోలు చూడటం, పుస్తకాలు చదవటం, పాడ్‌కాస్ట్‌లు వినడం చేయాలి. సానుకూల దృక్పథం ఉన్న వ్యక్తులతో నెట్‌వర్క్‌ ఏర్పరచుకోవాలి.

3. లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి రోజుకు గంట అదనపు సమయం కేటాయిస్తే చాలు. ఎందుకంటే ఏడాదికి 365 గంటలూ మొత్తం నాలుగేళ్లలో 1460 గంటల పాటు సాగే కృషి మీకు తప్పకుండా విజయాన్ని సాధించిపెడుతుంది!

