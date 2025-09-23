ETV Bharat / education-and-career

బీటెక్​తో ఉజ్వల భవిష్యత్​కు దారులన్నో - ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు రంగాల్లో ఎలాంటి అవకాశాలుంటాయంటే?

మీరు ఇంజినీరింగ్​ చదువుతున్నారా? - మేటి సంస్థల్లో ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు పొందాలంటే ఏవిధంగా చదవాలి? - బీటెక్​ తర్వాత ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు రంగాల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలేంటి? - తదితర విషయాలు మీకోసం

Career Guidance For Btech Students
Career Guidance For Btech Students (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 23, 2025 at 5:11 PM IST

5 Min Read
Career Guidance For Btech Students : బహుళ జాతి సంస్థల్లో ఆకర్షణీయ వేతనంతో ఉద్యోగం. మేటి విదేశీ యూనివర్సిటీల్లో ఉన్నత విద్య, అత్యున్నత ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వీటన్నిటికీ బీటెక్‌ డిగ్రీ దారి చూపుతుంది. అయితే ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో మాత్రం పక్కా ముందస్తు ప్రణాళిక ఎంతో ముఖ్యం.

పాఠాలు అర్థం కాకపోయినా, సరైన బోధకులు లేకపోయినా చింతించాల్సిన పనిలేదు. ఎన్‌పీటీఈఎల్‌ వేదికగా ఐఐటీ ప్రొఫెసర్ల పాఠాలు ఆన్‌లైన్‌లో ఉచితంగా వింటూ మీరు వెనకబడిన సబ్జెక్టులో పట్టు పెంచుకోవచ్చు. విస్తృత సమాచారం ఇంటర్​నెట్​లో ఉచితంగానే లభిస్తోంది. ఆసక్తి ఉన్న సబ్జెక్టు/కోర్సులో శిక్షణ అందిస్తోన్న సంస్థల్లో చేరి సర్టిఫికెట్లూ, సర్టిఫికేషన్లను కూడా అందుకోవచ్చు.

ప్రాథమిక అంశాలపై పట్టు సాధించాలి : ఇంజినీరింగ్‌ కోర్సు ప్రారంభంలోనే ‘తర్వాత ఏమిటి?’ అనే ప్రశ్నకు స్పష్టమైనటువంటి సమాధానం ఉండాలి. విదేశాల్లో ఎంఎస్, ఐఐటీల్లో ఎంటెక్, ఐఐఎంల్లో ఎంబీఏ, కార్పొరేట్‌ కొలువులు, సర్కారు ఉద్యోగాలు ఇలా ఎవరికి వారు లక్ష్యాన్ని స్వీయ సమీక్షతో నిర్దేశించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. బీటెక్‌లో నాలుగేళ్లూ నిబద్ధతతో కృషిచేసినట్లయితే మీ ఆశయం తప్పకుండా ఫలిస్తుంది.

మీ లక్ష్యం ఏదైనప్పటికీ అది నెరవేరడానికి సాధన చేయడం చాలా ముఖ్యం. ప్రతి రోజూ కొంత సమయం అందుకోసం కేటాయించాలి. ప్రథమ సంవత్సరంలో ఇంజినీరింగ్‌ ఫండమెంటల్స్​ను బాగా చదవాలి. ఆంగ్ల భాష (రాత, మాట)పై కూడా దృష్టి సారించాల్సి ఉంటుంది. తరగతి పుస్తకాలతో సమాంతరంగా అర్థమెటిక్, రీజనింగ్ ఆప్టిట్యూడ్, యాటిట్యూడ్​ను పెంపొందించుకోవాలి. బీటెక్​ నాలుగేళ్ల కోర్సును నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు.

ఎంటెక్‌ : అత్యున్నత సాంకేతిక నైపుణ్యం/పరిజ్ఞానం ఆశించేవారు, బోధన, పరిశోధన(రీసెర్చ్​, అండ్ టీచింగ్) రంగాల్లో రాణించాలనుకునేవారు ఎంటెక్‌కు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం ఉత్తమం. మేటి సంస్థలు ఇంటిగ్రేటెడ్‌ ఎంటెక్‌+ పీహెచ్‌డీ కోర్సులను కూడా అందిస్తున్నాయి. ఈ విధానంలో ఏడాది సమయం కూడా ఆదా అవుతుంది. గేట్‌ పరీక్ష స్కోరుతో ఐఐటీలూ, ఎన్‌ఐటీలూ(నేషనల్​ ఇన్​స్టిట్యూట్​ ఆఫ్ టెక్నాలజీ), యూనివర్సిటీ క్యాంపస్‌ కాలేజీలూ, ప్రముఖ ప్రైవేటు ఇంజినీరింగ్‌ కాలేజీల్లో ఎంటెక్, ఇంటిగ్రేటెడ్‌ పీహెచ్‌డీ కోర్సును పూర్తిచేసుకోవచ్చు. గేట్‌ దాటినవారు ఎంటెక్‌లో రెండు సంవత్సరం పాటు ప్రతి నెలా రూ.12,400 స్టైపెండ్​ను కూడా పొందవచ్చు.

దారి చూపే గేట్‌ : ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో (పీఎస్‌యూలు) ఉద్యోగానికి గేట్‌ స్కోరు అనేది అత్యంత కీలకం. మహారత్న, నవరత్న, మినీరత్న సంస్థల్లో మేటి కొలువులకు ఈ స్కోరే ప్రామాణికమని చెప్పవచ్చు. యాభై కంటే ఎక్కువ సంస్థల్లో కనీసం రూ.6 లక్షల నుంచి రూ.18 లక్షల వరకు వార్షిక వేతనం కూడా పొందవచ్చు. ఇండియన్‌ స్పేస్‌ రిసెర్చ్‌ ఆర్గనైజేషన్‌ (ఇస్రో) సైంటిస్ట్‌ ఇంజినీర్‌ పోస్టులను కూడా గేట్‌ స్కోరుతోనే భర్తీ చేస్తుంది. అందువల్ల కోర్‌ బ్రాంచీల్లో సత్తా చాటాలనుకున్నవారంతా బీటెక్‌ ప్రథమ సంవత్సరం నుంచే గేట్‌పై దృష్టిసారించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఉన్నత విద్య, ఉద్యోగం రెండింటికీ గేట్‌(గ్యాడ్యుయేట్​ ఆఫ్టిట్యూడ్​ టెస్ట్​) దారి చూపుతుంది.

భద్రమైన జీవితానికి : బీటెక్‌ అనంతరం ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలెన్నో ఉన్నాయి. ఇంజినీరింగ్‌ అర్హతతోనే ఉన్న కొలువులు కూడా తక్కువేమీ కాదు. అందువల్ల చదువుతోన్న బ్రాంచిపై పట్టును సాధించినట్లయితే అది ఉద్యోగానికీ, ఉన్నత విద్య (ఎంటెక్‌)కు కూడా చాలా ఉపయోగం.

యూపీఎస్‌సీ : ఇంజినీరింగ్‌ విభాగంలోనే కేంద్ర స్థాయిలో మేటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం పొందాలనుకునేవారికి యూపీఎస్‌సీ(యూనియన్​ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్) ఏటా నిర్వహించే ఇంజినీరింగ్‌ సర్వీసెస్‌ పరీక్ష (ఈఎస్‌ఈ) ఎంతో ముఖ్యమైంది. అన్ని బ్రాంచీల వారు కూడా వీటికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

ఎస్‌ఎస్‌సీ : కేంద్ర ప్రభుత్వ విభాగాల్లో సివిల్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్‌ బ్రాంచీల్లో జూనియర్‌ ఇంజినీర్‌ కొలువులను స్టాఫ్‌ సెలక్షన్‌ కమిషన్‌ (ఎస్‌ఎస్‌సీ) పరీక్షలతో భర్తీ చేస్తారు. ఈ పోస్టులకు డిప్లొమా విద్యార్హత ఉంటే సరిపోతుంది. అయితే ఇంజినీరింగ్‌ నేపథ్యంతో రాణించడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఉద్యోగ ప్రకటన దాదాపు ఏటా వెలువడుతోంది.

ఆర్‌ఆర్‌బీ : రైల్వేల్లో జూనియర్‌ ఇంజినీర్‌ కొలువులకూ బీటెక్‌తో పోటీ పడొచ్చు. మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్‌ సివిల్‌ విభాగాల్లో అధికంగా ఖాళీలుంటాయి. ప్రతి రెండు మూడేళ్లకు నోటిఫికేషన్ ఆశించవచ్చు.

రక్షణ రంగం : యూనియన్​ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నిర్వహిస్తోన్న కంబైన్డ్‌ డిఫెన్స్‌ సర్వీస్‌ ఎగ్జామినేషన్‌ (సీడీఎస్‌ఈ)లో నేవీ విభాగంలోని ఖాళీలకు బీటెక్‌ వారే అర్హులు. ఆర్మీలో టెక్నికల్‌ గ్రాడ్యుయేట్‌ కోర్సు (టీజీసీ) ఇంజినీర్స్, షార్ట్‌ సర్వీస్‌ కమిషన్‌ టెక్నికల్‌ పోస్టులకు నిర్దేశిత బ్రాంచీల్లో బీటెక్‌ పూర్తిచేసుకున్నవారు ప్రయత్నించవచ్చు. ఎయిర్‌ ఫోర్స్‌లో ఏఎఫ్‌క్యాట్‌తో గ్రౌండ్‌ డ్యూటీ టెక్నికల్‌ బ్రాంచ్‌ ఉద్యోగాలకు మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్‌ బ్రాంచీలవారు కూడా వీటికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ అత్యున్నత స్థాయి (లెవెల్‌-10) ఉద్యోగాలు.

రాష్ట్ర స్థాయిలో : ఇంజినీరింగ్​లో చదువుకున్న విభాగంలో సొంత రాష్ట్రంలోనూ సేవలు అందించేందుకు మార్గాలు ఉన్నాయి. వీటిలో ఎక్కువ పరీక్షలను పబ్లిక్‌ సర్వీస్‌ కమిషన్లు నిర్వహిస్తున్నాయి. మిగిలినవి ఆయా శాఖల ఆధ్వర్యంలో జరుగుతాయి. నోటిఫికేషన్​లు రెండు లేదా మూడేళ్లకు ఒకసారి వస్తాయి.

ఇంకా మరెన్నో: ఏదైనా డిగ్రీ అర్హతతో నిర్వహిస్తోన్న జనరల్‌ ఉద్యోగాలైన సివిల్‌ సర్వీసెస్, ఆర్‌ఆర్‌బీ(రైల్వే రిక్రూట్​మెంట్ బోర్డు) ఎన్‌టీపీసీ, ఎస్‌ఎస్‌సీ సీజీఎల్, ఐబీపీఎస్‌ పీవో, క్లరికల్‌; సీడీఎస్‌ఈ, ఏఎఫ్‌క్యాట్, సీఏపీఎఫ్, గ్రూప్‌-1, గ్రూప్‌-2, ఎస్సై, కానిస్టేబుల్, వీఆర్వో, పంచాయతీ సెక్రెటరీ తదితర ఎన్నో ఉద్యోగాలకు ఇంజినీరింగ్‌ గ్రాడ్యుయేట్లు పోటీ పడొచ్చు.

ఎంబీఏ : ఐఐఎంలతోపాటు ప్రముఖ బీ స్కూళ్లలో చేరే బీటెక్‌ విద్యార్థుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటోంది. సాంకేతిక విభాగాల్లో సేవలందిస్తున్నటువంటి సంస్థలు బీటెక్‌ తర్వాత ఎంబీఏ చదివినవారిని ఉన్నత స్థాయి కొలువులకు తీసుకుంటున్నాయి. దేశీయంగా మేటి సంస్థల్లో ప్రవేశానికి క్యాట్‌ స్కోరనేది కీలకం. ఇందులో రాణించేందుకు ముందునుంచే ప్రిపేర్ అవ్వడం మంచిది.

ఇవి పాటించండి :

1. మొదటి సెమిస్టర్​ నుంచే ఎలాంటి బ్యాక్‌లాగ్‌లూ లేకుండా ఉత్తీర్ణత సాధించాలి. కెరియర్‌ లక్ష్యం ఏదైనప్పటికీ గరిష్ఠ సీజీపీఏ ఉండేవిధంగా చూసుకోవాలి. ఉద్యోగం లేదా ఉన్నత విద్యకు మార్కులు ప్రామాణికం కానప్పటికీ మీ నిబద్ధతకూ, మీపై సానుకూల అభిప్రాయం కలిగించేందుకూ బీటెక్‌ మార్కుల శాతం దోహదపడుతుంది.

2. సోషల్‌ మీడియా వాడకంలో పరిమితులు విధించుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యమే అని చెప్పవచ్చు. చెడు అలవాట్లకు దూరంగా ఉంటూ ఆరోగ్యానికీ, ఆహారానికీ ప్రాధాన్యం కూడా ఇవ్వాలి. ప్రేరణనిచ్చే వీడియోలు చూడటం, పుస్తకాలు చదవటం, పాడ్‌కాస్ట్‌లు వినడం లాంటివి చేయాలి. సానుకూల దృక్పథం ఉన్న వ్యక్తులతో నెట్‌వర్క్‌ ఏర్పరచుకోవడం మంచిది.

3. లక్ష్యాన్ని చేరుకునేందుకు రోజుకు గంట అదనపు సమయం కేటాయిస్తే చాలు. ఎందుకంటే ఏడాదికి 365 గంటలూ మొత్తం నాలుగేళ్లలో 1460 గంటల పాటు సాగే కృషి మీకు తప్పకుండా విజయాన్ని సాధించేందుకు ఉపకరిస్తుంది!

