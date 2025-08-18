ETV Bharat / education-and-career

టెన్త్​, ఐటీఐ, ఒకేషనల్​ కోర్సుల వారికి గుడ్​న్యూస్​ - బీఎస్​ఎఫ్​లో జాబ్స్​ - BSF TRADESMAN RECRUITMENT 2025

బీఎస్‌ఎఫ్‌లో 3588 కానిస్టేబుల్‌ నియామకాలు - దరఖాస్తు చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?

bsf-tradesman-recruitment-2025-apply-online-for-3588-constable-vacancies
bsf-tradesman-recruitment-2025-apply-online-for-3588-constable-vacancies (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 7:29 PM IST

4 Min Read

BSF Tradesman Recruitment 2025 Apply Online for 3588 Constable Vacancies : దేశ రక్షణలో భాగం కావాలనుకున్నవారికి ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్‌ ఫోర్స్‌తోపాటు మరెన్నో వేదికలు ఉపాధికి బాటలు వేస్తున్నాయి. సెంట్రల్‌ ఆర్మ్‌డ్‌ పోలీస్‌ ఫోర్సెస్‌ (సీఏపీఎఫ్‌)లలో భాగమైన బోర్డర్‌ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్‌ (బీఎస్‌ఎఫ్‌) ఇటీవలే 3588 కానిస్టేబుల్‌ (ట్రేడ్స్‌మెన్‌) పోస్టులకు ప్రకటన విడుదల చేసింది. వీటికి పదో తరగతి, ఐటీఐ, ఒకేషనల్‌ కోర్సులు పూర్తి చేసుకున్నవారు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దేహదారుఢ్య, రాత, వైద్య పరీక్షలతో నియామకాలుంటాయి. ఎంపికైనవారు లెవెల్‌-3 వేతనాలు అందుకోవచ్చు.

ఈ పోస్టులకు పురుషులతోపాటు మహిళలూ ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఖాళీల్లో 3406 పురుషులకు, 182 మహిళలకు కేటాయించారు. ఎంపికైనవారు రూ.21,700 మూల వేతనంతోపాటు అన్ని ప్రోత్సాహకాలూ కలిపి మొదటి నెల నుంచే సుమారు రూ.40,000 జీతం అందుకోవచ్చు. అనుభవం, అర్హతలు, అంతర్గత పరీక్షలతో వీరు లెవెల్‌-8, ఆపై స్థాయికీ చేరుకోగలరు. ఫిజికల్‌ స్టాండర్డ్‌ టెస్ట్‌ (పీఎస్‌టీ), ఫిజికల్‌ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్‌ (పీఈటీ), రాత పరీక్ష, సర్టిఫికెట్ల పరిశీలన, ట్రేడు టెస్ట్, వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి నియామకాలు చేపడతారు. పలు ట్రేడుల్లో ఖాళీలున్నప్పటికీ అభ్యర్థులు మాత్రం ఏదైనా ఒక పోస్టు/ట్రేడుకే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. రాష్ట్రాలు, ట్రేడుల వారీ ఖాళీలు ప్రకటించారు. సొంత రాష్ట్రంలోని పోస్టులకే పోటీ పడగలరు.

స్టేజ్‌-1
పీఎస్‌టీ, పీఈటీ : పురుషులు 5 కి.మీ. దూరాన్ని 24 నిమిషాల్లో పరుగెత్తాలి. మహిళలు 1.6 కి.మీ.ని 8.30 నిమిషాల్లో పూర్తి చేయాలి. ఇందులో విజయవంతమైతే స్టేజ్‌-2కి అనుమతిస్తారు.

స్టేజ్‌-2

పరీక్ష : దీన్ని ఆఫ్‌లైన్‌ లేదా ఆన్‌లైన్‌లో వంద మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. ప్రశ్నపత్రం ఇంగ్లిష్‌/హిందీ మాధ్యమంలో ఉంటుంది. ప్రతి ప్రశ్నకు ఒక్కో మార్కు చొప్పున వంద ప్రశ్నలు ఉంటాయి. పరీక్ష వ్యవధి రెండు గంటలు. ప్రతి విభాగం నుంచి 25 చొప్పున జనరల్‌ అవేర్‌నెస్‌/జనరల్‌ నాలెడ్జ్, ఎలిమెంటరీ మ్యాథ్స్, ఎనలిటికల్‌ ఆప్టిట్యూడ్, ఇంగ్లిష్‌/హిందీ సబ్జెక్టుల్లో ప్రశ్నలు ఉంటాయి. వీటిని పదో తరగతి సిలబస్‌ స్థాయిలోనే అడుగుతారు. పరీక్షలో అర్హతకు 35 మార్కులు పొందాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీలైతే 33 సరిపోతాయి. అర్హులకు స్టేజ్‌-3కి అనుమతిస్తారు.

స్టేజ్‌-3

డాక్యుమెంటేషన్‌ : నిర్దేశిత పత్రాలు, సర్టిఫికెట్లు పరిశీలిస్తారు. పదో తరగతి, ఐటీఐ, ఒకేషనల్, వయసు ధ్రువీకరణ, రిజర్వేషన్‌ ఉన్నవారైతే కేటగిరీ ప్రకారం ఓబీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ సర్టిఫికెట్లు, స్థానికతను తెలిపే సర్టిఫికెట్, ఫొటోలు ఇవన్నీ పరిశీలిస్తారు.

ట్రేడ్‌ టెస్టు : కొన్ని విభాగాల పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకున్నవారికి సంబంధిత ట్రేడు ప్రకారం పరీక్ష నిర్వహిస్తారు.

మెడికల్‌ టెస్టు : పై అన్ని విభాగాల్లోనూ అర్హులకు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ఇందులోనూ ఎలాంటి ఇబ్బందీ లేకపోతే పరీక్షలో మార్కుల మెరిట్‌ ప్రకారం రాష్ట్రాల వారీ ఖాళీలు, రిజర్వేషన్లను అనుసరించి ఉద్యోగానికి ఖరారు చేస్తారు.

జర్మనీలో ఉద్యోగాలు - కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక శిక్షణ

ప్రిపరేషన్​

  • ముందుగా పరుగు పందెం నిర్వహిస్తారు కాబట్టి అందులో అర్హత పొందడానికి ఇప్పటి నుంచే శిక్షణ పొందాలి. ప్రతి రోజూ ఉదయం, సాయంత్రం కొంత సమయం కేటాయించాలి. అలవాటు లేనివారు ప్రారంభంలో ఒక కి.మీ. వేగంగా నడవటం, పరుగెత్తడాన్ని లక్ష్యం చేసుకోవాలి. తర్వాత ప్రతి పది రోజులకూ 500 మీటర్లు చొప్పున దూరాన్ని పెంచుకోవాలి. ఇలా సాధన చేస్తే 3 నెలల్లో 5 కి.మీ. లక్ష్యాన్ని 24 నిమిషాల్లో చేరుకోవడానికి వీలవుతుంది. పోషకాహారం, సరైన నిద్ర, సౌకర్యవంతమైన బూట్లు, పరుగెత్తడానికి అనువైన ప్రాంతం ఇవెంతో ముఖ్యం.
  • పరీక్షలో ప్రశ్నలన్నీ పదో తరగతి స్థాయిలోనే సులువుగానే వస్తాయి. అందువల్ల 8, 9, 10 తరగతుల సైన్స్, సోషల్, మ్యాథ్స్, ఇంగ్లిష్‌ పాఠ్యపుస్తకాలు బాగా అధ్యయనం చేయాలి. వీటిని చదువుతున్నప్పుడే ముఖ్యాంశాలన్నీ నోట్సు రాసి, పరీక్షకు ముందు వాటిని మరోసారి మననం చేసుకోవాలి.
  • జనరల్‌ అవేర్‌నెస్‌లో భాగంగా వర్తమాన అంశాల నుంచీ ప్రశ్నలు వస్తాయి. 2025 జనవరి నుంచి పరీక్ష తేదీ వరకు ముఖ్యమైన సంఘటనలు గుర్తుంచుకోవాలి.
  • అగ్నివీర్, ఎస్‌ఎస్‌సీ- కానిస్టేబుల్‌ జీడీ, ఎంటీఎస్‌ పాత ప్రశ్నపత్రాలు ఈ పరీక్షకూ ఉపయోగపడతాయి.
  • కనీసం పది మాక్‌ టెస్టులు రాసి, ఫలితాలు విశ్లేషించుకోవాలి. తప్పులు పునరావృతం కాకుండా చూసుకోవాలి. వెనుకబడుతోన్న విభాగాల్లో మెరుగవ్వడానికి అదనపు సమయం కేటాయించి, వీలైనన్ని ప్రశ్నలు సాధన చేయాలి.

ముఖ్యమైన వివరాలు

అర్హత: కొన్ని ట్రేడులకు పదో తరగతి సరిపోతుంది. కొన్ని విభాగాలకు మాత్రం పదో తరగతి తర్వాత నిర్దేశిత విభాగాల్లో రెండేళ్ల ఐటీఐ లేదా ఏడాది ఐటీఐ/ఒకేషనల్‌ కోర్సు అనంతరం ఒక సంవత్సరం పని అనుభవం ఉండాలి. మిగిలిన పోస్టులకు పది తర్వాత ఎన్‌ఎస్‌క్యూఎఫ్‌ లెవెల్‌-1 సర్టిఫికెట్‌ అవసరం.

2025 అగస్టు 23 నాటికి 18 నుంచి 25 ఏళ్ల మధ్యలో ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీకి ఐదేళ్లు, ఓబీసీలకు మూడేళ్లు గరిష్ఠ వయసులో మినహాయింపు ఉంది. పురుషులు 165 సెం.మీ, మహిళలు 155 సెం.మీ. ఎత్తు ఉండాలి. ఈ నెల 23 మూడు దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ. మహిళలు, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఫీజు లేదు. మిగిలినవారు రూ.150+ జీఎస్‌టీ చెల్లించాలి. పరీక్ష తేదీ తర్వాత ప్రకటిస్తారు.

వెబ్‌సైట్‌: https://rectt.bsf.gov.in

ఉన్నత విద్య చదవాలనుకుంటున్నారా? - అయితే పూచీకత్తు లేకుండా రుణం పొందండిలా

BSF Tradesman Recruitment 2025 Apply Online for 3588 Constable Vacancies : దేశ రక్షణలో భాగం కావాలనుకున్నవారికి ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్‌ ఫోర్స్‌తోపాటు మరెన్నో వేదికలు ఉపాధికి బాటలు వేస్తున్నాయి. సెంట్రల్‌ ఆర్మ్‌డ్‌ పోలీస్‌ ఫోర్సెస్‌ (సీఏపీఎఫ్‌)లలో భాగమైన బోర్డర్‌ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్‌ (బీఎస్‌ఎఫ్‌) ఇటీవలే 3588 కానిస్టేబుల్‌ (ట్రేడ్స్‌మెన్‌) పోస్టులకు ప్రకటన విడుదల చేసింది. వీటికి పదో తరగతి, ఐటీఐ, ఒకేషనల్‌ కోర్సులు పూర్తి చేసుకున్నవారు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దేహదారుఢ్య, రాత, వైద్య పరీక్షలతో నియామకాలుంటాయి. ఎంపికైనవారు లెవెల్‌-3 వేతనాలు అందుకోవచ్చు.

ఈ పోస్టులకు పురుషులతోపాటు మహిళలూ ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఖాళీల్లో 3406 పురుషులకు, 182 మహిళలకు కేటాయించారు. ఎంపికైనవారు రూ.21,700 మూల వేతనంతోపాటు అన్ని ప్రోత్సాహకాలూ కలిపి మొదటి నెల నుంచే సుమారు రూ.40,000 జీతం అందుకోవచ్చు. అనుభవం, అర్హతలు, అంతర్గత పరీక్షలతో వీరు లెవెల్‌-8, ఆపై స్థాయికీ చేరుకోగలరు. ఫిజికల్‌ స్టాండర్డ్‌ టెస్ట్‌ (పీఎస్‌టీ), ఫిజికల్‌ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్‌ (పీఈటీ), రాత పరీక్ష, సర్టిఫికెట్ల పరిశీలన, ట్రేడు టెస్ట్, వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి నియామకాలు చేపడతారు. పలు ట్రేడుల్లో ఖాళీలున్నప్పటికీ అభ్యర్థులు మాత్రం ఏదైనా ఒక పోస్టు/ట్రేడుకే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. రాష్ట్రాలు, ట్రేడుల వారీ ఖాళీలు ప్రకటించారు. సొంత రాష్ట్రంలోని పోస్టులకే పోటీ పడగలరు.

స్టేజ్‌-1
పీఎస్‌టీ, పీఈటీ : పురుషులు 5 కి.మీ. దూరాన్ని 24 నిమిషాల్లో పరుగెత్తాలి. మహిళలు 1.6 కి.మీ.ని 8.30 నిమిషాల్లో పూర్తి చేయాలి. ఇందులో విజయవంతమైతే స్టేజ్‌-2కి అనుమతిస్తారు.

స్టేజ్‌-2

పరీక్ష : దీన్ని ఆఫ్‌లైన్‌ లేదా ఆన్‌లైన్‌లో వంద మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. ప్రశ్నపత్రం ఇంగ్లిష్‌/హిందీ మాధ్యమంలో ఉంటుంది. ప్రతి ప్రశ్నకు ఒక్కో మార్కు చొప్పున వంద ప్రశ్నలు ఉంటాయి. పరీక్ష వ్యవధి రెండు గంటలు. ప్రతి విభాగం నుంచి 25 చొప్పున జనరల్‌ అవేర్‌నెస్‌/జనరల్‌ నాలెడ్జ్, ఎలిమెంటరీ మ్యాథ్స్, ఎనలిటికల్‌ ఆప్టిట్యూడ్, ఇంగ్లిష్‌/హిందీ సబ్జెక్టుల్లో ప్రశ్నలు ఉంటాయి. వీటిని పదో తరగతి సిలబస్‌ స్థాయిలోనే అడుగుతారు. పరీక్షలో అర్హతకు 35 మార్కులు పొందాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీలైతే 33 సరిపోతాయి. అర్హులకు స్టేజ్‌-3కి అనుమతిస్తారు.

స్టేజ్‌-3

డాక్యుమెంటేషన్‌ : నిర్దేశిత పత్రాలు, సర్టిఫికెట్లు పరిశీలిస్తారు. పదో తరగతి, ఐటీఐ, ఒకేషనల్, వయసు ధ్రువీకరణ, రిజర్వేషన్‌ ఉన్నవారైతే కేటగిరీ ప్రకారం ఓబీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ సర్టిఫికెట్లు, స్థానికతను తెలిపే సర్టిఫికెట్, ఫొటోలు ఇవన్నీ పరిశీలిస్తారు.

ట్రేడ్‌ టెస్టు : కొన్ని విభాగాల పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకున్నవారికి సంబంధిత ట్రేడు ప్రకారం పరీక్ష నిర్వహిస్తారు.

మెడికల్‌ టెస్టు : పై అన్ని విభాగాల్లోనూ అర్హులకు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ఇందులోనూ ఎలాంటి ఇబ్బందీ లేకపోతే పరీక్షలో మార్కుల మెరిట్‌ ప్రకారం రాష్ట్రాల వారీ ఖాళీలు, రిజర్వేషన్లను అనుసరించి ఉద్యోగానికి ఖరారు చేస్తారు.

జర్మనీలో ఉద్యోగాలు - కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక శిక్షణ

ప్రిపరేషన్​

  • ముందుగా పరుగు పందెం నిర్వహిస్తారు కాబట్టి అందులో అర్హత పొందడానికి ఇప్పటి నుంచే శిక్షణ పొందాలి. ప్రతి రోజూ ఉదయం, సాయంత్రం కొంత సమయం కేటాయించాలి. అలవాటు లేనివారు ప్రారంభంలో ఒక కి.మీ. వేగంగా నడవటం, పరుగెత్తడాన్ని లక్ష్యం చేసుకోవాలి. తర్వాత ప్రతి పది రోజులకూ 500 మీటర్లు చొప్పున దూరాన్ని పెంచుకోవాలి. ఇలా సాధన చేస్తే 3 నెలల్లో 5 కి.మీ. లక్ష్యాన్ని 24 నిమిషాల్లో చేరుకోవడానికి వీలవుతుంది. పోషకాహారం, సరైన నిద్ర, సౌకర్యవంతమైన బూట్లు, పరుగెత్తడానికి అనువైన ప్రాంతం ఇవెంతో ముఖ్యం.
  • పరీక్షలో ప్రశ్నలన్నీ పదో తరగతి స్థాయిలోనే సులువుగానే వస్తాయి. అందువల్ల 8, 9, 10 తరగతుల సైన్స్, సోషల్, మ్యాథ్స్, ఇంగ్లిష్‌ పాఠ్యపుస్తకాలు బాగా అధ్యయనం చేయాలి. వీటిని చదువుతున్నప్పుడే ముఖ్యాంశాలన్నీ నోట్సు రాసి, పరీక్షకు ముందు వాటిని మరోసారి మననం చేసుకోవాలి.
  • జనరల్‌ అవేర్‌నెస్‌లో భాగంగా వర్తమాన అంశాల నుంచీ ప్రశ్నలు వస్తాయి. 2025 జనవరి నుంచి పరీక్ష తేదీ వరకు ముఖ్యమైన సంఘటనలు గుర్తుంచుకోవాలి.
  • అగ్నివీర్, ఎస్‌ఎస్‌సీ- కానిస్టేబుల్‌ జీడీ, ఎంటీఎస్‌ పాత ప్రశ్నపత్రాలు ఈ పరీక్షకూ ఉపయోగపడతాయి.
  • కనీసం పది మాక్‌ టెస్టులు రాసి, ఫలితాలు విశ్లేషించుకోవాలి. తప్పులు పునరావృతం కాకుండా చూసుకోవాలి. వెనుకబడుతోన్న విభాగాల్లో మెరుగవ్వడానికి అదనపు సమయం కేటాయించి, వీలైనన్ని ప్రశ్నలు సాధన చేయాలి.

ముఖ్యమైన వివరాలు

అర్హత: కొన్ని ట్రేడులకు పదో తరగతి సరిపోతుంది. కొన్ని విభాగాలకు మాత్రం పదో తరగతి తర్వాత నిర్దేశిత విభాగాల్లో రెండేళ్ల ఐటీఐ లేదా ఏడాది ఐటీఐ/ఒకేషనల్‌ కోర్సు అనంతరం ఒక సంవత్సరం పని అనుభవం ఉండాలి. మిగిలిన పోస్టులకు పది తర్వాత ఎన్‌ఎస్‌క్యూఎఫ్‌ లెవెల్‌-1 సర్టిఫికెట్‌ అవసరం.

2025 అగస్టు 23 నాటికి 18 నుంచి 25 ఏళ్ల మధ్యలో ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీకి ఐదేళ్లు, ఓబీసీలకు మూడేళ్లు గరిష్ఠ వయసులో మినహాయింపు ఉంది. పురుషులు 165 సెం.మీ, మహిళలు 155 సెం.మీ. ఎత్తు ఉండాలి. ఈ నెల 23 మూడు దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ. మహిళలు, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఫీజు లేదు. మిగిలినవారు రూ.150+ జీఎస్‌టీ చెల్లించాలి. పరీక్ష తేదీ తర్వాత ప్రకటిస్తారు.

వెబ్‌సైట్‌: https://rectt.bsf.gov.in

ఉన్నత విద్య చదవాలనుకుంటున్నారా? - అయితే పూచీకత్తు లేకుండా రుణం పొందండిలా

For All Latest Updates

TAGGED:

BSF TRADESMAND RECRUITMENTTRADESMAN CONSTABLE VACANCIESBSF NOTIFICATION 2025బీఎస్‌ఎఫ్‌ పోస్టులు 2025BSF TRADESMAN RECRUITMENT 2025

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఇకపై జీఎస్టీలో రెండే శ్లాబు రేట్లు!- ఈ సంస్కరణలతో ఎవరికి లాభం? ఏయే వస్తువుల ధరలు తగ్గుతాయ్ ?

"సారీ" అని ఒక్క మాటలో చెబుతున్నారా? - ఇలా చెబితేనే రిలేషన్​ స్ట్రాంగ్​గా ఉంటుందట!

SBI పర్సనల్ లోన్ కొత్త స్కీమ్- వడ్డీ 90పైసలు, రూ.50లక్షల బీమా- అర్హులు ఎవరంటే?

విజయ్ దేవరకొండతో రొమాంటిక్ ఫొటోలను షేర్ చేసిన రష్మిక- ఫుల్ వైరల్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.