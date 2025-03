ETV Bharat / education-and-career

ఇంటర్​లో బైపీసీ చేశారా? - ఆ తరువాత ఏ కోర్సుల్లో చేరడం బెస్ట్​​ ! - BEST COURSES IN DEGREE

Best Courses After Intermediate in BIPC Group : పదవ తరగతి పూర్తికాగానే పిల్లలకు బాగా అవగాహన, ఆసక్తి ఉన్న సబ్జెక్టుల ఆధారంగా ఇంటర్మీడియట్​లో గ్రూప్​ను ఎంచుకుంటారు. కొందరు ఏది చదివితే ఎటువంటి ఉద్యోగావకాశాలు పొందొచ్చు అనేదాని ఆధారంగా, మరి కొందరు తల్లిదండ్రులు చెప్పినదాంట్లో చేరుతారు. సాధారణంగా వైద్య వృత్తి, పర్యావరణం వంటి వాటిపై ఆసక్తి ఉన్నవారు బైపీసీ తీసుకుంటారు. అయితే ఈ గ్రూప్​ చదివిన వారు ఇంటర్​ తరువాత ఏం చెయ్యాలో తెలియక సతమతమవుతున్న వారూ ఉన్నారు. మీకూ ఆ సందేహాలు ఉన్నాయా అయితే వెంటనే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.

డిగ్రీలో ఈ గ్రూపుల్లో చేరొచ్చు : ఇంటర్మీడియట్లో బైపీసీ చేసిన తరువాత ఎంబీబీఎస్, డెంటల్, వెటర్నరీ, ఆయుర్వేదిక్, హోమియో, యునానీ, ఫార్మసీ, అగ్రికల్చర్, హార్టికల్చర్‌ లాంటి ప్రోగ్రామ్స్‌ చేయవచ్చు. బీఎస్సీలో బోటని, జువాలజీ, కెమిస్ట్రీ, మైక్రో బయాలజీ, బయో టెక్నాలజీ, జెనెటిక్స్, బయోకెమిస్ట్రీ, సిస్టమ్స్‌ బయాలజీ, బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్, ఫోరెన్సిక్‌ సైన్సెస్, ఫిషరీస్, సెరికల్చర్, న్యూట్రిషన్, డైటెటిక్స్‌ లాంటివి ఉన్నాయి. ఆసక్తి ఉంటే నర్సింగ్, ఫిజియో థెరపీ, మెడికల్‌ ల్యాబ్‌ టెక్నాలజీలోనూ డిగ్రీ చేయవచ్చు.

మేనేజ్‌మెంట్‌ రంగంలో ఆసక్తి ఉంటే బీబీఏ, న్యాయ విద్యలో ఆసక్తి ఉంటే ఐదేళ్ల ఇంటిగ్రేటెడ్‌ ఎల్‌ఎల్‌బీ లాంటి కోర్సుల గురించి ఆలోచించవచ్చు. ఇవే కాకుండా టూరిజం, హోటల్‌ మేనేజ్‌మెంట్, సైకాలజీ, జర్నలిజం, ఇంగ్లిష్‌ లిటరేచర్‌ లాంటివి ఉన్నాయి. మ్యాథమెటిక్స్‌పై పట్టుంటే డేటా సైన్స్, బిజినెస్‌ అనలిటిక్స్‌ లాంటి కోర్సులు చేయవచ్చు.