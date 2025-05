ETV Bharat / education-and-career

టీచింగ్​పై ఆసక్తి ఉందా - అయితే ఈ కోర్స్ మీ కోసమే - BED NOTIFICATION

Published : May 13, 2025 at 12:01 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Who is Eligible for BEd: ఎక్కువ మంది యువత డిగ్రీ పూర్తి చేసుకున్న తరువాత ఏం చేయాలి, ఏం చదవాలి అనే ఆలోచనలలో చిక్కుకుపోతారు. అందుకు బీఈడీ (బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్) ఓ చక్కటి అవకాశమని కెరియర్‌ కౌన్సెలర్‌ ప్రొ. బెల్లంకొండ రాజశేఖర్ సూచించారు. ఈ కోర్సును పూర్తి చేసి ప్రభుత్వ లేదా ప్రైవేట్ పాఠశాలలో టీచింగ్ చేయవచ్చని తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలోని దాదాపు అన్ని యూనివర్సిటీ కళాశాలలో ఈ కోర్స్ అందుబాటులో ఉంది.

ఈ కోర్సుకి ఎవరు అర్హులు:

రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గుర్తింపు పొందిన కళాశాలలో డిగ్రీ పూర్తై ఉండాలి. బ్యాచులర్ డిగ్రీలో కనీసం 50% మార్కులతో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. బీఏ, బీఎస్​సీ , బీకామ్​ చదివిన ఎవరైనా దీనికి అర్హులే. చాలా కళాశాలలకు ఏజ్ లిమిట్ లేనప్పటికీ, కొన్ని కళాశాలలు కనీసం 19 సంవత్సరాలు వయస్సు ఉండాలని వారి వెబ్​సైట్స్​లో పేర్కొన్నాయి.

బీఈడీకి ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి:

బీఈడీ చేయాలంటే ముందుగా ఎడ్‌సెట్‌ ప్రవేశ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించాలి. ఇందుకోసం ఆంధ్రప్రదేశ్​లో ఏపీఎడ్‌సెట్​లో, తెలంగాణలో టీఎస్ఎడ్‌సెట్ వెబ్​సైట్​లోకి వెళ్లి అప్లై చేసుకోవాలి. ఆ తరువాత ఆన్‌లైన్‌ కౌన్సెలింగ్‌లో మీకు నచ్చిన కళాశాలను ఎంచుకొని ప్రవేశం పొందాలి. కోర్సుకు సంబంధించిన సిలబస్ వెబ్​సైట్​లో అందుబాటులో ఉంటుంది.

ఉత్తీర్ణత సాధించిన తరువాత:

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలోని దాదాపు అన్ని యూనివర్సిటీల్లో, కొన్ని వందల అనుబంధ కళాశాలల్లో బీఈడీ చదవొచ్చు. మీ వయసును బట్టి మీ ఊరికి దగ్గర్లో ఉన్న బీఈడీ కళాశాలల్లో ప్రవేశం కోసం ప్రయత్నం చేయవచ్చు. అపై శిక్షణతో పాటు సర్టిఫికేషన్ పొందవచ్చు.