ETV Bharat / education-and-career

NCC స్పెషల్​ ఎంట్రీతో ఆర్మీ ఆఫీసర్​ ఉద్యోగాలు - లెఫ్టినెంట్‌ హోదాతో విధుల్లోకి - NCC SPECIAL ENTRY 2025 NOTIFICATION

ఎన్​సీసీ స్పెషల్​ ఎంట్రీ ప్రకటనను విడుదల చేసిన భారతీయ ఆర్మీ - షార్ట్​ సర్వీస్​ కమిషన్​ ద్వారా ఉద్యోగాల భర్తీ ప్రక్రియ - మొత్తం 70 ఖాళీలు ఉన్నట్లు వెల్లడి

NCC Special Entry 2025 Notification
NCC Students (ETV Bharat AI Generated)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 19, 2025 at 10:14 AM IST

3 Min Read

NCC Special Entry 2025 Notification : ఎన్‌సీసీ స్పెషల్‌ ఎంట్రీ పేరుతో ప్రత్యేక నోటిఫికేషన్‌ను ఇండియన్‌ ఆర్మీ ప్రతి సంవత్సరం విడుదల చేస్తోంది. అవివాహిత పురుష పట్టభద్రులు ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఇంటర్వ్యూలో వివిధ అంశాలతో ఉన్న ప్రతిభతో శిక్షణకు ఎంపిక చేస్తారు. దీన్ని విజయవంతంగా పూర్తిచేసుకున్నవారిని లెఫ్టినెంట్‌ హోదాతో భారతీయ సైన్యంలోని విధుల్లోకి తీసుకుంటారు. ఆకర్షణీయ వేతనం, ప్రోత్సాహకాలు ఉంటాయి. ఇటీవలే విడుదలైన ఎన్‌సీసీ స్పెషల్‌ ఎంట్రీ నోటిఫికేషన్ వివరాలు చూద్దాం.

ఇండియన్ ఆర్మీ షార్ట్‌ సర్వీస్‌ కమిషన్‌ విధానంలో ఏడాదికి రెండుసార్లు ఎన్‌సీసీ స్పెషల్‌ ఎంట్రీ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్​ విడుదల చేస్తోంది. డిగ్రీతోపాటు ఎన్‌సీసీ అర్హత ఉన్నవారు ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. వచ్చిన దరఖాస్తులను అభ్యర్థులు పొందిన అకడమిక్, ఎన్‌సీసీ సర్టిఫికేట్​లోని మార్కుల ఆధారంగా షార్ట్‌లిస్టు చేస్తారు. ఎన్‌సీసీ సీలో ఏ గ్రేడ్‌ ఉంటే 50, బీ గ్రేడ్‌కి 25 బోనస్‌ మార్కులు వీరికి అందుతాయి. అలాగే గ్రాడ్యుయేషన్‌లో పొందిన మార్కులకూ గరిష్ఠంగా 50 బోనస్‌ మార్కులను కూడా కేటాయించారు. ఈ రెండు మార్కులూ కలిపి ఖాళీలకు కొంత మందిని చొప్పున ఎంపిక కేంద్రాల్లో నిర్వహించే ఇంటర్వ్యూకు పిలుస్తారు.

ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల అభ్యర్థులకు బెంగళూరులో ఇంటర్వ్యూ పరీక్ష ఉంటుంది. సైకాలజిస్ట్, ఇంటర్వ్యూ ఆఫీసర్‌, గ్రూప్‌ టెస్టింగ్‌ ఆఫీసర్ ఆధ్వర్యంలో ఇవి జరుగుతాయి. రెండు దశల్లో ఐదు రోజులు ఈ ప్రక్రియలు కొనసాగుతాయి. తొలిరోజు స్టేజ్‌-1లో ఉత్తీర్ణులైనవారికే తర్వాతి 4 రోజులు నిర్వహించే స్టేజ్‌-2 ఇంటర్వ్యూకి అనుమతినిస్తారు. ఇందులో విజయవంతమైనవారికి మెడికల్​ టెస్టులు నిర్వహించి, శిక్షణలోకి తీసుకుంటారు.

ఎంపికైతే : ఎన్‌సీసీ స్పెషల్‌ ఎంట్రీ విధానంలో ఎంపికైనవారికి ఆఫీసర్స్‌ ట్రైనింగ్‌ అకాడెమీ(ఓటీఏ), చెన్నైలో ఏప్రిల్, 2026 నుంచి 49 వారాలు ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. ఈ శిక్షణ సమయంలో ప్రతి నెల రూ.56,100 స్టైపెండ్‌ చెల్లిస్తారు. విజయవంతంగా ట్రైనింగ్​ పూర్తిచేసుకున్నవారికి పోస్టు గ్రాడ్యుయేట్‌ డిప్లొమా ఇన్‌ డిఫెన్స్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ అండ్‌ స్ట్రాటజిక్‌ స్టడీస్‌ డిగ్రీని మద్రాస్‌ విశ్వవిద్యాలయం ప్రదానం చేస్తుంది. అనంతరం లెఫ్టినెంట్‌ హోదాతో డ్యూటీలోకి తీసుకుంటారు. ఇలా చేరినవారు పదేళ్లపాటు ఉద్యోగంలో కొనసాగుతారు. వ్యవధి పూర్తయిన తర్వాత సంస్థ అవసరాలు, అభ్యర్థుల ఆసక్తుల ప్రకారం కొందరిని శాశ్వత ఉద్యోగం (పర్మనెంట్‌ కమిషన్‌) లోకి తీసుకునే అవకాశం ఉంది. మిగిలినవారికి మరో నాలుగేళ్లపాటు ఉద్యోగాన్ని పొడిగిస్తారు. ఆ తర్వాత వీరు వైదొలగాల్సి ఉంటుంది.

లెఫ్టినెంట్‌గా విధుల్లో చేరినవారు రెండేళ్ల అనుభవంతో కెప్టెన్, ఆరేళ్లకు మేజర్, 13 ఏళ్ల సేవలతో లెఫ్టినెంట్‌ కల్నల్‌లకు ప్రమోషన్ల ద్వారా చేరుకోవచ్చు. వీరికి మొదటి నెల నుంచే లెవెల్‌-10 పే స్కేల్ రూ.56,100 బేసిక్​ వేతనంతోపాటు మిలట్రీ సర్వీస్‌ పే, డీఏ, హెచ్‌ఆర్‌ఏ, ఇతర అలవెన్సులు అందుతాయి. 17 నుంచి 18 లక్షల రూపాయిల వేతనాన్ని వార్షికంగా వీరు అందుకుంటారు.

ఎన్‌సీసీ స్పెషల్‌ ఎంట్రీ మెన్‌

మొత్తం ఖాళీలు: 70. వీటిలో 7 పోస్టులను యుద్ధంలో మరణించిన సైనిక ఉద్యోగుల పిల్లలకు కేటాయించారు.

అర్హత : ఏదైనా డిగ్రీలో కనీసం 50 శాతం మార్కులు పొంది ఉండాలి. ప్రస్తుతం చివరి ఏడాది కోర్సులు చదువుతున్నవారూ అప్లై చేసుకోవచ్చు. అలాగే మూడు విద్యా సంవత్సరాలు ఎన్‌సీసీ సీనియర్‌ డివిజన్‌(ఎస్​డీ) వింగ్‌లో కొనసాగిఉండాలి. ఎన్‌సీసీ సి సర్టిఫికెట్‌లో కనీసం బీ గ్రేడ్‌ అయినా పొంది ఉండాలి. యుద్ధంలో మరణించిన ఆర్మీ ఉద్యోగుల పిల్లలకు ఎన్‌సీసీ సి సర్టిఫికెట్‌ అవసరం ఉండదు, లేదు.

వయసు : జనవరి 1, 2026 నాటికి 19 నుంచి 25 ఏళ్లలోపు వయసు ఉండాలి. జనవరి 2, 2001 - జనవరి 1, 2007 మధ్య జన్మించినవారు ఈ పోస్టులకు అర్హులు.

ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తులు : సెప్టెంబరు 10 మధ్యాహ్నం 3 వరకు అనుమతిస్తారు.

ఇంటర్వ్యూలు : నవంబరు మొదటి వారంలో జరుగుతాయి

పూర్తి వివరాల కోసం వెబ్‌సైట్‌: http://www.joinindianarmy.nic.in

ఎన్​సీసీ విద్యార్థుల్లో క్రమశిక్షణేకాదు - కోరుకున్న విద్యా, ఉద్యోగాల్లో ప్రాధాన్యత!

NCC News: 'ఎన్​సీసీ'లో సంస్కరణలు- నిపుణుల కమిటీ సభ్యుడిగా ధోనీ

NCC Special Entry 2025 Notification : ఎన్‌సీసీ స్పెషల్‌ ఎంట్రీ పేరుతో ప్రత్యేక నోటిఫికేషన్‌ను ఇండియన్‌ ఆర్మీ ప్రతి సంవత్సరం విడుదల చేస్తోంది. అవివాహిత పురుష పట్టభద్రులు ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఇంటర్వ్యూలో వివిధ అంశాలతో ఉన్న ప్రతిభతో శిక్షణకు ఎంపిక చేస్తారు. దీన్ని విజయవంతంగా పూర్తిచేసుకున్నవారిని లెఫ్టినెంట్‌ హోదాతో భారతీయ సైన్యంలోని విధుల్లోకి తీసుకుంటారు. ఆకర్షణీయ వేతనం, ప్రోత్సాహకాలు ఉంటాయి. ఇటీవలే విడుదలైన ఎన్‌సీసీ స్పెషల్‌ ఎంట్రీ నోటిఫికేషన్ వివరాలు చూద్దాం.

ఇండియన్ ఆర్మీ షార్ట్‌ సర్వీస్‌ కమిషన్‌ విధానంలో ఏడాదికి రెండుసార్లు ఎన్‌సీసీ స్పెషల్‌ ఎంట్రీ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్​ విడుదల చేస్తోంది. డిగ్రీతోపాటు ఎన్‌సీసీ అర్హత ఉన్నవారు ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. వచ్చిన దరఖాస్తులను అభ్యర్థులు పొందిన అకడమిక్, ఎన్‌సీసీ సర్టిఫికేట్​లోని మార్కుల ఆధారంగా షార్ట్‌లిస్టు చేస్తారు. ఎన్‌సీసీ సీలో ఏ గ్రేడ్‌ ఉంటే 50, బీ గ్రేడ్‌కి 25 బోనస్‌ మార్కులు వీరికి అందుతాయి. అలాగే గ్రాడ్యుయేషన్‌లో పొందిన మార్కులకూ గరిష్ఠంగా 50 బోనస్‌ మార్కులను కూడా కేటాయించారు. ఈ రెండు మార్కులూ కలిపి ఖాళీలకు కొంత మందిని చొప్పున ఎంపిక కేంద్రాల్లో నిర్వహించే ఇంటర్వ్యూకు పిలుస్తారు.

ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల అభ్యర్థులకు బెంగళూరులో ఇంటర్వ్యూ పరీక్ష ఉంటుంది. సైకాలజిస్ట్, ఇంటర్వ్యూ ఆఫీసర్‌, గ్రూప్‌ టెస్టింగ్‌ ఆఫీసర్ ఆధ్వర్యంలో ఇవి జరుగుతాయి. రెండు దశల్లో ఐదు రోజులు ఈ ప్రక్రియలు కొనసాగుతాయి. తొలిరోజు స్టేజ్‌-1లో ఉత్తీర్ణులైనవారికే తర్వాతి 4 రోజులు నిర్వహించే స్టేజ్‌-2 ఇంటర్వ్యూకి అనుమతినిస్తారు. ఇందులో విజయవంతమైనవారికి మెడికల్​ టెస్టులు నిర్వహించి, శిక్షణలోకి తీసుకుంటారు.

ఎంపికైతే : ఎన్‌సీసీ స్పెషల్‌ ఎంట్రీ విధానంలో ఎంపికైనవారికి ఆఫీసర్స్‌ ట్రైనింగ్‌ అకాడెమీ(ఓటీఏ), చెన్నైలో ఏప్రిల్, 2026 నుంచి 49 వారాలు ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. ఈ శిక్షణ సమయంలో ప్రతి నెల రూ.56,100 స్టైపెండ్‌ చెల్లిస్తారు. విజయవంతంగా ట్రైనింగ్​ పూర్తిచేసుకున్నవారికి పోస్టు గ్రాడ్యుయేట్‌ డిప్లొమా ఇన్‌ డిఫెన్స్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ అండ్‌ స్ట్రాటజిక్‌ స్టడీస్‌ డిగ్రీని మద్రాస్‌ విశ్వవిద్యాలయం ప్రదానం చేస్తుంది. అనంతరం లెఫ్టినెంట్‌ హోదాతో డ్యూటీలోకి తీసుకుంటారు. ఇలా చేరినవారు పదేళ్లపాటు ఉద్యోగంలో కొనసాగుతారు. వ్యవధి పూర్తయిన తర్వాత సంస్థ అవసరాలు, అభ్యర్థుల ఆసక్తుల ప్రకారం కొందరిని శాశ్వత ఉద్యోగం (పర్మనెంట్‌ కమిషన్‌) లోకి తీసుకునే అవకాశం ఉంది. మిగిలినవారికి మరో నాలుగేళ్లపాటు ఉద్యోగాన్ని పొడిగిస్తారు. ఆ తర్వాత వీరు వైదొలగాల్సి ఉంటుంది.

లెఫ్టినెంట్‌గా విధుల్లో చేరినవారు రెండేళ్ల అనుభవంతో కెప్టెన్, ఆరేళ్లకు మేజర్, 13 ఏళ్ల సేవలతో లెఫ్టినెంట్‌ కల్నల్‌లకు ప్రమోషన్ల ద్వారా చేరుకోవచ్చు. వీరికి మొదటి నెల నుంచే లెవెల్‌-10 పే స్కేల్ రూ.56,100 బేసిక్​ వేతనంతోపాటు మిలట్రీ సర్వీస్‌ పే, డీఏ, హెచ్‌ఆర్‌ఏ, ఇతర అలవెన్సులు అందుతాయి. 17 నుంచి 18 లక్షల రూపాయిల వేతనాన్ని వార్షికంగా వీరు అందుకుంటారు.

ఎన్‌సీసీ స్పెషల్‌ ఎంట్రీ మెన్‌

మొత్తం ఖాళీలు: 70. వీటిలో 7 పోస్టులను యుద్ధంలో మరణించిన సైనిక ఉద్యోగుల పిల్లలకు కేటాయించారు.

అర్హత : ఏదైనా డిగ్రీలో కనీసం 50 శాతం మార్కులు పొంది ఉండాలి. ప్రస్తుతం చివరి ఏడాది కోర్సులు చదువుతున్నవారూ అప్లై చేసుకోవచ్చు. అలాగే మూడు విద్యా సంవత్సరాలు ఎన్‌సీసీ సీనియర్‌ డివిజన్‌(ఎస్​డీ) వింగ్‌లో కొనసాగిఉండాలి. ఎన్‌సీసీ సి సర్టిఫికెట్‌లో కనీసం బీ గ్రేడ్‌ అయినా పొంది ఉండాలి. యుద్ధంలో మరణించిన ఆర్మీ ఉద్యోగుల పిల్లలకు ఎన్‌సీసీ సి సర్టిఫికెట్‌ అవసరం ఉండదు, లేదు.

వయసు : జనవరి 1, 2026 నాటికి 19 నుంచి 25 ఏళ్లలోపు వయసు ఉండాలి. జనవరి 2, 2001 - జనవరి 1, 2007 మధ్య జన్మించినవారు ఈ పోస్టులకు అర్హులు.

ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తులు : సెప్టెంబరు 10 మధ్యాహ్నం 3 వరకు అనుమతిస్తారు.

ఇంటర్వ్యూలు : నవంబరు మొదటి వారంలో జరుగుతాయి

పూర్తి వివరాల కోసం వెబ్‌సైట్‌: http://www.joinindianarmy.nic.in

ఎన్​సీసీ విద్యార్థుల్లో క్రమశిక్షణేకాదు - కోరుకున్న విద్యా, ఉద్యోగాల్లో ప్రాధాన్యత!

NCC News: 'ఎన్​సీసీ'లో సంస్కరణలు- నిపుణుల కమిటీ సభ్యుడిగా ధోనీ

For All Latest Updates

TAGGED:

NCC STUDENTSNCC SPECIAL ENTRY 2025 NOTIFICATIONINDIAN ARMY JOBSOFFICERS TRAINING ACADEMYNCC SPECIAL ENTRY 2025 NOTIFICATION

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

NCC స్పెషల్​ ఎంట్రీతో ఆర్మీ ఆఫీసర్​ ఉద్యోగాలు - లెఫ్టినెంట్‌ హోదాతో విధుల్లోకి

రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​ - తపాలా శాఖ ప్రమాద బీమా పాలసీలు

ఆధార్​ మాదిరిగా భూములకు 'భూధార్' - ప్రతి కమతానికీ ప్రత్యేక సంఖ్య​

రెండో రోజు కలెక్షన్స్– 'కూలీ' కంటే రూ.3కోట్లు ఎక్కువ వసూలు చేసిన 'వార్ 2'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.