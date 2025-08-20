ETV Bharat / education-and-career

RITESలో సీనియర్‌ టెక్నికల్‌ అసిస్టెంట్ నోటిఫికేషన్ - త్వరగా దరఖాస్తు చేసుకోండి - RITES STA RECRUITMENT 2025

రైట్స్​లో 30 సీనియర్‌ టెక్నికల్‌ అసిస్టెంట్‌ పోస్టుల భర్తీ - ఆన్​లైన్ దరఖాస్తుకు​ చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?

RITES STA Notification 2025
RITES STA Notification 2025 (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 20, 2025 at 7:15 PM IST

RITES STA Notification 2025 : వరుస నియామక ప్రకటనలతో రైల్వేలో కొలువుల జాతర కొనసాగుతోంది. రైల్వే ఉద్యోగాల కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులకు మరోసారి ఆ శాఖ గుడ్ న్యూస్‌ చెప్పింది. రైల్‌ ఇండియా టెక్నికల్‌ అండ్‌ ఎకనామిక్‌ సర్వీస్‌ లిమిటెడ్‌ (రైట్స్‌) 30 సీనియర్‌ టెక్నికల్‌ అసిస్టెంట్‌ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది. ఒప్పంద ప్రాతిపదికన ఈ పోస్టులను ఏడాది కాలానికి ఎంపిక చేస్తారు. సంస్థ అవసరాలు, ఉద్యోగి పనితీరు ఆధారంగా ఒప్పంద కాలాన్ని పొడిగించే అవకాశం ఉంది.

రాత పరీక్ష, ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, మెడికల్‌ టెస్టులతో నియామకాలుంటాయి. ఎంపికైనవారు మొదటి నెల నుంచే సుమారు రూ.29,735 వేతనం అందుకోవచ్చు. మొత్తం ఖాళీల్లో అన్‌రిజర్వుడ్‌కు 15, ఈడబ్ల్యూఎస్‌లకు 3, ఓబీసీ (ఎన్‌సీఎల్‌)లకు 5, ఎస్సీలకు 4, ఎస్టీలకు 3 కేటాయించారు.

అర్హతలు : సివిల్‌ ఇంజినీరింగ్‌ డిప్లొమా, ఫీల్డ్‌ క్వాలిటీ ఇన్‌స్పెక్షన్‌/ క్వాలిటీ అస్యూరెన్స్‌/ప్రొడక్షన్‌/ మెటీరియల్‌ టెస్టింగ్‌/ క్వాలిటీ కంట్రోల్‌లో రెండేళ్ల ఎక్స్​పీరియన్స్ తప్పనిసరి. లేదా సిమెంట్‌ కాంక్రీట్‌ కన్‌స్ట్రక్షన్‌ పనుల్లో రెండు సంవత్సరాల అనుభవం ఉండాలి. ఇంజినీరింగ్‌ డిప్లొమాను జనరల్‌ అభ్యర్థులు 50 శాతంతో, ఎస్సీ/ ఎస్టీ/ ఓబీసీ (ఎన్‌సీఎల్‌)/ పీడబ్ల్యూడీలు 45 శాతంతో పూర్తిచేయాలి.

  • వయసు : అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చివరి తేదీ నాటికి 40 ఏళ్లు మించకూడదు. ఎస్సీ/ ఎస్టీ/ ఓబీసీ (ఎన్‌సీఎల్‌)లకు గరిష్ఠ వయసులో సడలింపులు వర్తిస్తాయి.
  • దరఖాస్తు ఫీజు : జనరల్‌/ ఓబీసీలకు రూ.300లుగా ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఈడబ్ల్యూఎస్, దివ్యాంగులకు రూ.100గా నిర్ణయించారు.
  • వేతనం : ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ.29,735 మూలవేతనంతో పాటు అదనంగా అలవెన్స్​లు ఇస్తారు. అదేవిధంగా పనిచేసే ప్రాంతాన్ని బట్టి ఇతర సదుపాయాలు ఉంటాయి.

ఎంపిక ఇలా :

  • రాత పరీక్షతో నియామకాలను భర్తీ చేస్తారు. 125 ఆబ్జెక్టివ్‌ ప్రశ్నలు ఇస్తారు. ప్రతి ప్రశ్నకు ఒక మార్కు. వ్యవధి రెండున్నర గంటలు. నెగిటివ్ మార్కులు ఉండవు.
  • రైల్వే ఇంజినీరింగ్, జియో టెక్నికల్‌ ఇంజినీరింగ్, క్వాలిటీ సర్వేయింగ్, సర్వేయింగ్, హైవే, ఎయిర్‌పోర్ట్, ఎన్విరాన్‌మెంటల్‌ ఇంజినీరింగ్‌, కాంట్రాక్ట్, టెండర్స్ మొదలైన అంశాల నుంచి ప్రశ్నలను అడుగుతారు. సిలబస్‌ వివరాలు ప్రకటనలో ఉన్నాయి.
  • రాత పరీక్షలో జనరల్‌ అభ్యర్థులు 50 శాతం, ప్రత్యేక వర్గాలకు చెందినవారు 45 శాతం కనీస అర్హత మార్కులు రావాలి.
  • కనీస అర్హత మార్కులు సాధించినవారి సర్టిఫికెట్లను పరిశీలించి, వైద్య పరీక్షల అనంతరం తుది ఎంపిక చేస్తారు.
  • సంస్థ అవసరాలు, ఉద్యోగి పనితీరును బట్టి ఒప్పంద కాలాన్ని పొడిగించే అవకాశం ఉంటుంది.
  • ఎంపికైనవారిని ఒడిశా, మహారాష్ట్ర, హరియాణా, ఉత్తర్​ప్రదేశ్​ల్లో నియమిస్తారు.

రాత పరీక్ష కేంద్రాలు : ముంబయి, దిల్లీ/గుడ్‌గావ్, కోల్‌కతా, భువనేశ్వర్‌. దరఖాస్తు సమయంలో అభ్యర్థులు రెండు కేంద్రాలను ఎంచుకోవాలి.

ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : 23-08-2025

రాత పరీక్ష తేదీ : 30-08-2025

వెబ్‌సైట్‌ : http://www.rites.com/

