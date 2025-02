ETV Bharat / education-and-career

ఏపి గురుకులాల్లో ప్రవేశాలకు దరఖాస్తుల స్వీకరణ- చివరి తేది ఎప్పుడంటే? - APPLICATIONS FOR GURUKULA

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Applications Invited for Admissions in Ambedkar Gurukul Schools and Colleges : పేద, బడుగు, బలహీన వర్గాల పిల్లల విద్యాభివృద్ధికి కార్పొరేట్‌ తరహాలో బోధించేందుకు గానూ 2025-26 ఏడాదికి గానూ డాక్టర్‌ బి.ఆర్‌.అంబేడ్కర్‌ గురుకుల పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో చేరికలకు దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్నారు.అయిదో తరగతిలో ఒకసారి ప్రవేశం పొందితే ఇంటర్మీడియట్‌ వరకు ఉచిత విద్య, వసతిని పొందే అవకాశం ఉంటుంది. ఐఐటీ, నీట్‌ అకాడమీ శిక్షణతో కూడిన ఇంటర్‌ ప్రవేశాలకు వచ్చేనెల ఆరోతేదీ వరకు దరఖాస్తులు చేసుకోవచ్చునని చెబుతున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లాలో 15 వరకు డా.బి.ఆర్‌.గురుకుల బాలుర, బాలికల పాఠశాలలు, కళాశాలలు ఉన్నాయి. కర్నూలు జిల్లాలోని అరికెర, సి.బెళగల్, చిన్నటేకూరు, నంద్యాల జిల్లాలో జూపాడుబంగ్లా, డోన్‌ ప్రాంతాల్లో బాలుర ఎస్సీ గురుకుల పాఠశాలలు ఉన్నాయి.

నంద్యాల జిల్లాలో డోన్, ఆళ్లగడ్డ రెగ్యులర్, ఆళ్లగడ్డ ఆర్‌పిఆర్‌పిఆర్, కోవెలకుంట్ల, కర్నూలు జిల్లాలో కంబాలపాడు, వెల్దుర్తి, దిన్నెదేవరపాడు, లక్ష్మాపురం ప్రాంతాల్లో ఎస్సీ బాలికల గురుకుల పాఠశాలలు ఉన్నాయి. వాటిలో 8,575 మంది చదువుతున్నారు. చిన్నటేకూరులో సైతం బాలుర ఎస్సీ గురుకుల పాఠశాల, కళాశాలలో ఐఐటీ, నీట్‌నకు అకాడమీ కోచింగ్‌ ఇస్తారు. ఈ గురుకులంలో 2023-24 ఏడాదిలో మెడికల్‌ సీట్లకు గానూ 60 మంది రాస్తే 20 మందికి, ఐఐటీ, ఎన్‌ఐటీలలో 41 మందికి సీట్లు వచ్చాయని డీసీవో శ్రీదేవి తెలిపారు.

మార్చ్​ 6 చివరి తేదీ

ఇవి తప్పనిసరి