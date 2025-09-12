ETV Bharat / education-and-career
నిరుద్యోగులకు గుడ్న్యూస్ - వివిధ కోర్సుల్లో ఉచిత శిక్షణ
ప్రతి నియోజకవర్గ కేంద్రంలో శిక్షణ కేంద్రాలు ఏర్పాటు - బ్యాచ్లో 30 నుంచి 45 మంది
September 12, 2025
Free Skill Training For Unemployed Youth In AP: ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో నిరుద్యోగులకు వివిధ కోర్సుల్లో జిల్లా నైపుణ్య అభివృద్ధి సంస్థ ఉచితంగా ట్రైనింగ్ ఇస్తోంది. ఉపాధి అవకాశాలు చూపించడంతో పాటు ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రణాళిక రూపొందిస్తోంది. ప్రతి నియోజకవర్గ కేంద్రంలో శిక్షణ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఒక్కో బ్యాచ్ 30 నుంచి 45 మందికి కోర్సులు నేర్పిస్తున్నారు. నిరుద్యోగులకు వివిధ కోర్సుల్లో ఏ నియోజక వర్గంలో ఎక్కడ ఉచితంగా శిక్షణ ఇస్తున్నారు. కోర్సు వివరాలు, అర్హతలు, ఏ ఏ అంశాలకు శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు, ఎప్పటినుంచి మొదలు, ఎన్ని రోజులు పాటు కొనసాగుతాయి, సందేహలు ఉంటే ఎవరిని, ఎలా సంప్రదించాలో తెలుసుకుందాం.
అకౌంట్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కోర్సు : తిరువూరు ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో అకౌంట్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సంబంధించిన కోర్సులో శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. దీనికి సంబంధించి బీకాం, ఇంటర్ (సీఈసీ) చేసినవాళ్లు అర్హులు. వీరికి అకౌంటెన్సీ, ఎంఎస్ ఆఫీసులో ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. ఈ నెల 25న 90 రోజుల పాటు కోర్సు మొదలు పెట్టనున్నారు. దీనికి సంబంధించి ఏమైనా సందేహలు ఉంటే 83318 90681 (సీతామహాలక్ష్మి) ఈ నంబర్కు సంప్రదించవచ్చును.
డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ కోర్సు : ప్రభుత్వ మహిళ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల నందిగామలో డొమెస్టిక్ డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్గా శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. ఈ కోర్సు నేర్చుకోవాలనే ఆసక్తి ఉన్నవారు ఇంటర్, డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి. వారికి ఎంఎస్ ఆఫీస్, కంప్యూటర్ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. ఈ కోర్సును ఈ నెల 15 నుంచి ప్రారంభం కాగా, ఇది 90 రోజుల పాటు జరుగుతుంది. ఈ కోర్సులో ఏమైనా సందేహలు ఉంటే 86888 42879 (సాయిచరణ్తేజ)కు ఫోన్ చేసి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చును.
జూనియర్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ కోర్సు : ఎస్ఏవీ అండ్ ఎన్వీజేఆర్ డిగ్రీ కళాశాల జగ్గయపేటలో జూనియర్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్కు సంబంధించి ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. ఈ కోర్సు చేయాలనుకునేవారు కచ్చితంగా సీఎస్ఈ కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం కలిగి ఉండాలి. వారికి ఎంఎస్ ఆఫీస్, సాప్ట్వేర్, హార్డ్వేర్పై శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. ఈ కోర్సు ఈ నెల 20న ప్రారంభం కానుంది. దీనిలో 75 రోజుల పాటు ట్రైనింగ్ ఇస్తామని వివరించారు. ఈ కోర్సు వివరాల కోసం 90149 43757 (వి.రామతులసి) కు కాల్ చేసి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.
ఫోర్ వీలర్ సర్వీస్ టెక్నీషియన్ కోర్సు : ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల విజయవాడ ఈస్ట్ నందు ఫోర్ వీలర్ సర్వీస్ టెక్నీషియన్ కోర్సు నేర్పిస్తారు. దీనికి టెన్త్, ఇంటర్, ఐటీఐ చదివిన వారు మాత్రమే అర్హులు. దీనికి సంబంధించి కార్లు, బస్సుల మరమ్మతులు చేసే విధంగా ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. ఈ నెల 15 నుంచి ఈ కోర్సు మొదలు కానుంది. దీనికి సంబంధించి ట్రైనింగ్ను 60 రోజుల పాటు కొనసాగనుంది. ఏ విధమైనా సందేహలు ఉంటే 93477 79032 (ఎన్.రమ్యవర్ధిని)కి కాల్ చేయవచ్చును.
అకౌంట్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కోర్సు : ఎల్హెచ్ఆర్ డిగ్రీ కళాశాలలో అకౌంట్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కోర్సు నందు శిక్షణ ఇస్తారు. ఈ కోర్సు చేయాలనుకుంటే ఇంటర్, డిగ్రీ అభ్యర్థులు అర్హులు. దీనిలో అకౌంట్స్ లావాదేవీలు సంబంధించిన వాటికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వనున్నారు. ఈ నెల 25 నుంచి ఈ కోర్సు ప్రారంభం కానుంది. ఈ కోర్సు 75 రోజుల పాటు జరగనుంది. దీనికి సంబంధించి వివరాల కోసం 95027 57755 (జె.అశోక్)కు కాల్ చేసి సమాచారం పొందవచ్చును.
వెబ్ డెవలపర్ కోర్సు : ఎస్ఆర్ఆర్ డిగ్రీ కళాశాలలో వెబ్ డెవలపర్ కోర్సులో ట్రైనింగ్ ఇవ్వనున్నారు. ఏదైనా డిగ్రీ పూర్తి చేసిన వారు అర్హులు. దీంట్లో వెబ్సైట్స్ రూపకల్పన నేర్పించనున్నారు. ఈ కోర్సు ఈ నెల 15 నుంచి ప్రారంభించనున్నారు. దీనికి సంబంధించి 90 రోజుల పాటు శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. ఏదైనా సమాచారం తెలుసుకోవాలనుకుంటే 90326 33548 (ఎస్.నరేష్)కు ఫోన్ చేసి తెలుసుకోవచ్చు.
వెబ్సైట్లో వివరాలు నమోదు తప్పనిసరి: నిరుద్యోగ అభ్యర్థులు ఈ https://naipunyam.ap.gov.in/user-registration వెబ్సైట్ను క్లిక్ చేసి వారి వివరాలు నమోదు చేసుకోవాలని జిల్లా నైపుణ్య శిక్షణ అధికారి ఎస్. శ్రీనివాసరావు వెల్లడించారు. పేరు, ఫోన్ నంబరు, ఆధార్ తదితర వివరాలు నైపుణ్య శిక్షకులు అడుగుతారని చెప్పారు. శిక్షణ ఎప్పుడు, ఎక్కడ అనేది చెబుతారు. అభ్యర్థులు ఉండే ప్రాంతాలకు అనుగుణంగా కావాల్సిన కోర్సు ఎంచుకోవచ్చునని వివరించారు. విజయవాడ పశ్చిమలో ఇప్పటికే శిక్షణ ప్రారంభమైందని తెలిపారు.
