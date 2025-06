ETV Bharat / education-and-career

మెగా డీఎస్సీ పరీక్షలు - ఆ అంశాలపై దృష్టి సారిస్తే ఉద్యోగం మీదే! - HOW TO PREPRARE FOR DSC 2025

Etv Bharat ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : June 2, 2025 at 1:17 PM IST 4 Min Read

AP DSC Preparation Plan 2025: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం పాఠశాల విద్యాశాఖ ద్వారా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 16,347 ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాల భర్తీ కోసం మెగా డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్‌ విడుదల చేసింది. ఈ పోస్టులకు రాష్ట్రంలో ఆరు లక్షల మందికి పైగా అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసినట్లు అంచనా. మెగా డీఎస్సీ ఆన్‌లైన్‌ పరీక్షలను జూన్‌ 6 నుంచి జులై 6 వరకు నిర్వహించేందుకు పాఠశాల విద్యాశాఖ ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. ఇప్పటికే హాల్​టికెట్లు విడుదల చేసింది. పోటీ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ అభ్యర్థులు సరైన ప్రణాళికతో సన్నద్ధమైతే ఉద్యోగాన్ని చేజిక్కించుకునే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయని విద్యా నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ప్రిపరేషన్​ ప్లాన్​: సాధారణంగా పరీక్షలు సమీపిస్తున్నకొద్దీ అభ్యర్థుల్లో ఆందోళన మొదలవుతుంది. మరికొంత సమయం ఇస్తే బాగుండుననే భావన కలుగుతుంది. పునశ్చరణ (రివిజన్‌) చేసుకోవడానికి మరికాస్త సమయం ఇస్తే ఇంకెంత బాగుంటుందో అనిపిస్తుంది. కానీ ఇదే పరిమిత కాల వ్యవధిలో ప్రిపేరై విజేతలుగా అగ్రస్థానంలో నిలిచేవారూ ఉంటారు. అందరికీ అదే వ్యవధి ఉంటుంది కదా? ఉన్న సమయంలో ఎంత మెరుగ్గా చదివి, గరిష్ఠ మార్కులు సాధించాలన్నదే చూడాలి. అందుబాటులో ఉన్న ఈ కొద్ది సమయంలోనే ఏ అంశాల్లో వెనకబడి ఉన్నారో తెలుసుకుని వాటిపై దృష్టి సారించాలి. ముందునుంచీ ఏ పాఠ్య పుస్తకాలు చదివారో వాటినే చదవాలి. అంటే తయారుచేసుకున్న నోట్సు/అండర్‌లైన్‌ చేసిన అంశాలు చూడాలి. ప్రాక్టీస్‌ పేపర్లను పరీక్షకు వారం, పదిరోజుల ముందు నుంచే సాధన చేయాలి. దీంతో చేస్తున్న లోపాలు తెలుస్తాయి. కంప్యూటర్ అవగాహన అవసరం: ఈ పరీక్ష కంప్యూటర్‌ ఆధారితం కాబట్టి ఆన్‌లైన్‌ ప్రాక్టీస్‌ అవసరం. ఏ అంశాల నుంచి ఎక్కువగా మార్కులు వస్తున్నాయో వాటిపై దృష్టి సారించాలి. క్లిష్టమైన అంశాలపై వీలైతే సహ విద్యార్థులతో గ్రూప్‌ డిస్కషన్‌ చేయడం మేలు. టెట్, డీఎస్సీ గత ప్రశ్నపత్రాల తీరును గమనించి గతంలో ఏ ప్రశ్నలు అడిగారు? ఎలా అడగవచ్చు అని అంచనా వేసుకోవచ్చు. గత ప్రశ్నపత్రాలనేవి పోటీ పరీక్షకు హాజరయ్యే విద్యార్థులకు దిక్సూచి లాంటివని మరవొద్దు. వర్తమాన అంశాలను జోడించి చదవాలి. రాధాకృష్ణన్‌ కమిటీ, ఎన్‌టీఏ సంస్కరణలు, జస్టిస్‌ రవీంద్ర భట్‌ కమిటీ విద్యార్థుల ఆత్మహత్యల నివారణకు సుప్రీంకోర్టు నియమించిన కమిటీలపై అవగాహనను కలిగి ఉండాలి. నూతన విద్యా విధానంపై అవగాహన: నూతన విద్యా విధానం సిఫారసు చేసిన కస్తూరి రంగన్‌ ఏప్రిల్‌ 25 న మరణించారు. ఆయన 1994-2003 వరకు ఇస్రో ఛైర్మన్‌గా సేవలందించారు. అంతేకాకుండా 2003-2009 వరకు రాజ్యసభ సభ్యునిగా పని చేశారు. వీటితో పాటు ప్రణాళికా సంఘం సభ్యుడిగా సైతం విధులను నిర్వర్తించారు. విద్యా దృక్పథాల్లో విద్యా సంబంధమైన రాష్ట్ర, కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలు, అబ్రివియేషన్లు, ప్రధానమైన చట్టాలు, సంవత్సరాలు, నిబంధనలు, నియంత్రణ సంస్థలపై దృష్టి సారించాలి. ఉదా: యూజీసీ, సీబీఎస్‌ఈ, ఎన్‌సీఈఆర్‌టీ, ఎన్‌సీటీఈ మొదలైనవి. సంక్షేమ పథకాలపై దృష్టి: వివిధ రకాల పాఠశాలలు, వాటి విధానాలను క్షుణ్ణంగా అవగతం చేసుకోవాలి. ఉదాహరణకు ఏపీఏఏఆర్‌ను విస్తరించండి? అని అంటే అందుకు బదులుగా ఆటోమేటెడ్‌ పర్మనెంట్‌ అకడమిక్‌ అకౌంట్‌ రిజిస్ట్రీ అని వివరించాలి. అంతేకాకుండా ఇటీవల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ‘కలలకు రెక్కలు’ పథకం కళాశాల విద్యార్థినులకు సంబంధించింది. అదే విధంగా తల్లికి వందనం, అంబేడ్కర్‌ ఓవర్సీస్‌ విద్యా నిధి, మన బడి-మన భవిష్యత్తు, డొక్కా సీతమ్మ మధ్యాహ్న భోజన పథకం వంటివి వాటిని సైతం చదవాలి. ఇలా సిలబస్‌లోని ప్రధానాంశాలతోపాటు వర్తమాన అంశాలను అనువర్తించి చూడాలి. మనో విజ్ఞానశాస్త్రం: ప్రధాన నిర్వచనాలు, పుస్తకాలు-రచయితలు, సంవత్సరాలు, ప్రధానాంశాలైన ప్రజ్ఞ, ప్రజ్ఞామాపనాలు, అభ్యసనం, మూర్తిమత్వం, ప్రత్యేక విద్య, తరగతి గది నిర్వహణ లాంటి అంశాలపై అవగాహన కలిగి ఉండాలి. వీటితో పాటు గత ప్రశ్నపత్రాలను పరిశీలించి వాటి ఆధారంగా అంచనా వేసుకుని చదవాలి. డిస్‌లెక్సియా - పఠన వైకల్యం, డిస్‌క్యాలిక్యులియా- గణితపరమైన సమస్యలు, డిస్‌గ్రాఫియా - రాయడంలో సమస్య బాలలు సాధారణంగా 12-18 నెలల్లో రెండు పదాలు, వాక్యాలు మాట్లాడటం ప్రారంభిస్తారు. గత ప్రశ్నపత్రాలను పరిశీలించి ప్రామాణిక వెబ్‌సైట్‌ల నుంచి సాధన చేయాలి. సహవిద్యార్థులతో గ్రూప్‌ డిస్కషన్, తయారుచేసుకున్న నోట్సు పునశ్చరణ చేస్తే విజయం మీదే! వర్తమాన అంశాలపై అవగాహన: పరీక్ష జరిగే తేదీ నాటికి ముందుగా వారం రోజుల వరకూ గత 6 నుంచి 7 అంశాలను చూడాలి. కొన్ని అంశాలు సంవత్సరం ప్రాతిపదికగా ఉంటాయి. ఉదాహరణకు 2024 ప్యారిస్‌ ఒలింపిక్స్‌ జులై 24 నుంచి ఆగస్ట్‌ 11 వరకూ జరిగాయి. ఇందులో ప్రధానాంశాలను చూడాలి. 2024 ఒలింపిక్స్‌లో భారత 6 పతకాలు సాధించింది, 71వ ర్యాంకులో నిలిచింది.