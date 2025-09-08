ETV Bharat / education-and-career
విద్యార్థులకు అండగా ఏయూ - స్వీడన్లో చదువు డ్యూయల్ డిగ్రీతోనే!
ఏయూ, బీటీహెచ్ సంయుక్తంగా అమలు - విద్యార్థులకు మెరుగైన ఉద్యోగావకాశాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 8, 2025 at 2:01 PM IST
Dual Degree Courses In Andhra University: ఒక అంశంలో మాస్టర్ అయినా, దానికి దగ్గర సంబంధమున్న ఇతర సబ్జెక్టులపై కూడా పట్టు కలిగి ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రపంచం టెక్నాలజీ వైపు అడుగులు వేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వినియోగం కూడా బాగా పెరిగింది. పరిశ్రమలు మారుతున్నాయి. దానికి అనుగుణంగానే వైవిధ్యమైన నైపుణ్యాలు ఉన్న యువతరాన్ని ఆశిస్తున్నాయి. దానికి తగ్గట్టుగా విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దేలా, ఉద్యోగ సాధనలో అర్హతలను పెంచుకునేలా కోర్సుల్లో మార్పులకు ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం డ్యూయల్ డిగ్రీకి అవకాశం కల్పిస్తోంది.
దీంతో విదేశాల్లోని విద్యా సంస్థల్లో ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేస్తే మెరుగైన ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. అయితే నాలుగు సంవత్సరాలు అక్కడ చదవాలంటే ఫీజు, వసతి, ఇతర అవసరాలకు భారీగా డబ్బు ఖర్చవుతుంది. అడ్మిషన్ ప్రక్రియ, వీసా, ఇతర అంశాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీరు అప్రమత్తంగా లేకపోతే ఇబ్బందులు ఎదుర్కోక తప్పదు. కానీ ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులకు ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం అండగా నిలుస్తోంది. స్వీడన్లోని బ్లెకింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (BTH)తో కలసి విద్యార్థులకు డ్యూయల్ డిగ్రీ కోర్సు అందిస్తోంది.
ఒక్కో బ్రాంచ్లో 10 మందికి: ఏపీ ఉన్నత విద్యా మండలి సహకారంతో 2006లో ఏయూ, బీటీహెచ్ మధ్య అవగాహన ఒప్పందం జరిగింది. ఏయూలో ఈసీఈ, సీఎస్ఈ కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఒక్కో బ్రాంచ్లో 10 మంది చొప్పున ప్రవేశాలు కల్పిస్తారు. ఈ ఏడాది ఆరుగురే చేరారు. తాజాగా తొమ్మిదో బ్యాచ్ విద్యార్థులకు తరగతులు ప్రారంభమయ్యాయి.
గత అయిదేళ్లలో ఈ ఒప్పందం ద్వారా 37 మంది విద్యార్థులు స్వీడన్ వెళ్లారు. అందులో 33 మంది అక్కడ విద్యాభ్యాసం పూర్తి చేసి ఎరిక్సన్, వోల్వో, స్కానియా, సిగ్మా తదితర కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలు సాధించారు. నలుగురు స్వీడన్లో ఎంఎస్ చదువుతున్నారు. కొందరు మన దేశంలో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు.
ఎంఎస్ చదివే అవకాశం: ఏయూతో పాటు రాష్ట్రంలో కాకినాడ, అనంతపురంలోని జేఎన్టీయూలు, తిరుపతిలోని శ్రీపద్మావతి మహిళా విశ్వవిద్యాలయం, శ్రీవేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఈ కోర్సు చేయాలనుకునే వారికి అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో భాగంగా విద్యార్థులు ఏయూలో 3 సంవత్సరాలు రెగ్యులర్ విద్యార్థులతో సమానంగా కలసి చదువుకుంటారు. మరో ఏడాది స్వీడన్లో చదువుతారు. ఏయూ నుంచి బీటెక్, బీటీహెచ్ నుంచి బ్యాచిలర్ ఆఫ్ సైన్స్ (BS) డిగ్రీలు అందిస్తారు. విద్యార్థులకు ఆసక్తి ఉంటే బీటీహెచ్లో మాస్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ (MS) చదువుకోవచ్చు. లేకపోతే ఏడాది పాటు అక్కడ ఉద్యోగావకాశాలు చూసుకోవడానికి లేదా వ్యాపారం ప్రారంభించేందుకు వీలుగా వర్క్ సీకింగ్ రెసిడెన్స్ పర్మిట్ పొందడానికి అర్హత సాధిస్తారు.
ఆసక్తి ఉన్న వారికి ఆహ్వానం: ఏయూ, బీటీహెచ్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఈ కోర్సును ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్నామని డీన్, ఏయూ అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలు ఆచార్య ఈఎన్ ధనుంజయరావు అన్నారు. గతంలో ఈ కోర్సు అయిదేళ్ల పాటు ఉండేది. తర్వాత నాలుగు సంవత్సరాలకు కుదించామని చెప్పారు. చదువులో ప్రతిభ చాటడంతో పాటు నైపుణ్యాలు మెరుగుపరచుకుంటే స్వీడన్లో మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయని వివరించారు. ఈ సంవత్సరం ప్రవేశాలకు గడువు ముగిసింది. అయినప్పటికీ ఎవరికైనా ఆసక్తి ఉంటే మిగిలిన సీట్లను కేటాయిస్తామని పేర్కొన్నారు.
