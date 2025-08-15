ETV Bharat / education-and-career

ఎయిర్‌ పోర్ట్‌ అథారిటీ ఆఫ్‌ ఇండియాలో సీనియర్‌ అసిస్టెంట్లు - చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే? - AIRPORT AUTHORITY OF INDIA JOBS

ఎయిర్‌ పోర్ట్‌ అథారిటీ ఆఫ్‌ ఇండియాలో ఉద్యోగాల భర్తీకి దరఖాస్తుల ఆహ్వానం - అర్హత, వయోపరిమితి, దరఖాస్తు విధానం తదితర వివరాలు మీ కోసం

Airport Authority Of India Recruitment
Airport Authority Of India Recruitment (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 15, 2025 at 11:59 PM IST

Airport Authority Of India Recruitment : ఉద్యోగాల కోసం ప్రిపేర్​ అవుతున్న నిరుద్యోగ అభ్యర్థులకు శుభవార్త. ఎయిర్​పోర్ట్​ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉద్యోగ ఖాళీలను భర్తీ చేయనుంది. ఇందుకోసం తాజాగా నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. అర్హులైన, అసక్తి గల అభ్యర్థులు ఈ ఉద్యోగాల కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. పోస్టుల వివరాలు, అర్హత వయోపరిమితి, పరీక్షా విధానం తదితర వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఉద్యోగాలు : ఎయిర్‌ పోర్ట్‌ అథారిటీ ఆఫ్‌ ఇండియా (ఏఏఐ) 32 సీనియర్‌ అసిస్టెంట్‌ జాబ్స్

ఏ విభాగంలో ఎన్ని ఖాళీలు : సీనియర్‌ అసిస్టెంట్‌ (ఎస్‌ఏ)-ఎలక్ట్రానిక్స్‌-21, ఎస్‌ఏ (అకౌంట్స్‌)-10, ఎస్‌ఏ-అఫిషియల్‌ లాంగ్వేజ్‌-1 ఉద్యోగ ఖాళీలు ఉన్నాయి.

అర్హతలు: ఎస్‌ఏ (ఎలక్ట్రానిక్స్‌): ఎలక్ట్రానిక్స్‌/ టెలికమ్యూనికేషన్‌/ రేడియో ఇంజినీరింగ్‌ డిప్లొమా చేసి ఉండాలి. అభ్యర్థులకు సంబంధిత రంగంలో రెండేళ్ల ఉద్యోగానుభవం కూడా ఉండాలి.

  • ఎస్‌ఏ (అకౌంట్స్‌): బీకాం, ఎంఎస్‌-ఆఫీస్‌(మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్) పరిజ్ఞానం. సంబంధిత రంగంలో రెండేళ్ల ఉద్యోగ అనుభవం. ఈ రెండు పోస్టులకూ ఎంఎస్‌-ఆఫీస్‌ కంప్యూటర్‌ లిటరసీ పరీక్ష ఉంటుంది. సమయం రెండు గంటలు.
  • ఎస్‌ఏ (అఫిషియల్‌ లాంగ్వేజ్‌): హిందీలో మాస్టర్స్, డిగ్రీ స్థాయిలో ఇంగ్లిష్​ ఒక సబ్జెక్టుగా విద్యనభ్యసించి ఉండాలి / ఇంగ్లిష్‌లో మాస్టర్స్‌ చేసి డిగ్రీ స్థాయిలో హిందీ ఒక సబ్జెక్టుగా చదివి ఉండాలి. లేదా ఏదైనా సబ్జెక్టులో మాస్టర్స్‌ చేసి డిగ్రీ స్థాయిలో హిందీ, ఇంగ్లిష్‌ చదివుండాలి. మైక్రోసాఫ్ట్​ ఆఫీస్ పరిజ్ఞానం, రెండేళ్ల ఉద్యోగ అనుభవం ఉండాలి.

వయసు: 01.07.2025 30 ఏళ్లు మించకూడదు. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదేళ్లు, ఓబీసీ (ఎన్‌సీఎల్‌), మాజీ సైనికోద్యోగులకు మూడేళ్లు సడలింపు ఉంటుంది. దరఖాస్తు ఫీజు: రూ.1000. ఎస్సీ, ఎస్టీ, మాజీ సైనికోద్యోగులు, ఏఏఐలో ఏడాది అప్రెంటిస్‌షిప్‌ చేసినవారికి ఫీజు ఉండదు.

ఎంపిక: ఈ ఉద్యోగాలకు కప్యూటర్​ బేస్ట్​ టెస్ట్ ద్వారా ఎంపిక చేస్తారు. క్వశ్చన్​ పేపర్ 100 మార్కులకు ఉంటుంది. వ్యవధి రెండు గంటలు ఉంటుంది. తప్పు సమాధానాలకు నెగటివ్‌ మార్కులు ఉండవు.

  • సీనియర్‌ అసిస్టెంట్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్, ఫైనాన్స్‌ పోస్టులకు సంబంధించి 70 శాతం ప్రశ్నలు విద్యార్హతలకు సంబంధించిన సబ్జెక్టుల నుంచి ఇస్తారు. జనరల్‌ నాలెడ్జ్, జనరల్‌ ఇంటెలిజెన్స్, జనరల్‌ ఆప్టిట్యూడ్, ఇంగ్లిష్‌ల నుంచి 30 శాతం ప్రశ్నలు వస్తాయి.
  • సీనియర్‌ అసిస్టెంట్‌ (అఫిషియల్‌ లాంగ్వేజ్‌) 50 శాతం సబ్జెక్టు సంబంధిత ప్రశ్నలు, మరో 50 శాతం ప్రశ్నలు జి.కె, జనరల్‌ ఇంటెలిజెన్స్, జనరల్‌ ఆప్టిట్యూడ్, ఇంగ్లిష్‌ల సబ్జెక్టుల నుంచి ఇస్తారు.
  • రాత పరీక్షలో జనరల్‌ అభ్యర్థులు 50 శాతం, ప్రత్యేక వర్గాలకు చెందినవారు 40 శాతం కనీసార్హత మార్కులను సాధించాల్సి ఉంటుంది.
  • కంప్యూటర్‌ బేస్డ్​ టెస్ట్​లో ప్రతిభ చూపినవారిని కంప్యూటర్‌ లిటరసీ టెస్ట్‌ (ఎంఎస్‌-ఆఫీస్‌)కు ఎంపిక చేస్తారు. దీని వ్యవధి రెండు గంటలు. ఈ రెండు పరీక్షల్లోనూ అర్హత సాధించినవారిని శిక్షణకు తీసుకుని, వారికి నెలకు రూ.25,000 స్టైపెండ్​ను చెల్లిస్తారు.

ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: 26.08.2025

వెబ్‌సైట్‌: http://www.aai.aero

