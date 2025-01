ETV Bharat / education-and-career

ఏకలవ్య మోడల్‌ గురుకుల పాఠశాలలో అడ్మిషన్లు - ADMISSIONS IN EKALAVYA RESIDENTIALS

Published : Jan 24, 2025, 11:37 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Admissions to Ekalavya Model Gurukul Vidyalayas for the Academic Year 2025-26 : గిరిజన ప్రాంతాల్లో జాతీయ స్థాయిలో ఉన్నత ప్రమాణాలతో విద్య అందించాలనే లక్ష్యంతో ఏకలవ్య మోడల్‌ గురుకుల పాఠశాలలను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. ఈ విద్యాలయాల్లో ఆంగ్ల మాధ్యమంలో సీబీఎస్‌ఈ సిలబస్‌ను బోధిస్తారు. రాష్ట్రంలో 2025-26 విద్యా సంవత్సరానికి ఏకలవ్య మోడల్‌ గురుకుల విద్యాలయాలలో ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్‌ విడుదలైంది.

పాఠశాలల ప్రత్యేకతలు :

సీబీఎస్‌ఈ సిలబస్‌తో ఆరు నుంచి 12 తరగతి వరకు ఏకలవ్య పాఠశాలలు ఉంటాయి.

ఒక్కో తరగతికి 60 (బాలురు 30, బాలికలు 30) మంది విద్యార్థులు ఉంటారు.

విశాలమైన తరగతి గదులు, ప్రయోగశాలలు, కంప్యూటర్‌ ల్యాబ్‌లు, గ్రంథాలయాలు, ఆటస్థలం తదితర సౌకర్యాలు ఉంటాయి.

బాలబాలికలకు వేర్వేరుగా ఆధునిక సౌకర్యాలతో డార్మిటరీలు, ఆధునిక వంట గది, విశాలమైన భోజనశాల, క్రీడా ప్రాంగణం, సాంస్కృతిక రంగాల్లో ప్రత్యేక శిక్షణ.

స్మార్ట్‌ విద్యాబోధనలో భాగంగా విద్యార్థులకు డిజిటల్, వర్చువల్‌ విధానంలో తరగతుల నిర్వహణ.

వయస్సు : ఆరో తరగతిలో ప్రవేశానికి 10 నుంచి 13 ఏళ్ల వయస్సు ఉండాలి.

అర్హతలు : ఈ పాఠశాలల్లో ఆరో తరగతిలో ప్రవేశానికి దరఖాస్తు చేసుకునే బాలబాలికలు జిల్లాలో ఏదైనా ప్రభుత్వ లేదా ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన పాఠశాలల్లో 2024-25 విద్యా సంవత్సరంలో అయిదో తరగతి చదివి ఉండాలి. విద్యాహక్కు చట్టం 2009, సెక్షన్‌ 4 ప్రకారం విద్యార్థి ఇంటి వద్దనే అయిదో తరగతి చదివిన వారు కూడా అర్హులే. అయితే విద్యార్థి తల్లిదండ్రులు/సంరక్షకుడు డిక్లరేషన్‌ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. తెలుగు మాధ్యమంలో చదివిన వారూ రాత పరీక్షకు అర్హులే.

