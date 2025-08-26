AAI Junior Executive recruitment 2025 : ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ఎయిర్ఫోర్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ఏఏఐ) 976 జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. ఇంజినీరింగ్ డిగ్రీ, గేట్ స్కోరుతో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఉద్యోగానుభవం అవసరం లేదు.
ఎయిర్ఫోర్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా పోస్టుల్లో మొత్తం ఖాళీల్లో జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ - జేఈ ( ఆర్కిటెక్చర్) - 11, జేఈ (సివిల్) - 199, జేఈ (ఎలక్ట్రికల్) - 208, జేఈ ( ఎలక్ట్రానిక్స్)- 527, జేఈ (ఐటీ) - 31 ఉన్నాయి.
ఎంపిక ఇలా : ఇంజినీరింగ్, 2023/2024/2025 గేట్ స్కోరుతో ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఇంజినీరింగ్ చివరి సంవత్సరం చదువుతున్నవారూ కూడా దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. దరఖాస్తులో తెలిపిన వివరాల ఆధారంగా అభ్యర్థులను షార్ట్లిస్ట్ చేసి ధ్రువపత్రాల పరిశీలనకు ఎంపిక చేస్తారు. ఆ తర్వాత ఈ వివరాలను వెబ్సైట్లో ప్రచురిస్తారు. కాల్ లెటర్లను అభ్యర్థుల ఈమెయిల్ ఐడీకి పంపుతారు. తాజా సమాచారం కోసం తరచూ వెబ్సైట్ను సందర్శించాలి.
ఆ దరఖాస్తు వెరిఫికేషన్ సమయంలో ఒరిజినల్ ధ్రువపత్రాలను సమర్పించాలి. ఇందుకోసం అదనపు సమయాన్ని అనుమతించరు. ఈ దశలోనే ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు రంగాల్లో పనిచేస్తున్న అభ్యర్థులు నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికెట్ సమర్పించాలి. సర్టిఫికెట్ల వెరిఫికేషన్కు హాజరు కాని అభ్యర్థులను తదుపరి దశకు ఎంపిక చేయరు. ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, గేట్ స్కోర్, వైద్య పరీక్షల ఆధారంగా అభ్యర్థులను తుది ఎంపిక చేస్తారు.
ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసిన తర్వాత ప్రింటవుట్ను భద్రపరుచుకోవాలి. దరఖాస్తు కాపీని పోస్టులో పంపనవరం లేదు. గేట్ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ను కచ్చితంగా తెలపాలి. జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ (ఎలక్ట్రానిక్స్) పోస్టుకు ఎంపికైనా అభ్యర్థులకు ఆరు నెలల శిక్షణతో పాటు, మూడేళ్ల పాటు పనిచేస్తామని బాండ్ రాయాలి. ఎంపికైనవారిని దేశంలో ఎక్కడైనా నియమించే అవకాశం ఉంటుంది.
ముఖ్యాంశాలు :
అర్హత : ఆర్కిటెక్చర్/ఎలక్ట్రికల్/సివిల్/కంప్యూటర్ సైన్స్ / ఎలక్ట్రానిక్స్/ టెలికమ్యూనికేషన్/ బీటెక్/ బీఎస్సీ (ఇంజినీరింగ్)ఐటీ బ్రాంచ్తో బీఈ/. 2023/2024/2025 గేట్ స్కోరు.
వయసు : 27 సంవత్సరాలు మించకూడదు. దివ్యాంగులకు పదేళ్లు, ఎస్సీ/ఎస్టీలకు ఐదేళ్లు, ఓబీసీ (ఎన్సీఎల్)లకు మూడేళ్లు, మాజీ సైనికోద్యోగులకు ఐదేళ్లు, ఏఏఐ ఉద్యోగులకు పదేళ్ల సడలింపు ఉంటుంది.
దరఖాస్తు ఫీజు : రూ.300. ఎస్సీ/ ఎస్టీ/ దివ్యాంగులు/ మహిళలు/ ఏఏఐలో ఏడాది అప్రెంటిస్షిప్ పూర్తిచేసినవారికి ఫీజు లేదు.
వేతనం : నెలకు రూ.40,000-1,40,000. హెచ్ఆర్ఏ, మూలవేతనానికి అదనంగా డీఏ, ఇతర అలవెన్సులూ ఉంటాయి.
దరఖాస్తు ప్రారంభ తేదీ : 28.08.2025
ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : 27.09.2025
వెబ్సైట్ : www.aai.aero
దరఖాస్తు చేసేకునే విధానం :
- అర్హత కలిగి ఉన్న అభ్యర్థులు ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తులను చేసుకోవాలి.
- దరఖాస్తు ప్రక్రియను ప్రారంభించే ముందు, అభ్యర్థులు చెల్లుబాటు అయ్యే ఇమెయిల్ ఐడీ, మొబైల్ నంబర్ను ఉపయోగించి ఏఏఐ పోర్టల్లో నమోదు చేసుకోవాలి.
- దరఖాస్తు సమయంలో, అభ్యర్థులు తమ వ్యక్తిగత వివరాలు, విద్యార్హతులు సరైన గేట్ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ను జాగ్రత్తగా నమోదు చేయాలి.
- ఆ తర్వాత ఇటీవలి పాస్పోర్ట్-సైజు ఫోటోగ్రాఫ్, సంతకం యొక్క స్కాన్ చేసిన కాపీని కూడా అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
- అప్లికేషన్ నింపిన తర్వాత అవసరమైన పత్రాలను అప్లోడ్ చేసి, అభ్యర్థులు దరఖాస్తు రుసుమును చెల్లించాలి.
NCC స్పెషల్ ఎంట్రీతో ఆర్మీ ఆఫీసర్ ఉద్యోగాలు - లెఫ్టినెంట్ హోదాతో విధుల్లోకి
గేట్ పరీక్షలో టాప్ స్కోర్ సాధించడం ఎలా? - నిపుణుల సూచనలు ఇవే