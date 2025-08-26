ETV Bharat / education-and-career

976 పోస్టులతో AAIలో జూనియర్​ ఎగ్జిక్యూటివ్​ నోటిఫికేషన్ - ఇంజినీరింగ్​ ఫైనల్ ఇయర్ విద్యార్థులు అర్హులే - AAI JUNIOR EXECUTIVE RECRUITMENT

ఎయిర్​పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ఏఏఐ) 976 జూనియర్​ ఎగ్జిక్యూటివ్​ పోస్టుల భర్తీ - 2023/2024/2025 గేట్​ స్కోరుతో ఆన్​లైన్​లో దరఖాస్తుకు అవకాశం - ధ్రువపత్రాల పరిశీలన ఆధారంగా అభ్యర్థుల తుది ఎంపిక

AAI Junior Executive recruitment 2025
AAI Junior Executive recruitment 2025 (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 26, 2025 at 1:49 PM IST

AAI Junior Executive recruitment 2025 : ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ఎయిర్​ఫోర్స్​ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ఏఏఐ) 976 జూనియర్​ ఎగ్జిక్యూటివ్​ పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. ఇంజినీరింగ్​ డిగ్రీ, గేట్​ స్కోరుతో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఉద్యోగానుభవం అవసరం లేదు.

ఎయిర్​ఫోర్స్​ అథారిటీ ఆఫ్​ ఇండియా పోస్టుల్లో మొత్తం ఖాళీల్లో జూనియర్​ ఎగ్జిక్యూటివ్​ - జేఈ ( ఆర్కిటెక్చర్​) - 11, జేఈ (సివిల్​) - 199, జేఈ (ఎలక్ట్రికల్​) - 208, జేఈ ( ఎలక్ట్రానిక్స్​)- 527, జేఈ (ఐటీ) - 31 ఉన్నాయి.

ఎంపిక ఇలా : ఇంజినీరింగ్​, 2023/2024/2025 గేట్​ స్కోరుతో ఆన్​లైన్​లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఇంజినీరింగ్​ చివరి సంవత్సరం చదువుతున్నవారూ కూడా దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. దరఖాస్తులో తెలిపిన వివరాల ఆధారంగా అభ్యర్థులను షార్ట్​లిస్ట్​ చేసి ధ్రువపత్రాల పరిశీలనకు ఎంపిక చేస్తారు. ఆ తర్వాత ఈ వివరాలను వెబ్​సైట్​లో ప్రచురిస్తారు. కాల్​ లెటర్లను అభ్యర్థుల ఈమెయిల్​ ఐడీకి పంపుతారు. తాజా సమాచారం కోసం తరచూ వెబ్​సైట్​ను సందర్శించాలి.

ఆ దరఖాస్తు వెరిఫికేషన్​ సమయంలో ఒరిజినల్ ధ్రువపత్రాలను సమర్పించాలి. ఇందుకోసం అదనపు సమయాన్ని అనుమతించరు. ఈ దశలోనే ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు రంగాల్లో పనిచేస్తున్న అభ్యర్థులు నో అబ్జెక్షన్​ సర్టిఫికెట్​ సమర్పించాలి. సర్టిఫికెట్ల వెరిఫికేషన్​కు హాజరు కాని అభ్యర్థులను తదుపరి దశకు ఎంపిక చేయరు. ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, గేట్​ స్కోర్​, వైద్య పరీక్షల ఆధారంగా అభ్యర్థులను తుది ఎంపిక చేస్తారు.

ఆన్​లైన్​లో దరఖాస్తు చేసిన తర్వాత ప్రింటవుట్​ను భద్రపరుచుకోవాలి. దరఖాస్తు కాపీని పోస్టులో పంపనవరం లేదు. గేట్ రిజిస్ట్రేషన్​ నంబర్​ను కచ్చితంగా తెలపాలి. జూనియర్​ ఎగ్జిక్యూటివ్​ (ఎలక్ట్రానిక్స్​) పోస్టుకు ఎంపికైనా అభ్యర్థులకు ఆరు నెలల శిక్షణతో పాటు, మూడేళ్ల పాటు పనిచేస్తామని బాండ్​ రాయాలి. ఎంపికైనవారిని దేశంలో ఎక్కడైనా నియమించే అవకాశం ఉంటుంది.

ముఖ్యాంశాలు :

అర్హత : ఆర్కిటెక్చర్‌/ఎలక్ట్రికల్‌/సివిల్‌/కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌ / ఎలక్ట్రానిక్స్‌/ టెలికమ్యూనికేషన్‌/ బీటెక్‌/ బీఎస్సీ (ఇంజినీరింగ్‌)ఐటీ బ్రాంచ్‌తో బీఈ/. 2023/2024/2025 గేట్‌ స్కోరు.

వయసు : 27 సంవత్సరాలు మించకూడదు. దివ్యాంగులకు పదేళ్లు, ఎస్సీ/ఎస్టీలకు ఐదేళ్లు, ఓబీసీ (ఎన్‌సీఎల్‌)లకు మూడేళ్లు, మాజీ సైనికోద్యోగులకు ఐదేళ్లు, ఏఏఐ ఉద్యోగులకు పదేళ్ల సడలింపు ఉంటుంది.

దరఖాస్తు ఫీజు : రూ.300. ఎస్సీ/ ఎస్టీ/ దివ్యాంగులు/ మహిళలు/ ఏఏఐలో ఏడాది అప్రెంటిస్‌షిప్‌ పూర్తిచేసినవారికి ఫీజు లేదు.

వేతనం : నెలకు రూ.40,000-1,40,000. హెచ్‌ఆర్‌ఏ, మూలవేతనానికి అదనంగా డీఏ, ఇతర అలవెన్సులూ ఉంటాయి.

దరఖాస్తు ప్రారంభ తేదీ : 28.08.2025

ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : 27.09.2025

వెబ్‌సైట్‌ : www.aai.aero

దరఖాస్తు చేసేకునే విధానం :

  • అర్హత కలిగి ఉన్న అభ్యర్థులు ఎయిర్‌పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తులను చేసుకోవాలి.
  • దరఖాస్తు ప్రక్రియను ప్రారంభించే ముందు, అభ్యర్థులు చెల్లుబాటు అయ్యే ఇమెయిల్ ఐడీ, మొబైల్ నంబర్‌ను ఉపయోగించి ఏఏఐ పోర్టల్‌లో నమోదు చేసుకోవాలి.
  • దరఖాస్తు సమయంలో, అభ్యర్థులు తమ వ్యక్తిగత వివరాలు, విద్యార్హతులు సరైన గేట్​ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్‌ను జాగ్రత్తగా నమోదు చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత ఇటీవలి పాస్‌పోర్ట్-సైజు ఫోటోగ్రాఫ్, సంతకం యొక్క స్కాన్ చేసిన కాపీని కూడా అప్‌లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
  • అప్లికేషన్ నింపిన తర్వాత అవసరమైన పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేసి, అభ్యర్థులు దరఖాస్తు రుసుమును చెల్లించాలి.

