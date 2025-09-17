ETV Bharat / education-and-career
రైల్వేలో 434 పారామెడికల్ ఉద్యోగాలు – అప్లై చేయడానికి రేపే లాస్ట్ డేట్
రైల్వే శాఖలో పారామెడిక్ పోస్టులు - నోటిఫికేషన్ విడుదల, అర్హతలు, ఎంపిక విధానం పూర్తి వివరాలు ఇవే
Published : September 17, 2025 at 4:57 PM IST
Paramedic Jobs in Railways : రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ (ఆర్ఆర్బీ) 434 పారామెడికల్ ఉద్యోగాల భర్తీకి ప్రకటన విడుదలైంది. ఇంటర్మీడియట్, డిప్లొమా, డిగ్రీ విద్యార్హతలతో ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు.
మొత్తం ఖాళీల్లో నర్సింగ్ సూపరింటెండెంట్-272, హెల్త్ అండ్ మలేరియా ఇన్స్పెక్టర్ (గ్రేడ్-2)-33, డయాలసిస్ టెక్నీషియన్-4, రేడియోగ్రాఫర్ (ఎక్స్రే టెక్నీషియన్)-4, ఈసీజీ టెక్నీషియన్-4 ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ (గ్రేడ్-2)-12 ఫార్మసిస్ట్ (ఎంట్రీ గ్రేడ్)-105 ఉన్నాయి. ఒక్కో పోస్టుకు దరఖాస్తు చేయడానికి నిర్దిష్ట అర్హతలు ఉండాలి.
నర్సింగ్ సూపరింటెండెంట్ : మూడు సంవత్సరాల జనరల్ నర్సింగ్ అండ్ మిడ్వైఫరీ/ బీఎస్సీ నర్సింగ్.
డయాలసిస్ టెక్నీషియన్ : బీఎస్సీ, హెమోడయాలసిస్ డిప్లొమా/ రెండు సంవత్సరాల అనుభవం.
ఫార్మసిస్ట్ (ఎంట్రీ గ్రేడ్) : సైన్స్ సబ్జెక్టుతో ఇంటర్, ఫార్మసీ డిప్లొమా లేదా ఫార్మసీ డిగ్రీ (బీఫార్మ్).
హెల్త్ అండ్ మలేరియా ఇన్స్పెక్టర్ (గ్రేడ్-2) : బీఎస్సీ (కెమిస్ట్రీ), హెల్త్/ శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ డిప్లొమా/ హెల్త్ శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ నేషనల్ ట్రేడ్ సర్టిఫికెట్.
రేడియోగ్రాఫర్ (ఎక్స్రే టెక్నీషియన్) : ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీతో ఇంటర్మీడియట్, రెండేళ్ల రేడియోగ్రఫీ/ ఎక్స్రే టెక్నీషియన్/ రేడియో డయాగ్నోసిస్ టెక్నాలజీ డిప్లొమా. సైన్స్ డిగ్రీ, రేడియోగ్రఫీ/ ఎక్స్రే టెక్నీషియన్/ రేడియో డయాగ్నోసిస్ టెక్నాలజీ డిప్లొమా చేసినవారికి ప్రాధాన్యం.
ఈసీజీ టెక్నీషియన్ : ఇంటర్మీడియట్/ సైన్స్ డిగ్రీ, ఈసీజీ ల్యాబొరేటరీ టెక్నాలజీ/ కార్డియాలజీ/ కార్డియాలజీ టెక్నీషియన్/ కార్డియాలజీ టెక్నిక్స్ డిప్లొమా/ సర్టిఫికెట్/ డిగ్రీ.
ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ (గ్రేడ్-2) : సైన్స్ సబ్జెక్టుతో ఇంటర్మీడియట్, మెడికల్ ల్యాబొరేటరీ టెక్నాలజీ డిప్లొమా/ మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నాలజీ సర్టిఫికెట్.
ఎంపిక ఎలా చేస్తారంటే? : -
- కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ (సీబీటీ), ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, వైద్య పరీక్షల ఆధారంగా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు. అవసరం అయితే పరిమిత సంఖ్యలోని అభ్యర్థులకు అదనపు సీబీటీని కూడా నిర్వహించవచ్చు. అర్హులైన అభ్యర్థులకు సీబీటీ తేదీ, వేదిక,టైంలను తెలుపుతారు.
- సీబీటీలో వంద ప్రశ్నలకు వంద మార్కులు. వ్యవధి 90 నిమిషాలు. దివ్యాంగులకు 120 నిమిషాలు. ప్రశ్నపత్రం మల్టిపుల్ ఛాయిస్ విధానంలో ఉంటుంది.
- ప్రశ్నపత్రంలో 4 సెక్షన్లు. ప్రొఫెషనల్ ఎబిలిటీలో 70 ప్రశ్నలకు 70 మార్కులు. జనరల్ అరిథ్మెటిక్, జనరల్ అవేర్నెస్, జనరల్ సైన్స్, జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ ఒక్కో సెక్షన్ నుంచి పది ప్రశ్నలు, పది మార్కుల చొప్పున ఉంటాయి. ప్రశ్నకు ఒక మార్కు. ప్రతి తప్పు సమాధానానికీ మూడో వంతు మార్కు తగ్గిస్తారు.
- ఈ పరీక్షలో యూఆర్, ఈడబ్యూఎస్ అభ్యర్థులు 40 %, ఎస్టీ 25 %, ఓబీసీ, ఎస్సీ 30 % కనీసార్హత మార్కులు సాధించాలి.
మూల వేతనం : -
- నర్సింగ్ సూపరింటెండెంట్కు నెలకు రూ.44,900.
- డయాలసిస్ టెక్నీషియన్, హెల్త్ అండ్ మలేరియా ఇన్స్పెక్టర్ (గ్రేడ్-2)లకు రూ.35,400.
- ఫార్మసిస్ట్, రేడియోగ్రాఫర్లకు రూ.29,500.
- ల్యాబ్ టెక్నీషియన్కు రూ.21,700.
- ఈసీజీ టెక్నీషియన్కు రూ.25,500.
ముఖ్యమైన వివరాలు :
- డిప్లొమా, డిగ్రీ తుది ఫలితాలు రానివారు దరఖాస్తుకు అనర్హులు.
- ఒకరు ఒక్క పోస్టుకు మాత్రమే దరఖాస్తు చేయాలి.
- సీబీటీ/ ధ్రువపత్రాల పరిశీలన/ వైద్య పరీక్షలకు హాజరయ్యే ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు ఉచిత స్లీపర్క్లాస్ రైల్వే పాస్ సౌకర్యం ఉంటుంది.
వయసు : అన్ని పోస్టులకు గరిష్ఠ వయసు 33 సంవత్సరాలు, నర్సింగ్ సూపరింటెండెంట్కు 40 సంవత్సరాలు. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదు సంవత్సరాలు, ఓబీసీ-ఎన్సీఎల్కు మూడు సంవత్సరాలు, మాజీ సైనికోద్యోగులకు మూడు నుంచి ఎనిమిది సంవత్సరాలు, దివ్యాంగులకు పది నుంచి పదిహేనేళ్ల సడలింపు ఉంటుంది.
దరఖాస్తు ఫీజు : రూ.500. ఎస్సీ, ఎస్టీ, మాజీ సైనిక ఉద్యోగులు, మహిళలు, దివ్యాంగులు, ట్రాన్స్జండర్, ఈబీసీలకు రూ.250.
ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : 18-09-2025
దరఖాస్తు సవరణ తేదీలు : 21-09-2025 నుంచి 30-09-2025
సంప్రదించవలసిన వెబ్సైట్ : http://www.indianrailways.gov.in/
