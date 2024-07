ETV Bharat / business

జెరోదాలో మళ్లీ సాంకేతిక సమస్య - తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్న యూజర్లు! - Zerodha Technical Glitch

By ETV Bharat Telugu Team

జెరోదా క్షమాపణలు

యాప్​లో సాంకేతిక సమస్య తలెత్తినట్లు జెరోదా సైతం ధ్రువీకరించింది. కొంత మంది యూజర్లు ఆర్డర్​ స్టేటస్​ గురించి కొంచెం సేపు తెలుసుకోలేకపోయారని పేర్కొంది. అయితే ఈ టెక్నికల్ సమస్యను పరిష్కరించామని జెరోదా తెలిపింది. ప్రస్తుతం అంతా సజావుగానే ఉందని, సమస్య తలెత్తిన ఆర్డర్ల స్టేటస్​లను అప్​డేట్ చేస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ సమస్యపై యూజర్లకు జెరోదా క్షమాపణలు చెప్పింది.

ఇది ఆరోసారి

గత తొమ్మిది నెలల్లో జెరోదాలో ఇలా 5 సార్లు సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తాయి. జెరోదా యూజర్లు జూన్‌లో రెండు సార్లు సమస్యను ఎదుర్కొన్నారు. కొన్నిసార్లు అయితే, అసలు యాప్‌ పనిచేయకుండా పోయింది. జూన్‌ 3న మార్కెట్లు రికార్డు గరిష్ఠాల వద్ద ట్రేడింగ్‌ మొదలుపెట్టాయి. ఆ రోజు కూడా జెరోదాలో సమస్య తలెత్తింది. దీంతో యాప్‌ పనితీరుపై యూజర్లు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తంచేస్తున్నారు.

