దసరా, దీపావళికి షాపింగ్ చేయాలా?- నో కాస్ట్ EMI ట్రాప్​లో పడ్డారో- ఇక మీ పని అంతే!

పండగ సీజన్​లో నో-కాస్ట్‌ ఈఎంఐలో వస్తువు కొంటున్నారా?- అయితే ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి!

No Cost EMI Trap
No Cost EMI Trap (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 21, 2025 at 3:08 PM IST

4 Min Read
No Cost EMI Trap : పండగ సీజన్‌ వచ్చిందంటే చాలు అమెజాన్‌, ఫ్లిప్​కార్ట్‌ వంటి ఈ-కామర్స్‌ సంస్థలు, బ్యాంకులు, రిటైలర్లు పలు ఆఫర్లను ప్రకటిస్తాయి. ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్లు, గృహోపకరణాలపై నో-కాస్ట్‌ ఈఎంఐ సదుపాయాన్ని అందిస్తామని ఆఫర్ చేస్తాయి. జీరో కాస్ట్ ఈఎంఐ, నో డౌన్ పేమెంట్స్, ఇన్​స్టాంట్ అప్రూవల్స్ ఇస్తామని ప్రకటిస్తుంటాయి. అయితే ఇంత వరకు బాగానే ఉంటుంది. ఈ ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లు, సబ్సిడీలకు, డబ్బులు లేకపోయినా నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ సదుపాయం ఉండడంతో కస్టమర్లు తమకు అవసరం లేకపోయినా వస్తువులను కొనుగోలు చేసేందుకు వెనుకాడరు. మొదట్లో నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ బాగానే అనిపించినా తర్వాత నెలవారీ ఈఎంఐలు కట్టేందుకు చాలా మంది ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో బతుకమ్మ, దసరా, దీపావళికి ఆన్​లైన్ షాపింగ్ చేసేటప్పుడు ఆఫర్ల ట్రాప్​లో పడకుండా ఎలా జాగ్రత్తపడాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

మొదట్లో ఫర్వాలేదు- తర్వాతే ఇబ్బందులు
భారతీయులకు దసరా, దీపావళి, బతుకమ్మ (తెలంగాణ) ముఖ్యమైన పండగలు. ఈ పర్వదినాల్లో ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్లు, గృహోపకరణాలను కొనేందుకు ప్రజలు ఆసక్తి చూపిస్తారు. అందుకే ఈ-కామర్స్ సంస్థలు సైతం ఆఫర్లను ప్రకటిస్తాయి. ముఖ్యంగా నో- కాస్ట్ ఈఎంఐ ఆప్షన్​ను అందిస్తాయి. ఈ సదుపాయం మొదట్లో ఆకర్షణీయంగా అనిపించినప్పటికీ, తర్వాత అప్పుల ఊబిలోకి నెట్టే అవకాశం లేకపోలేదు. కొందరు ఈ పండగల సమయంలో తమకు అవసరం లేని వస్తువులను ఆన్​లైన్​లో కొనుగోలు చేస్తారు. దీంతో ఏడాది పాటు ఈఎంఐ భారాన్ని మోయాల్సి వస్తుంది.

ఈ వస్తువులను కొనేటప్పుడు ఆలోచించండి
పండగల సమయంలో ఈఎంఐ పెట్టి వస్తువులు, టీవీలు, సెల్ ఫోన్లు కొనేటప్పుడు బాగానే ఉంటుంది. తర్వాత వాటి నెలవారీ ఈఎంఐలు కట్టాలంటే కాస్త ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది. దీర్ఘకాలిక రుణ భారంగా మారుతుంది. ఈఎంఐల ఆఫర్ల రూపకల్పన చాలా తెలివిగా ఉంటుంది. నొప్పిలేకుండానే గాయం చేస్తుంది. ఊదాహరణకు రూ.80,000 ఖరీదు చేసే టీవీ రేటును అంకెల్లో గమనించినప్పుడు భయంకరంగా కనిపిస్తుంది. నెలకు ఈఎంఐ రూ.6,600గా 12 నెలలపాటు విభజించినప్పుడు చిన్నగా అనిపిస్తుంది. అందుకే విక్రయ సంస్థలు ఈఎంఐ ఆప్షన్లకు ఇలా సెట్ చేస్తాయి. దీంతో రూ.80 వేలు చెల్లించినా కస్టమర్లు నెలకు కొంత కట్టడంతో తక్కువగానే అనిపిస్తుంది.

అధిక ఖర్చు
నెలకు కొంత మొత్తం చెల్లించాలనే భావన కస్టమర్ మదిలో వచ్చినప్పుడు తాను కొనుగోలు చేయాలనుకునే వస్తువుల బడ్జెట్‌ పెరిగిపోతుంది. ఊదాహరణకు రూ.20,000 ధర ఉన్న ఫోన్ కొనాల్సినవారు మంచి ఫీచర్లు ఉన్న రూ.35,000 విలువైన మొబైల్​ను కొంటారు. ఎందుకంటే మరికొంత ఎక్కువ మొత్తంలో ఈఎంఐ చెల్లించాల్సి వస్తుందనుకుంటారు. అప్పుడు బాగానే ఉంటుంది, కానీ నెలవారీ ఈఎంఐ చెల్లించేటప్పుడు అసలు నొప్పి తెలుస్తుంది.

ఎక్కువ ఈఎంఐలతో ఇబ్బందులు
కొత్త ఫోన్, వాషింగ్ మెషిన్, సోఫా సెట్ ఇలా అన్నింటిని ఈఎంఐలో తీసుకుంటారు కొందరు. ఒక్కొక్కదానికి తక్కువ మొత్తంలోని నెలకు ఈఎంఐని కట్టాల్సి ఉండొచ్చు. కానీ అన్ని వస్తువుల ఈఎంఐలు కలిపితే పెద్ద మొత్తం అవుతుంది. దీంతో ఆర్థిక ఇబ్బందులు తప్పవు.

నో కాస్ట్ ఈఎంఐ గురించి ఈ విషయాలు తెలుసా?
డబ్బు చేతిలో లేని చాలా మంది నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ ఆప్షన్​ను ఎంచుకుంటారు. ఈ సదుపాయాన్ని ఎంచుకుంటే కస్టమర్‌ ప్రొడక్ట్​ను కొన్న వెంటనే దాని ధర మొత్తాన్ని ఒకేసారి చెల్లించాల్సిన పనిలేదు. ఎలాంటి వడ్డీ భారం లేకుండా అసలు ధరను వాయిదాల రూపంలో చెల్లించాలి. అయితే, వాస్తవంగా వడ్డీ భారాన్ని రద్దు చేయడమేమీ ఉండదు. డబ్బులు పెట్టి కొన్న వినియోగదారుడు కంటే ఎక్కువ మొత్తాన్నే చెల్లిస్తాడు. కొన్నిసార్లు నో-కాస్ట్‌ ఈఎంఐ ఎంచుకున్న కస్టమర్లకు రాయితీ, ఆఫర్లను రద్దు చేసి ప్రొడక్ట్‌ వాస్తవ ధరను ఈఎంఐ కిందకు మార్చేస్తారు. ఇంకొన్ని సమయాల్లో వడ్డీ భారాన్ని వస్తువుల ధరలో కలిపేసి ఆ మొత్తాన్ని ఈఎంఐగా మార్చుతారు. పండుగ షాపింగ్ ఉత్సాహంలో నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ గురించి చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి.

క్రెడిట్ స్కోర్​పై ప్రభావం
ఎవరి జీవితం ఎప్పుడు ఎలా మారుతుందో చెప్పలేం. కొన్నిసార్లు ఉద్యోగాలు మారాల్సి రావొచ్చు. కొన్ని సార్లు జాబ్ పోవచ్చు. అలాంటప్పుడు ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితులు తలెత్తుతాయి. అప్పుడు ఈఎంఐ కట్టడంలో ఇబ్బందులు వస్తాయి. ఈఎంఐ చెల్లించడంలో విఫలమైనవారికి పెనాల్టీలు పడతాయి. దీంతో క్రెడిట్ స్కోర్‌ తగ్గిపోతుంది.

అనవసరమైన వస్తువులు కొనొద్దు
పండగల సీజన్​లో నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ పెట్టి కొందరు తమకు అవసరం లేని వస్తువులను కొనేస్తున్నారు. తర్వాత ఈఎంఐలు కట్టలేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. దీంతో ఆర్థిక ఒత్తికిలోకి కూరుకుపోతున్నారు.

భారతీయులు ఎక్కువగా ఖర్చు చేయడానికి ఇష్టపడే సమయం పండుగల సీజన్ అని ఈ- కామర్స్ సంస్థలు, బ్యాంకులు, రిటైలర్లకు తెలుసు. అందుకే పండగల సీజన్ కు కొన్ని నెలల ముందుగానే ఫెస్టివల్ ఫైనాన్స్ పథకాలను రూపొందిస్తారు. తమ దీపావళి అమ్మకాలను వాస్తవ ఉత్పత్తి తగ్గింపుల కంటే ఈఎంఐల చుట్టే ప్రచారాన్ని సాగిస్తాయి. మొబైల్ యాప్స్ కూడా "నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ" ఆప్షన్లనే హైలైట్ చేస్తాయి. అక్టోబర్, నవంబర్ వంటి పండుగ నెలల్లో క్రెడిట్ కార్డుల వాడకం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. వాటిలో ఉచ్చులో పడొచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

అక్టోబర్‌లో మీరు కార్డును స్వైప్ చేస్తున్నప్పుడు అది ప్రమాదకరంగా అనిపించదు. పండగ సెలబ్రేషన్​లా అనిపిస్తుంది. నెలవారీ ఈఎంఐలు కట్టేటప్పుడు అసలైన కష్టం కనిపిస్తుంది. పండుగల సమయంలో అవసరమైన వస్తువులను కొనుక్కొవాలి. కానీ అనవసరమైన వస్తువులను కొనుగోలు చేసి ఆర్థిక సమస్యల్లో కూరుకుపోవద్దు.

