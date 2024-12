ETV Bharat / business

యూట్యూబ్ వీడియోలతో ఎంత సంపాదించొచ్చు? రూ.8లక్షలు ఖర్చు చేసినా ఆమె ఎందుకు ఫెయిల్? - HOW TO MAKE MONEY ON YOUTUBE

How To Make Money on YouTube ( Getty Images/X@NalinisKitchen )

By ETV Bharat Telugu Team Published : 5 minutes ago

How To Make Money on YouTube : ట్యాలెంట్ ఉన్నవారికి యూట్యూబ్ మంచి ఉపాధి అవకాశాలు కలిగిస్తోంది. ఒక్క వీడియోలు క్లిక్ అయితే ఓవర్​ నైట్​ స్టార్లను చేసేస్తుంది. భారత్​లో చాలా మంది యూట్యూబ్ ద్వారా రూ.లక్షలు సంపాదిస్తున్నారన్నది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అయితే, ఓ మహిళకు యూట్యూబ్​ వల్ల చేదు అనుభవం ఎదురైంది. యూట్యూట్​ వీడియోలు చేయడానికి రూ.8 లక్షలు ఖర్చు చేసింది. దాదాపు 250 వీడియోలు అప్లోడ్ చేసింది. అయితే, ఆమెకు మిగిలింది మాత్రం సున్నా. మీరు విన్నది నిజమే ఆమెకు వచ్చిన ఆదాయం అక్షరాలా రూ.0. అసలు యూట్యూబ్ ద్వారా ఎంత సంపాదించొచ్చు? ఆ మహిళకు ఎందుకు ఇలా జరిగిందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. నళిని- నీకే ఎందుకిలా?

నళిని ఉనాగర్ మహిళ దాదాపు మూడేళ్లుగా యూట్యూబ్​లో 'నళినీస్ కిచెన్ రెసిపీ' అనే ఛానల్ నడుపుతోంది. కానీ ఇటీవల యూట్యూట్​ కెరీర్​కు వీడ్కోలు పలుకుతున్నట్లు చెప్పింది. ఇంతకాలం ప్రయత్నించినా ఆదాయం రాకపోవడం వల్ల ఈ నిర్ణయం తీసుంది. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పలు పోస్టు చేసింది. అందులో "నేను నా యూట్యూబ్ కెరీర్​లో ఫెయిల్ అయ్యాను. అందుకే నా కిచెన్ వస్తువులు, స్టూడియో ఎక్విప్​మెంట్ అమ్మేస్తున్నాను. స్టూడియో, కిచెన్ సెటప్ ఏర్పాటు చేయడానికి, ప్రమోషన్స్​కు రూ.8 లక్షల వరకు ఖర్చు చేశాను. కానీ నాకు వచ్చింది రూ.0. " అని నళిని తెలిపింది. 'యూట్యూబ్ కొందరికే ఫేవర్ చేస్తోంది'

గత మూడేళ్లుగా 250 వీడియోలు చేసి 2,450 సబ్​స్కైబర్లను సంపాదించింది నళిని. అయితే తాను ఇంత శ్రమించినా యూట్యూబ్ అల్గారిథమ్ కొంతమందికే, కొన్ని రకాల కంటెంట్​లకే ఫేవర్​ చేస్తోందని ఆరోపించింది ఆమె. "యూట్యూబ్ నాకు ఏం ఇవ్వలేదు. ఆ ప్లాట్​ఫామ్​ పక్షపాత వైఖరి అవలంబిస్తున్నట్లు అనిపిస్తోంది. ఎంత కష్టపడ్డా కొందరిని గుర్తించడం లేదు." అని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. యూట్యూబ్​లో డబ్బులు ఎలా వస్తాయి?

యూట్యూబ్​ ఆదాయం చాలా అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. యాడ్ రెవెన్యూ

భారత క్రియేటర్లకు యూట్యూబ్ 1000 వ్యూస్​కు రూ.53.46 ఇస్తుంది. (ఇది సగటు రేటు మాత్రమే. చాలా అంశాలపై వ్యూస్​ రేటు ఆధారపడి ఉంటుంది). ఈ లెక్కన 1 మిలియన్ (రూ.10 లక్షలు) వ్యూస్​కు రూ.53,460 ఆదాయం వస్తుంది. అయితే ఇందులో కొన్ని కేటగిరీల్లో 1000 వ్యూస్​కు (టెక్ రివ్యూలు - రూ.75-రూ.375, బ్యూటీ అండ్ ఫ్యాషన్- రూ.60-రూ.262.50, గేమింగ్​ - రూ.37.50-రూ.300 ) ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తారు.

ఆడియెన్స్ డెమొగ్రాఫిక్స్​

భారత క్రియెటర్ల వీడియోలకు అమెరికా, యూకే వంటి దేశాల నుంచి వచ్చిన వ్యూస్​కు అధిక ఆదాయం వస్తుంది. ఎంగేజ్​మెంట్

లైక్స్​, కామెంట్స్, షేర్స్​ ఎక్కువగా ఉంటే ఆ వీడియోపై ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయి. అంతేకాకుండా, అఫిలియేట్ మార్కెటింగ్, స్పాన్సర్డ్ కంటెంట్, మెర్చండైజ్ సేల్స్, ఛానల్ మెంబర్​షిప్​ల వల్ల అదనపు ఆదాయం వస్తుంది. భారత్​లో భువన్ భామ్, అమిత్ భడనా లాంటి క్రియేటర్లు నెలకు రూ.11 లక్షల నుంచి రూ.1.7 కోట్ల వరకు సంపాదిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, భారత్​లో సగటు యూట్యూబర్ ఏడాదికి రూ.4.17 లక్షలు ఆదాయం పొందుతున్నారు. ఖర్చు తక్కువే!

యూట్యూబ్​ క్రియెటర్లుగా కావాలంటే ఓ మంచి కెమెరా ఉన్న స్మార్ట్​ఫోన్​, బేసిక్ ఎడిటింగ్ టూల్స్ ఉండాలి. దీనికి రూ.15 వేల నుంచి రూ.20 వేలకు ఖర్చు అవుతుంది. ఇక ప్రొఫెషనల్ సెటప్ కావాలంటే, రూ.50 వేల నుంచి కొన్ని రూ.లక్షల వరకు ఖర్చు అవుతుంది. అదనపు ఖర్చులు

మార్కెటింగ్, ప్రొమోషన్స్ ఖర్చులు ప్రతి యూట్యూబర్​కు ఉంటాయి. ఇక కొన్ని రకాల కంటెంట్​లకు ప్రాపర్టీలు అవసరం అవుతాయి. ట్రావెల్ వ్లాగింగ్ వంటి ఛానళ్లకు ప్రయాణ ఖర్చులు ఉంటాయి. సవాళ్లివే!

యూట్యూబ్​లో డబ్బులు వస్తాయి అనే గ్యారంటీ లేదు. యూట్యూబ్ పార్టనర్ ప్రోగ్రామ్​లో జాయిన్ కావాలంటే క్రియేటర్లకు 1000 సబ్​స్క్రైబర్లు, 4000 వాచ్ అవర్స్ కచ్చితంగా ఉండాలి. అయితే, తక్కువ వ్యూస్, ఎంగేజింగ్​గా లేని కంటెంట్, తక్కువ యాడ్ రేట్లు ఆదాయానికి గండి కొడతాయి. 'మీరు నిద్ర లేవక ముందే మీ షాపు మూతబడుతుంది'-- అంచనా వేయలేని యూట్యూబ్​ అల్గారిథమ్​లను ఉద్దేశించి నళిని చెప్పిన మాటలివి. కేవలం యూట్యూబ్​పైనే ఆధారపడితే ఎలాంటి రిస్క్​లు ఉంటాయే నళిని ఉనాగర్ అనుభవం మనతు తెలియజేస్తోంది. 'పక్షపాత వైఖరి' ఎలా అధిగమించాలి?

యూట్యూబ్​ ద్వారా మంచి ఆదాయం పొందాలంటే మంచి క్వాలిటీ కంటెంట్​కు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. సమయానికి తగ్గట్లు యూజర్లకు అవసరమయ్యే ఎంగేజింగ్ కంటెంట్​ అందించాలి. వీడియోలకు మంచి శీర్షికలు, కంటెంట్​ను తెలియజేసే కచ్చితమైన థంబ్​నెయిళ్లు ఉండాలి. అంతేకాకుండా కీవర్డ్​లు, డిస్క్రిప్షన్లు, సరైన హ్యాష్​ట్యాగ్​లు వంటి ఆప్టిమైజ్డ్​ మెటాడేటా ఉంటే వీడియో సెర్చబిలిటీ, రికమండేషన్లు పెరుగుతాయి. ప్రశ్నలు అడగటం, యూజర్ల కామెంట్లకు సమాధానం చెప్పడం, కార్డ్​లు, ఎండ్ స్క్రీన్​లు వంటి ఉపయోగించడం వ్యూయర్​షిప్ ఎంగేజ్​మెంట్​కు కీలకం. యూట్యూబ్​ షార్ట్స్​వంటి వివిధ కంటెంట్​ టైప్స్​ ఉపయోగిస్తే వ్యూయర్స్​కు, యూట్యూబ్ అల్గారిథమ్​లకు అనుగుణంగా ఉంటుంది. షెడ్యూల్​ ప్రకారం క్రమం తప్పకుండా వీడియోలు అప్లోడ్ చేయడం కూడా కీలకమే. ఎక్కువ మంది ఆడియెన్స్​కు చేరువయ్యేలా కొలాబరేషన్స్​, సోషల్ మీడియాను ఉపయోగించుకోవాలి. ఇక యూట్యూబ్ అనలటిక్స్ లెక్కలు ప్రకారం ప్రేక్షకుల బిహేవియర్​ను ఎప్పటికప్పుడు బేరీజు వేసుకుంటూ​ కంటెంట్​లు, షెడ్యూళ్లు వంటి వ్యూహాలు సిద్ధం చేసుకోవాలి.