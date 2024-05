ఆరోగ్య బీమా మరింత భారం - 15% పెరగనున్న ప్రీమియం! కారణం ఏంటంటే? - Health Insurance

Health Insurance Premiums May Rise By Up To 15% Soon : నేటి కాలంలో ఆసుపత్రి ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి. అందుకే ప్రతి ఒక్కరూ కచ్చితంగా ఆరోగ్యం బీమా తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. మరి మీరు కూడా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నారా? అయితే ఇది మీ కోసమే. భారతీయ బీమా నియంత్రణ, అభివృద్ధి ప్రాధికార సంస్థ (ఐఆర్‌డీఏఐ) ఇటీవలి కాలంలో ఆరోగ్య బీమా పాలసీలకు సంబంధించి కొన్ని కీలకమైన మార్పులు చేసింది. ఈ మార్పులు ఏప్రిల్‌ 1 నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి. దీనితో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు ఆరోగ్య బీమా పాలసీల ప్రీమియాన్ని మరింత పెంచాలని ఆలోచిస్తున్నాయి.

ఏ వయసు వారికైనా

ఇంతకు ముందు ఆరోగ్య బీమా పాలసీ తీసుకునేందుకు గరిష్ఠ వయోపరిమితి 65 ఏళ్లుగా ఉండేది. ఈ నిబంధనను ఐఆర్‌డీఏఐ ఇటీవలే తొలగించింది. దీనితోపాటు ముందస్తు వ్యాధుల విషయంలో వెయిటింగ్​ పీరియడ్​ను 4 ఏళ్ల నుంచి 3 ఏళ్లకు తగ్గించింది. దీని వల్ల ఇన్సూరెెన్స్ కంపెనీలకు అధిక క్లెయింలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అంటే వాటిపై అధిక ఆర్థిక భారం పడనుంది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఆరోగ్య బీమా ప్రీమియాలను మరింత పెంచేందుకు కంపెనీలు సిద్ధమవుతున్నాయి.

15 శాతం వరకు పెంపు!

ఆరోగ్య బీమా పాలసీల ప్రీమియంలను పెంచనున్నట్లు ఇప్పటికే పలు బీమా సంస్థలు సమాచారం ఇస్తున్నాయి. పాలసీలను బట్టి, కొత్త ప్రీమియం రేట్లు ఈ 2024 జులై లేదా ఆగస్టు నుంచి అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని వెల్లడిస్తున్నాయి. నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం, ఇన్సూరెన్స్​ ప్రీమియం రేట్లు 10% నుంచి 15% వరకు పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే పలు సాధారణ, స్టాండలోన్‌ ఆరోగ్య బీమా సంస్థలు తమ పాలసీదారులకు ప్రీమియం పెంపు సమాచారాన్ని పంపిస్తున్నాయి.

ఏడాదికోసారి

సాధారణంగా బీమా ప్రీమియం అనేది వ్యక్తుల వయస్సును బట్టి మారుతూ ఉంటుంది. ఇంతకు ముందు బీమా ప్రీమియాన్ని ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు మూడేళ్లకు ఒకసారి సమీక్షించేవి. క్లెయింలు, వైద్య ద్రవ్యోల్బణం ఆధారంగా ప్రీమియం పెంపును నిర్ణయించేవి. ఇవి సహేతుకంగా ఉంటే ఐఆర్‌డీఏఐ అనుమతి ఇచ్చేది. అయితే ఐఆర్​డీఏఐ ఈ నిబంధనను సవరిస్తూ, బీమా సంస్థలకు ఏటా ప్రీమియం పెంచుకునే వెసులుబాటు కల్పించింది. అయినప్పటికీ ఈ పెంపు గురించి తప్పనిసరిగా ఐఆర్‌డీఏఐకు సమాచారం ఇచ్చి, ఆమోదం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అందుకే పలు బీమా సంస్థలు ఆరోగ్య బీమా ప్రీమియం పెంచేందుకు, ఐఆర్​డీఏఐ అనుమతి కోసం ప్రయత్నిస్తున్నాయి.

పెద్దలకు కష్టమే!

సీనియర్ సిటిజన్ల (65 ఏళ్లు దాటిన వారి) కోసం ప్రత్యేక పాలసీలు ప్రవేశపెట్టేందుకు ఇన్సూరెన్స్​ సంస్థలు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. ఇవి ప్రామాణిక పాలసీల ప్రీమియం కంటే ఖరీదైనవిగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే, వయోవృద్ధులకు సహజంగానే ఆరోగ్య సమస్యలు తరచుగా వస్తుంటాయి. ఉదాహరణకు 65 ఏళ్ల వ్యక్తి రూ.10 లక్షల విలువైన బీమా పాలసీ తీసుకోవాలంటే, ప్రస్తుతం రూ.55,000 వరకు ప్రీమియం చెల్లించాల్సి వస్తోంది. రానున్న రోజుల్లో ఈ ప్రీమియం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. కనుక ఇది పెద్దలకు ఆర్థిక భారంగా మారే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

తీవ్ర వ్యాధులతో బాధపడుతున్నారా? 'క్రిటికల్ ఇల్​నెస్ ఇన్సూరెన్స్​'​తో రక్షణ పొందండిలా! - Critical Illness Insurance Benefits

అప్పు చేసి ఇల్లు కొంటున్నారా? అయితే ఈ విషయాలు కచ్చితంగా తెలుసుకోండి! - Buying A House With Loan