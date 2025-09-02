GST Rates Rationalization India 2025 : "కేంద్రం మళ్లీ జీఎస్టీ శ్లాబ్ల హేతుబద్ధీకరణ చేస్తామంటోంది. శ్లాబుల మార్పు వల్ల తెలంగాణకు దాదాపు రూ.7 వేల కోట్ల ఆదాయం తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఈ నష్టాన్ని కేంద్రమే భర్తీ చేయాలి"
ఈ నెల 29న దిల్లీలో జీఎస్టీ శ్లాబ్ల హేతుబద్ధీకరణపై తెలంగాణ డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క చేసిన వ్యాఖ్యలివీ. భట్టి విక్రమార్కతో పాటు విపక్ష పాలిత రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ఇదే డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. జీఎస్టీ శ్లాబ్ల మార్పుతో రాష్ట్రాల ఆదాయం తగ్గుతుందా? రాష్ట్రాలకు నష్టాన్ని కలిగించే విధానాన్ని కేంద్రం ఎందుకు తెలుస్తోంది? జీఎస్టీ శ్లాబ్ల హేతుబద్ధీకరణతో జరిగిగే మార్పులపై స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా(ఎస్బీఐ రీసెర్చ్) తాజా నివేదిక ఏం చెబుతోంది? బుధవారం, గురువారం శ్లాబ్ల హేతుబద్ధీకరణపై కౌన్సిల్ భేటీ అవుతున్న వేళ ఈ అధ్యయానికి ప్రాధాన్యత ఏర్పడింది. ఇంతకీ తెలంగాణ ఆర్థిక మంత్రి మాటలకు భిన్నంగా చెబుతున్న ఎస్బీఐ అధ్యయనంలో ఉన్న అంశాలేంటి?
అమెరికాకు భారత్ ఎగుమతులు తగ్గిపోవడంతో జరిగే నష్టాన్ని కవర్ చేసుకునేందుకు వస్తుసేవల పన్ను (జీఎస్టీ) సంస్కరణలు చేయడానికి కేంద్ర సర్కారు సమాయత్తం అవుతోంది. దీపావళి పండుగ నుంచే జీఎస్టీ రేట్ల హేతుబద్ధీకరణను అమల్లోకి తెచ్చే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. ఈ కీలక తరుణంలో జీఎస్టీ సంస్కరణలపై విపక్ష పాలిత రాష్ట్రాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే జీఎస్టీ తీసుకొచ్చి తమ ఆదాయానికి భారీగా గండికొట్టి కేంద్రం, ఇప్పుడు శ్లాబ్ల మార్పుతో మరోసారి తమ ఆదాయాన్ని తగ్గించే నిర్ణయాన్ని తీసుకుంందని విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. హేతుబద్ధీకరణకు తాము అడ్డు చెప్పబోమని అంటూనే తమకు జరిగే నష్టాన్ని కేంద్రమే భర్తీ చేయాలని ఒత్తిడి చేస్తున్నారు. అయితే విపక్ష పాలిత రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్న వేళ ‘స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రీసెర్చ్’ (ఎస్బీఐ రీసెర్చ్) ఆసక్తికర నివేదికను విడుదల చేసింది. జీఎస్టీ సంస్కరణలతో ఎలాంటి నష్టం జరగబోదోని చెప్పింది. ఈ సరిళీకరణ రాష్ట్రాలకు ప్రయోజనమని నివేదించింది. విపక్షాలు ఆందోళన చెందుతున్నట్లు జీఎస్టీ వసూళ్లు తగ్గినా ఆ ఇబ్బంది స్వల్ప కాలమే ఉంటుందని, దీర్ఘకాలంలో రాబడి పుంజుకుంటుందని అధ్యయనం అంచనా వేసింది. ఇందుకు 2018,2019 నాటి ఉదంతాలను గుర్తు చేసింది. విపక్ష పాలిత రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల అభిప్రాయానికి భిన్నంగా కొంత భిన్నంగా ఈ నివేదికలో ఏముందో ఓసారి పరిశీలిద్దాం.
‘ఎస్బీఐ రీసెర్చ్’ నివేదికలోని కీలక అంశాలివీ
- విపక్ష పాలిత రాష్ట్రాల వాదనకు పూర్తి భిన్నంగా ‘ఎస్బీఐ రీసెర్చ్’ అధ్యయన నివేదిక ఉంది. జీఎస్టీ సంస్కరణలు చేసిన తర్వాత కూడా దేశంలోని రాష్ట్రాలు లాభంలోనే ఉంటాయని ఈ నివేదిక తేల్చి చెప్పింది. జీఎస్టీ వ్యవస్థ మౌలిక నిర్మాణం రాష్ట్రాలకు లబ్ధి చేకూర్చేలా, ఆర్థిక సమాఖ్య స్ఫూర్తితో ఉందని స్పష్టం చేసింది.
- ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారం జీఎస్టీ వసూళ్లలో 50 శాతం ‘స్టేట్ జీఎస్టీ’ (SGST) రూపంలో నేరుగా రాష్ట్రాలకే అందుతుంది. కేంద్ర జీఎస్టీ ఆదాయంలో 41 శాతం వాటా రాష్ట్రాలకు అందుతుంది. అంటే జీఎస్టీ ఆదాయంలో 70శాతం రాష్ట్రాలకే అందుతుంది.
- 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం (2025 ఏప్రిల్ 1 - 2026 మార్చి 31)లో ‘స్టేట్ జీఎస్టీ’ (SGST) రూపంలో కనీసం రూ.10 లక్షల కోట్లను రాష్ట్రాలు పొందే అవకాశం ఉంది. కేంద్ర పన్ను వాటాలో కింద రూ.4.1 లక్షల కోట్లు కూడా రాష్ట్రాలకు నికరంగా పొందొచ్చు.
- ఈసారి జీఎస్టీ సంస్కరణలు చేసిన తర్వాత మనదేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో వస్తు,సేవల వినియోగం గణనీయంగా పెరగొచ్చు. దీనివల్ల అదనంగా రూ.52వేల కోట్ల జీఎస్టీ ఆదాయం పెరగొచ్చని నివేదిక అంచనా వేసింది. దీన్నికూడా కేంద్ర, రాష్ట్రాలు సరిసమానంగా పంచుకోనున్నాయి.
- జీఎస్టీ అమలు ప్రారంభమైనప్పుడు (2017)లో రాబడి సగటున 14.4శాతం ఉంది. అయితే 2018, 2019లో కేంద్రం జీఎస్టీ రేట్లను సవరించింది. అప్పుడు వసుళ్ల తగ్గాయి. అయితే ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి మళ్లీ జీఎస్టీ రాబడి పుంజుకుంది. ఈసారి కూడా జీఎస్టీ రేట్ల రేషనలైజేషన్ తర్వాత ఆదాయం 9.5శాతానికి తగ్గొచ్చని ఎస్బీఐ రీసెర్చ్ భావిస్తోంది. గతసారి చేసిన జీఎస్టీ సంస్కరణల వల్ల దాదాపు రూ.1 లక్ష కోట్ల అదనపు ఆదాయం లభించిందని పేర్కొంది.
ఆదాయాన్ని నష్టపోయాం మహాప్రభో : విపక్ష రాష్ట్రాలు
- ‘‘మునుపటితో పోలిస్తే జీఎస్టీ వ్యవస్థ అమల్లోకి వచ్చాక రాష్ట్రాలు ఏటా దాదాపు రూ.22వేల కోట్లు చొప్పున ఆదాయాన్ని నష్టపోతున్నాయి’’ అని కేరళ ఆర్థిక మంత్రి కేఎన్ బాలగోపాల్ ఆగస్టు 29న జరిగిన విపక్ష రాష్ట్రాల భేటీలో చెప్పారు.
- ‘‘జీఎస్టీ వ్యవస్థ వల్ల గత 8 ఏళ్లలో మా రాష్ట్రం రూ.1.11 లక్షల కోట్ల ఆదాయాన్ని నష్టపోయింది. జీఎస్టీ అమల్లోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు మా రాష్ట్ర ఆదాయం దాదాపు 25 శాతం తగ్గింది’’ అని పంజాబ్ ఆర్థికమంత్రి హర్పాల్ సింగ్ చీమా తెలిపారు.
- ‘‘జీఎస్టీ వ్యవస్థ వల్ల జరిగే ఆదాయ నష్టంలో 71 శాతం భాగాన్ని రాష్ట్రాలేే భరించాల్సి వస్తోంది. ఆదాయ నష్టాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇతరత్రా పన్ను వనరుల ద్వారా కవర్ చేసుకుంటోంది. ఆవిధమైన అదనపు పన్ను వనరులు రాష్ట్రాలకు అందుబాటులో లేవు’’ అని కర్ణాటక ఆర్థిక మంత్రి క్రిష్ణ బైరెగౌడ చెప్పారు.
- ‘‘వ్యాట్ విధానమే అమల్లో ఉన్నప్పుడు తెలంగాణకు రూ.69,373 కోట్ల ఆదాయం వచ్చేది. జీఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత ఏటా రూ.42,443 కోట్లు మాత్రమే రాబడి వస్తోంది. ఒక్క ఏడాదిలోనే రూ.27 వేల కోట్లు నష్టపోయాం. అంటే జీఎస్టీ అమల్లోకి వచ్చిన నాటి నుంచి మొత్తంగా రూ.83 వేల కోట్లు నష్టపోయాం" అని తెలంగాణ డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క అన్నారు.
‘జీఎస్టీ మండలి’ వైపు విపక్షపాలిత రాష్ట్రాల చూపు
తెలంగాణ, కేరళ, ఝార్ఖండ్, తమిళనాడు, కర్ణాటక, పంజాబ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, పశ్చిమ బంగాల్ రాష్ట్రాల్లో విపక్ష పార్టీలు అధికారంలోఉన్నాయి. ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల చూపు సెప్టెంబరు 3, 4 తేదీల్లో జరగనున్న జీఎస్టీ మండలి 56వ సమావేశం వైపే ఉంది. జీఎస్టీ సంస్కరణలపై ఈ సమావేశంలోనే చర్చించి, కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోనున్నారు. ఇప్పటికేకేంద్ర ప్రభుత్వానికి తమ వాణిని బలంగా వినిపించేందుకు విపక్ష పాలిత రాష్ట్రాలు సకల ప్రయత్నాలు చేశాయి. ఈక్రమంలోనే ఆగస్టు 29న దిల్లీలోని కర్ణాటక భవన్లో 8 విపక్ష పాలిత రాష్ట్రాల ఆర్థిక మంత్రులు సమావేశం అయ్యారు. బుధవారం (సెప్టెంబరు 3న) దిల్లీలోని తమిళనాడు భవన్లో మరోసారి సమావేశమై జీఎస్టీ మండలి దృష్టికి తీసుకెళ్లాల్సిన అజెండాపై చర్చించే అవకాశం ఉంది. జీఎస్టీ విధానం వల్ల రాష్ట్రాలు ఏటా భారీగా ఆదాయాన్ని నష్టపోతున్నాయి.
ఈ పరిస్థితిని ఎదుర్కొనేందుకు రాష్ట్రాలు కేంద్రానికి ఇప్పటికే ఒక ప్రతిపాదన పెట్టాయి. జీఎస్టీ సెస్ (GST compensation cess)ను రద్దు చేసి, దాని స్థానంలో కొత్తగా తాత్కాలిక అదనపు పన్నును విధానాన్ని తీసుకురావాలని కోరుతున్నాయి. మద్యం, పొగాకు, విలాసవంతమైన వస్తువులపై అదనపు పన్ను విధించేలా వెసులుబాటు కల్పించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. రాష్ట్రాల ఆదాయాలు స్థిరపడే వరకు మాత్రమే అదనపు పన్ను విధానాన్ని కొనసాగించాలని రాష్ట్రాలు ప్రతిపాదించాయి. ఆదాయ వసూళ్లలో ఉన్న లోటును భర్తీ చేయడానికి ఈ పన్ను ఉపయోగపడుతుందని భావిస్తున్నాయి. అయితే మంగళ, బుధవారాల్లో జరగనున్న జీఎస్టీ కౌన్సిల్ భేటీలో రాష్ట్రాలకు అనుకూలంగా నిర్ణయం ఉంటుందా? ఏమైనా ప్రత్యేక వెసులుబాటును కేంద్రం ప్రకటిస్తుందా? అనేది తెలియాల్సి ఉంది.
జీఎస్టీలో రెండు శ్లాబులు- కేంద్రం ప్రతిపాదనకు మంత్రుల బృందం ఆమోదం
GST సంస్కరణలపై రాష్ట్రాల ఏకాభిప్రాయం సాధించడమే లక్ష్యం : నిర్మలా సీతారామన్