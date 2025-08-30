Paytm UPI Users Confusion: "పేటీఎం యూపీఐ పేమెంట్లు ఆగస్టు 31న నుంచి ఆగిపోతాయా ?" అనే కోణంలో యూజర్ల నడుమ చర్చ జరుగుతున్న వేళ కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. పేటీఎంలో సాధారణ యూజర్లతో పాటు మర్చంట్ల యూపీఐ లావాదేవీలకు ఎలాంటి అవాంతరం ఉండదని పేటీఎం వెల్లడించింది. ఇటీవలే గూగుల్ ప్లే నుంచి పేటీఎం యూజర్లకు అందిన నోటిఫికేషన్లోని సమాచారం కేవలం 'సబ్స్క్రిప్షన్ బిల్లింగ్' లాంటి రికరింగ్ పేమెంట్లకే వర్తిస్తుందని స్పష్టం చేసింది.
యూట్యూబ్ ప్రీమియం, గూగుల్ వన్ స్టోరేజ్ లాంటి రికరింగ్ పేమెంట్ ఉండే సర్వీసులకు పేటీఎం యూజర్లు చెల్లింపులు చేసేటప్పుడు, తమ పాత హ్యాండిల్(@paytm)ను లింకైన బ్యాంకును బట్టి @pthdfc, @ptaxis, @ptyes, @ptsbi అనే కొత్త హ్యాండిల్గా మార్చుకోవాలని సూచించింది. రికరింగ్ పేమెంట్ ఉండే సర్వీసులకు చెల్లింపులు చేసే ఒక పేటీఎం యూజర్కు ఇది వరకు rajesh@paytm అనే హ్యాండిల్ ఉంటే, ఇప్పుడది బ్యాంకును బట్టి rajesh@pthdfc లేదా rajesh@ptsbiగా మారిపోతుందని పేటీఎం తెలిపింది. థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ ప్రొవైడర్(TPAP)గా పనిచేసేందుకు నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా(ఎన్పీసీఐ- NPCI) నుంచి తమకు అనుమతి లభించినందు వల్లే రికరింగ్ పేమెంట్ సర్వీసులకు చెల్లింపులు చేసే యూజర్లు యూపీఐ హ్యాండిల్స్ను మార్చుకోవాల్సి వస్తోందని పేర్కొంది. ఈ మార్పుతో సాధారణ, మర్చంట్ యూపీఐ పేమెంట్లకు అవాంతరం ఉండదని, మునుపటిలాగే వాటిని యూజర్లు సులభంగా, వేగంగా వాడుకోవచ్చని పేటీఎం తేల్చి చెప్పింది.
గూగుల్ ప్లే నోటిఫికేషన్లో ఏముంది?
"ఆగస్టు 31 నుంచి @Paytmతో కూడిన యూపీఐ హ్యాండిల్స్ను గూగుల్ ప్లే చెల్లింపుల కోసం అనుమతించం. నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా(ఎన్పీసీఐ) ఆదేశాల మేరకు ఈ మార్పును అమల్లోకి తెస్తున్నాం" అని ఇటీవలే పేటీఎం యూజర్లకు గూగుల్ ప్లే నుంచి ఒక నోటిఫికేషన్ అందింది. దీంతో పేటీఎం యూపీఐ సర్వీసులు ఇక అందుబాటులో ఉండవని భావించి, కొందరు అనవసర ఆందోళనకు గురయ్యారు. వాస్తవం ఏమిటంటే, గూగుల్ ప్లే ద్వారా పేటీఎం యూజర్లు చేసే రికరింగ్ పేమెంట్ సర్వీసులకే ఆ నోటిఫికేషన్ వర్తిస్తుంది. బ్యాంకును బట్టి పేటీఎం హ్యాండిల్ను @pthdfc, @ptaxis, @ptyes, @ptsbi అనే రకంగా మార్చుకుంటే రికరింగ్ పేమెంట్లను యూజర్లు ఎంచక్కా చేసుకోవచ్చు. ఈ మేరకు పేటీఎం ఖాతా హ్యాండిల్ను మార్చుకోకుంటే, సెప్టెంబరు 1 నుంచి కేవలం రికరింగ్ పేమెంట్ సర్వీసులకు పేమెంట్లు చేయలేరు.
పేటీఎం యూపీఐ యూజర్లు ఏం చేయాలి?
- ప్రస్తుతం @paytm హ్యాండిల్ను కలిగిన యూపీఐ యూజర్లు రికరింగ్ పేమెంట్ సర్వీసులకు చెల్లింపులు చేసేందుకు ఈ కింది మార్గాలను అనుసరించొచ్చు.
- పేటీఎం యూజర్ తమ @paytm హ్యాండిల్ను బ్యాంకుకు లింక్ చేసుకోవాలి. బ్యాంకును బట్టి @pthdfc, @ptaxis, @ptyes, @ptsbi అనే రకంగా హ్యాండిల్ను మార్చుకోవాలి. ఆ తర్వాత రికరింగ్ పేమెంట్ సర్వీసులకు చెల్లింపులు చేయొచ్చు.
- గూగుల్ పే, ఫోన్ పే లాంటి యూపీఐ వేదికల నుంచి ఈ పేమెంట్లను నేరుగా చేయొచ్చు. ఈ క్రమంలో డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డుల ఆప్షన్లను సైతం మనం ఎంచుకోవచ్చు.
Here’s an update: pic.twitter.com/bwIQFgHv2K— Paytm (@Paytm) August 30, 2025
