హోమ్ లోన్ తీసుకున్న వ్యక్తి మరణిస్తే - లోన్​ ఎవరు చెల్లించాలి? - బ్యాంక్​ రూల్స్​ మీకు తెలుసా? - Home Loan recovery Rules

By ETV Bharat Telugu Team

What Happens if Home Loan Borrower Suddenly Death: నేటి కాలంలో సొంతంగా ఇళ్లు నిర్మించుకునే వారి సంఖ్య పెరిగింది. కొందరు సంపాదించిన డబ్బులతో ఇల్లు కట్టుకుంటే.. మరికొందరు అప్పు తీసుకుని కట్టుకుంటుంటారు. బ్యాంకులు, ఇతర ఫైనాన్స్​ సంస్థలు కూడా ఇళ్లు నిర్మించుకునేందుకు హోమ్​ లోన్స్​ అందిస్తున్నాయి. తీసుకున్న రుణాన్ని రుణ గ్రహీత ఈఎంఐ రూపంలో తిరిగి చెల్లిస్తారు. ఇక్కడి వరకు బానే ఉన్నా.. అనుకోని పరిస్థితుల్లో హోమ్​ లోన్ తీసుకున్న వ్యక్తి బకాయిలు పూర్తిగా చెల్లించకముందే చనిపోతే ఆ రుణ బాధ్యత ఎవరిది? మిగిలిన బకాయి రుణ మొత్తాన్ని ఎవరు చెల్లిస్తారు? ఈ విషయంలో బ్యాంక్​ రూల్స్​ ఎలా ఉంటాయి? అనే విషయాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.

రుణం తీసుకున్న వ్యక్తి మరణిస్తే.. ఆ లోన్​ తిరిగి చెల్లించే బాధ్యత సాధారణంగా హోమ్ లోన్ కో-అప్లికెంట్ లేదా చట్టపరమైన వారసులపై ఉంటుంది. ఒకవేళ రుణానికి కో-అప్లికెంట్ ఉంటే.. వారు లోన్​ చెల్లించడానికి చట్టపరంగా బాధ్యత వహిస్తారు. ఒకవేళ కో-అప్లికెంట్ లేనప్పుడు.. లోన్​ ఇచ్చిన బ్యాంక్ లేదా ఆర్థిక సంస్థ EMI చెల్లింపుల కోసం చట్టపరమైన వారసులను సంప్రదిస్తుంది. ఆ మొత్తాలను వారసులు తిరిగి చెల్లించాలి. వారు కూడా లోన్​ చెల్లించడంలో విఫలమైతే.. బకాయిలను తిరిగి పొందడానికి ఆస్తిని స్వాధీనం చేసుకుని.. వేలం వేయడానికి రుణం అందించిన సంస్థ లేదా బ్యాంక్​కు హక్కు ఉంటుంది.

ఇన్సూరెన్స్​ కవరేజ్​: అయితే చాలా మంది రుణ గ్రహీతలు.. హోమ్ లోన్స్ తీసుకునే సమయంలోనే లోన్‌ కవర్‌ టర్మ్‌ పాలసీలను ఎంచుకుంటారు. అలా పాలసీ తీసుకున్న వ్యక్తుల లోన్ మెుత్తానికి సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. బకాయిలు చెల్లించకుండా రుణం తీసుకున్న వ్యక్తి మరణించినట్లయితే.. బకాయి ఉన్న లోన్ మొత్తాలను ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ కవర్ చేస్తుంది. ఇలాంటి సందర్భంలో బీమా కంపెనీ హోమ్ లోన్ మొత్తాన్ని రుణదాతతో సెటిల్ చేసుకుంటుంది. మిగిలిన మొత్తాన్ని వారి కుటుంబానికి అందజేస్తుంది. కాగా.. దీని కోసం కొన్ని అవసరమైన డాక్యుమెంట్లను వారసులు లోన్ అందించిన సంస్థకు అందించాల్సి ఉంటుంది.