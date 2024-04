మీ కారు కలర్ ఏంటి? - తెలుపు రంగు కారుతో ఎన్ని లాభాలో తెలుసా? - White Colour Car Benefits

Which color car is best : కారు కొనుగోలు చేయబోతున్నారంటే.. ఎవరికైనా సంతోషమే. తమ ఇంటికి రాబోతున్న కొత్త కారు విషయంలో ఎన్నో లెక్కలు వేసుకుంటారు. ధర నుంచి మైలేజ్ దాకా.. స్టైల్​ నుంచి ఫిచర్స్​ దాకా అన్నీ చూసుకుంటారు. అయితే.. మరో ముఖ్యమైన విషయం కూడా తప్పకుండా పరిశీలిస్తారు. అదే.. కలర్. పుర్రెకో బుద్ధి అన్నట్టుగా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో రంగు నచ్చుతుంది. దేన్నీ కాదనడానికి లేదు. ఎవరి ఇష్టం వారిది. అయితే చుక్కలు ఎన్నున్నా.. చక్కదనమంతా చంద్రుడిలోనే ఉన్నట్టు.. ఎన్ని రంగుల కార్లు ఉన్నా వైట్​ కలర్​ కారు ప్రత్యేకం. దేశంలో తెలుపు రంగు​ కార్లు కొనుగోలు చేసే వారి సంఖ్య కూడా తక్కువేమీ కాదు. దాదాపు 25 శాతం వరకు వైట్​ కలర్​ కార్లు ఉన్నాయని అంచనా.

మన దేశంలోనే కాదు.. వైట్​ కలర్ కార్లకు వరల్డ్​ వైడ్​గా మంచి పాపులారిటీ ఉంది. మరి.. తెలుపు కార్లు ఇంతటి గుర్తింపు దక్కించుకోవటానికి కారణాలేంటీ అంటే.. కేవలం రంగు మాత్రమే కాదు, అంతకు మించిన ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు మార్కెట్ నిపుణులు. మరి ఏవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

తెలుగు రంగు అనేది క్లాసిక్. ఇది రాజసానికి గుర్తు. అందుకే.. దీన్ని వీఐపీల నుంచి సామాన్యుల వరకు అందరూ కొనుగోలు చేస్తారు.

తెలుపు కారుకు రీసేల్ వ్యాల్యూ ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీనికి కారణం.. తెలుపు రంగు త్వరగా షేడ్​ కాదు. మిగిలిన రంగులు కొంత కాలం తర్వాత మెరుపు తగ్గిపోవచ్చు. తెలుపు రంగు చాలా కాలంపాటు మెరుస్తుంది.

రాత్రిపూట జర్నీ చేస్తున్నప్పుడు.. తెల్ల రంగు కారులో ప్రయాణించడం సురక్షితంగా ఉంటుంది. ఎదురుగా వచ్చే కార్లకు తెలుపు రంగు చాలా వరకు క్లియర్​గా కనిపిస్తుంది. ఇతర రంగుల కార్లు అంతగా కనిపించకపోవచ్చు. దానివల్ల రోడ్డు ప్రమాదాల నుంచి తప్పించుకోవచ్చు.

ఎండా కాలంలో నల్ల రంగు కార్లు.. ఇంకా ఇతర డార్క్ కలర్ కార్లలో చాలా వేడిగా ఉంటుంది. నల్ల రంగుకు వేడిని ఆకర్షించే గుణం ఎక్కువగా ఉండడమే ఇందుకు కారణం. అదే సమయంలో తెలుపు రంగు కార్లలో వేడి కాస్త తక్కువగా ఉంటుంది. కారణం ఏమంటే వైట్ కలర్​కు సూర్య కిరణాలను రిఫ్లెక్ట్ చేసే గుణం ఉంటుంది.

ఇన్ని అదనపు ప్రయోజనాలు తెలుపు రంగు కార్లలో ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి.. కొత్తగా కారు కొనుగోలు చేస్తున్న వారు కారు ధర, మైలేజ్​తోపాటుగా ఈ విషయాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. మరి.. దీనిపై మీరేమంటారు?

