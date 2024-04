గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలా? ఈ స్కీమ్ గురించి తెలుసుకోండి! - RBI Retail Direct Scheme

What Is RBI Retail Direct Scheme : రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్​బీఐ) 2020లో రిటైల్​ డైరెక్ట్ స్కీమ్​ను ప్రవేశపెట్టింది. దీని ద్వారా రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లకు నేరుగా ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలు, సావరిన్ గోల్డ్ బాండ్లు కొనుగోలు చేసే వీలు కల్పించింది. ఈ స్కీమ్ గురించి ఇప్పుడు పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలు

ప్రభుత్వాలు పబ్లిక్ ప్రాజెక్ట్​ల నిర్మాణానికి అవసరమైన నిధులను సేకరించేందుకు 'గవర్నమెంట్​ సెక్యూరిటీలు' (G-Secs) జారీ చేస్తుంటాయి. ఈ సెక్యూరిటీలు గవర్నమెంట్​ ప్రామిసరీ నోట్స్​, బేరర్ బాండ్స్ లాంటి వివిధ రూపాల్లో ఉంటాయి. వీటిని నేరుగా ప్రభుత్వమే జారీ చేస్తుందని కనుక మీ పెట్టుబడికి, రాబడికి గ్యారెంటీ ఉంటుంది.

ఆర్​బీఐ రిటైల్ డైరెక్ట్ స్కీమ్ ఉద్దేశ్యం

RBI Retail Direct Scheme Purpose : ఈ ఆర్​బీఐ రిటైల్ డైరెక్ట్​ స్కీమ్ ప్రాథమిక లక్ష్యం మార్కెట్లో రిటైల్ పెట్టుబడిదారుల భాగస్వామ్యాన్ని ప్రోత్సహించడం. గతంలో సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు మాత్రమే గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్​ మార్కెట్‌పై పూర్తిగా ఆధిపత్యం చెలాయించేవారు. దీనితో రిటైల్ పెట్టుబడిదారులు ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలు కొనుగోలు చేసే అవకాశం బాగా పరిమితం అయిపోయేది. ఈ పరిస్థితిని మార్చడానికే ఆర్​బీఐ రిటైల్ డెరెక్ట్​ స్కీమ్​ను ప్రవేశపెట్టింది. భిన్నమైన పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించడం, మార్కెట్ లిక్విడిటీని పెంచడం, ప్రభుత్వ బాండ్లకు ఉన్న డిమాండ్​ను మెరుగుపరడమే దీని ప్రధాన లక్ష్యం.

ఈ ఆర్​బీఐ రిటైల్ డైరెక్ట్ ప్లాట్​ఫామ్ ద్వారా, పెట్టుబడిదారులు భారత ప్రభుత్వ ట్రజరీ బిల్లులు, డేటెడ్​ సెక్యూరిటీలు, స్టేట్ డెవలప్‌మెంట్ లోన్‌లు, సావరిన్ గోల్డ్ బాండ్‌లతో సహా వివిధ ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలకు కొనుగోలు చేయవచ్చు.

ఆర్​బీఐ రిటైల్ డైరెక్ట్ స్కీమ్ ప్రయోజనాలు

RBI Retail Direct Scheme Benefits : ఈ ఆర్​బీఐ రిటైల్ డైరెక్ట్ స్కీమ్ పెట్టుబడిదారులకు అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా ప్రైమరీ ఇష్యూయెన్సీలో పోటీ లేని బిడ్స్ వేయవచ్చు. సెకండరీ మార్కెట్లలో నేరుగా సెక్యూరిటీల కొనుగోలు, అమ్మకాలు చేయవచ్చు. అంతేకాదు పెట్టుబడిదారులకు చెందాల్సిన వడ్డీలు, మెచ్యూరిటీ అమౌంట్​లు నేరుగా వారి​ బ్యాంక్ ఖాతాలోనే జమ అయిపోతాయి.

రిటైల్ డైరెక్ట్​ స్కీమ్​లో చేరడానికి అర్హతలు

Eligibility Criteria For Retail Direct Scheme : ఈ ఆర్​బీఐ రిటైల్ డైరెక్ట్ స్కీమ్​లో చేరాలంటే నిర్దేశిత అర్హతలు ఉండాలి. ముఖ్యంగా ఇండియాలో రూపీ సేవింగ్స్ ఖాతా ఉండాలి. పాన్ నంబర్​, కేవైసీ డాక్యుమెంట్స్​ ఉండాలి. ఫారిన్ ఎక్స్ఛేంజ్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్, 1999 కింద అర్హత కలిగిన నాన్-రెసిడెంట్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు కూడా ఈ స్కీమ్​లో చేరవచ్చు.

ఆర్​బీఐ రిటైల్ డైరెక్ట్ గిల్ట్ ఖాతా ఓపెన్ చేయండిలా!

How To Opening An RDG Account : ఆర్​డీజీ అకౌంట్​ను ఓపెన్ చేయడానికి పాన్​ కార్డ్​, ఆధార్​, బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు, స్కాన్ చేసిన సంతకం, మొబైల్ నంబర్​, ఈ-మెయిల్​, చిరునామా సహా పలు నిర్దిష్ట పత్రాలు ఉండాలి. ఇప్పుడు ఆర్​డీజీ ఖాతా ఎలా ఓపెన్ చేయాలో తెలుసుకుందాం.

ముందుగా మీరు https://rbiretaildirect.org.in వెబ్​సైట్ ఓపెన్ చేయాలి.

దరఖాస్తు ఫారమ్​లో మీ పాన్​, ఆధార్​, సేవింగ్స్ ఖాతా నంబర్​, మొబైల్ నంబర్​, ఈ-మెయిల్, చిరునామా సహా మీ వ్యక్తిగత వివరాలు నమోదు చేయాలి.

వెంటనే మీ మొబైల్ నంబర్​, ఈ-మెయిల్ అడ్రస్​లకు ఓటీపీలు వస్తాయి. వాటిని నమోదు చేసి ధ్రువీకరణ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేయాలి.

వెంటనే మీకు ఒక రిఫరెన్స్ నంబర్ జనరేట్ అవుతుంది. దానితో మీ అప్లికేషన్​ స్టేటస్​ను ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు.

తరువాత మీరు కేవైసీ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలి. (ఒకవేళ జాయింట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసినా ఇదే విధంగా చేయాలి.)

మీ ఆర్​డీజీ ఖాతాకు తప్పనిసరిగా నామినీని జత చేయాలి.

మీ రిటైల్​ డైరెక్ట్ గిల్ట్​ ఖాతాకు మీ సేవింగ్స్ బ్యాంక్​ అకౌంట్​ను లింక్ చేయాలి. టోకెన్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసి దానిని ధ్రువీకరించుకోవాలి.

కేవైసీ వెరిఫికేషన్ సక్సెస్ అయిన తరువాత, మీ ఆర్​డీజీ అకౌంట్ ఓపెన్ అవుతుంది.

తరువాత మీ రిజిస్టర్డ్ ఈ-మెయిల్ అడ్రస్​కు ఆర్​డీజీ అకౌంట్​ క్రెడెన్సియల్స్ అన్నీ వస్తాయి.

ఈ క్రెడెన్సియల్స్​ ఉపయోగించి మీరు ఆర్​బీఐ రిటైల్ డైరెక్ట్ పోర్టల్​కి లాగిన్ కావచ్చు.​

నోట్​ : ఒకవేళ కేవైసీ ధ్రువీకరణ ప్రాసెస్​ ఫెయిల్ అయితే మీరేమీ కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. మరోసారి దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం ఉంది.

