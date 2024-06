మీకు "నో బై ఛాలెంజ్"​ తెలుసా? - దీని లాభాలు తెలిస్తే తప్పకుండా ట్రై చేస్తారు! - What Is No Buy Challenge

What is No Buy Challenge and Tips to Avoid Online Shopping: ప్రస్తుతం ఆన్​లైన్​ షాపింగ్​ చేసే వారి సంఖ్య క్రమక్రమంగా పెరుగుతోంది. కావాల్సిన వస్తువు ఇంటికే డెలివరీ అవుతుండడంతో ఎక్కవ మంది ఇంట్రస్ట్​ చూపిస్తున్నారు. ఆఫర్స్​, డిస్కౌంట్స్​ వంటి ఇతర ప్రయోజనాలు కూడా కస్టమర్లను ఆన్‌లైన్‌ షాపింగ్‌ వైపు ఆకర్షిస్తున్నాయి. ఇదిలా ఉంటే.. ప్రస్తుతం "NO BUY" ఛాలెంజ్​ ట్రెండ్​ వైరల్​ అవుతుంది. మరి, ఈ ఛాలెంజ్​ ఏంటి? దీని వల్ల కలిగే లాభాలు వంటి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం..

"నో బై" ఛాలెంజ్​: ఈ ఛాలెంజ్​ అనేది ఒక సోషల్ మీడియా ట్రెండ్. దీని ప్రకారం.. ఒక నెలలో అవసరం లేని వస్తువు ఒక్కటి కూడా కొనుగోలు చేయకుండా ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఇలా.. అనవసరమైన వస్తువు కొనుగోలు చేయకుండా ఉండడమే NO BUY ఛాలెంజ్​ కాన్సెప్ట్. వినియోగదారులు తమ ఖర్చు అలవాట్లను ఓసారి చెక్ చేసుకోవడానికి, అనవసరమైన ఖర్చులను తగ్గించడానికి ప్రోత్సహించడమే ఈ ఛాలెంజ్​ ప్రధాన లక్ష్యం.

నో-బై ఛాలెంజ్ ప్రయోజనాలు:

డబ్బు ఆదా చేయడం: ఈ ఛాలెంజ్​ ద్వారా అనవసరమైన కొనుగోళ్లను తగ్గించడం వల్ల వినియోగదారులు తమ పొదుపులను గణనీయంగా పెంచుకోవచ్చు. ఇది లోన్​ పేమెంట్స్​, పెట్టుబడులు లేదా అత్యవసర సమయాల్లో ఉపయోగపడుతుంది.

అనవసరమైన ఖర్చులను గుర్తించడం: ఈ ఛాలెంజ్​ మీకు ఏ వస్తువులు నిజంగా అవసరమైనవి? ఏవి అవసరం లేవో? గుర్తించడంలో సహాయపడుతుంది.

తగ్గిన అయోమయం: కొత్త వస్తువులను కొనుగోలు చేయడం ఆపడం వల్ల ఇంట్లో ప్లేస్​ మిగిలుతుంది. దీనివల్ల ఇళ్లు క్లీన్​గానూ ఉంటుంది.

సంతృప్తిని పెంచడం: వస్తువులపై తక్కువ ఆధారపడటం వల్ల మీ జీవితంలో మరింత సంతృప్తిని పొందవచ్చని నిపుణులు అంటున్నారు.

పర్యావరణానికి మంచిది: తక్కువ కొనుగోలు చేయడం వలన కార్బన్​ వ్యర్థాలు తగ్గుతాయి. అలాగే పర్యావరణ కాలుష్యం కూడా తగ్గుతుంది.

ఆన్​లైన్​ షాపింగ్​ తగ్గించుకునేందుకు టిప్స్​:

మీ ఖర్చును ట్రాక్ చేయండి: మీరు ఎంత డబ్బు ఖర్చు చేస్తున్నారో తెలుసుకోవడానికి మీ ఖర్చును ట్రాక్ చేయడం మొదటి ఎంపిక అని నిపుణులు అంటున్నారు. దీనికోసం మీరు బ్యాంకింగ్ యాప్ లేదా బడ్జెటింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్‌ను ఉపయోగించవచ్చని అంటున్నారు. ఖర్చులను ట్రాక్ చేయడం వల్ల మీరు ఎక్కడ డబ్బు ఖర్చు చేస్తున్నారో చూడగలరని, ఆన్‌లైన్ షాపింగ్‌పై మీరు ఎంత ఖర్చు చేస్తున్నారో గుర్తించి తగ్గించవచ్చని అంటున్నారు.

బడ్జెట్‌ను ఫిక్స్​ చేసుకోండి: మీరు ఆన్​లైన్​ షాపింగ్​ కోసం ఎంత డబ్బు ఖర్చు చేయగలరో తెలుసుకోవడానికి ఒక బడ్జెట్‌ను ఫిక్స్​ చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఆ పరిమితి ప్రకారమే ఖర్చు పెట్టుకునేలా ఎవరికి వారే రూల్ పెట్టుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు. అంతేకాదు.. ఈ బడ్జెట్​ను క్రమక్రమంగా తగ్గించుకుంటూ రావాలాని సూచిస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఖర్చులను తగ్గించుకోవడానికి సూచిస్తున్నారు.

ప్రలోభాలను నివారించండి: మీరు ఆన్‌లైన్ షాపింగ్ చేసే అవకాశాలను తగ్గించడానికి ముందు ప్రలోభాలకు గురి కావొద్దని నిపుణులు అంటున్నారు. అందుకోసం సోషల్ మీడియాలో షాపింగ్ ప్రకటనలను అన్‌-సబ్‌స్క్రైబ్ చేయడం, షాపింగ్ వెబ్‌సైట్‌ల నుంచి మీ మెయిల్ అడ్రస్​లను రిమూవ్​ చేయడం వంటివి చేయాలంటున్నారు.

వెయిట్​ చేయడం: మీరు ఏదైనా ఆన్‌లైన్‌లో కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే అందుకోసం 24 గంటలు వేచి ఉండమని సలహా ఇస్తున్నారు. ఆ సమయంలో, మీకు నిజంగా ఆ వస్తువు అవసరమా లేదా అనేది ఆలోచించుకోవచ్చని అంటున్నారు.

ప్రత్యామ్నాయాల చూడండి : మీరు ఆన్‌లైన్‌లో కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్న వస్తువులకు ప్రత్యామ్నాయాలు ఉన్నాయేమో చూడాలని నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు. అందుకోసం స్థానిక స్టోర్‌లలో లేదా షాప్స్​లో తక్కువ ధరకు వచ్చేవి ఉంటే.. వాటిని కొనుగోలు చేయాలని చెబుతున్నారు.

