ఇన్​స్టాంట్​ క్రెడిట్ కార్డ్ తెలుసా? సిబిల్​ స్కోర్ తక్కువున్నా నో ప్రాబ్లమ్​- జస్ట్ అది ఉంటే క్షణాల్లో మంజూరు! - WHAT IS AN INSTANT CREDIT CARD

Instant Credit Card ( ETV Bharat )

What Is An Instant Credit Card : ఎన్నిసార్లు అప్లై చేసినా మీకు క్రెడిట్ కార్డు రావడం లేదా? మీ దరఖాస్తును బ్యాంకులు తిరస్కరిస్తున్నాయా? అయితే బాధపడొద్దు. మీ కోసం ఒక ప్రత్యామ్నాయం సిద్ధంగా ఉంది. మీరు ఇన్‌స్టాంట్ క్రెడిట్ కార్డుకు దరఖాస్తు చేయొచ్చు. దీని పేరులోనే విషయమంతా ఉంది. ఇన్‌స్టాంట్‌గా ఈ క్రెడిట్ కార్డును మంజూరు చేస్తారు. వెంటనే ఆ కార్డును ఇవ్వలేని పరిస్థితుల్లో దాని నంబరు, సీవీవీ, ఎక్స్‌పైరీ తేదీ వంటి వివరాలిచ్చి డిజిటల్‌గా లావాదేవీలు చేసుకునే వెసులుబాటును దరఖాస్తుదారుడికి కల్పిస్తారు. కొన్ని రోజుల తర్వాత మీ ఇంటి చిరునామాకు క్రెడిట్ కార్డు చేరుతుంది. క్రెడిట్ స్కోరు తక్కువున్నా, గతంలో రుణాల చెల్లింపులో జాప్యం చేసిన చరిత్ర ఉన్నా ఈ కార్డును తీసుకోవడం ఉత్తమం, సులభం. Instant Credit Card Features :

