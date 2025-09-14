కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరారా? కెరీర్ సాఫీగా సాగిపోవాలంటే- వారెన్ బఫెట్ చెప్పిన ఈ టిప్స్ పాటించాల్సిందే!
ఉద్యోగం చేస్తున్నారా? పని ప్రదేశంలో అందరి మది గెలవాలా? వారెన్ బఫెట్ చెప్పిన ఈ సూత్రాలపై ఓ లుక్కేయండి!
Published : September 14, 2025 at 8:39 PM IST
Warren Buffett Tips For Employees : ప్రపంచంలోని అత్యంత ధనవంతుల్లో వారెన్ బఫెట్ ఒకరు. తెలివైన పెట్టుబడి మార్గాలను అన్వేషించే ఎంతో మంది ఈయన గురించి అధ్యయనం చేస్తుంటారు. డబ్బును ఎలా మేనేజ్ చేయాలి? సిరుల వర్షం కురిపించే పెట్టుబడి నిర్ణయాలను తీసుకునేందుకు ఎలా ఆలోచించాలి? అనేది తెలియాలంటే ఈయన పేరుతో వచ్చిన దాదాపు 47 పుస్తకాల్లోని ముఖ్యాంశాలను చదివితే చాలంటారు నిపుణులు. దీంతో పాటు పనిచేసే చోట అందరి మనసులు ఎలా గెలుచుకోవాలనే అంశంపై 10 టిప్స్ ఇచ్చారు. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1. ఇతరులపై నిజమైన ఆసక్తిని చూపాలి
వారెన్ బఫెట్ అందరితో కలుపుగోలుగా ఉంటారని, వినయ భావంతో మసులుకుంటారని అంటుంటారు. ముఖ్యంగా మనసారా ఆసక్తిని వ్యక్తపరుస్తూ ఇతరులతో మాట్లాడుతుంటారట. పనిచేసే చోట అందరి మనసులను గెలవాలంటే ఇలానే నడుచుకోవాలని ఆయన సూచించారు. ఇంకా తోటి ఉద్యోగుల మాటలను శ్రద్ధగా వినాలని, వారి జీవితాలు, ఆలోచనలు, దృక్పథాలపై నిజమైన ఆసక్తిని చూపాలని తెలిపారు. దీనివల్ల వారితో సంబంధం బలోపేతమై పరస్పర విశ్వాస భావన ఏర్పడుతుందని వివరించారు.
2. నిజాయితీగా, పారదర్శకంగా ఉండాలి
నిజాయితీ, పారదర్శకతలతో వ్యవహరించడంలో వారెన్ బఫెట్ ఖ్యాతిని గడించారు. ఎలాంటి విషయాన్నైనా ఆయన ముక్కు సూటిగా, ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పేస్తారట. నిత్యం పారదర్శకంగా ఉండటం వల్ల ఇతరుల మనసులను సులభంగా గెల్చుకోవచ్చని బఫెట్ సూచిస్తున్నారు.
3. వినయంగా, స్నేహపూర్వకంగా ఉండాలి
అంతులేని సంపదను ఆర్జించినా వారెన్ బఫెట్లో వినయం, స్నేహభావం ఉంటాయి. ఇతరుల నుంచి, వివిధ సందర్భాల నుంచి కొత్త పాఠాలను నేర్చుకునేందుకు ఆయన ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటారట. తన సంపదను, స్థాయిని బఫెట్ ఎన్నడూ బాహాటంగా ప్రదర్శించరు. పని ప్రదేశంలో ఉద్యోగులు కూడా ఇలాగే వ్యవహరించాలని సూచించారు.
4. ఇతరులకు క్రెడిట్ ఇవ్వాలి
ముఖ్యంగా వారెన్ బఫెట్ విజయాలను సాధించినప్పుడల్లా తన టీమ్, వ్యాపార భాగస్వాములు, సలహాదారులకు క్రెడిట్ ఇస్తుంటారట. వారి వల్లే ఆ విజయం సాధ్యమైందని చెబుతుంటారు. ఉద్యోగులు పని ప్రదేశంలో ఇతరులు అందించే సహకారాన్ని అస్సలు మరువకూడదని దాని గురించి బాహాటంగా చెప్పాలని తెలిపారు. సహకరించిన వారిని అందరి ముందే కొనియాడాలని వివరించారు.
5. జీవితాంతం నేర్చుకునే వ్యక్తిగానే ఉండాలి
వారెన్ బఫెట్కు పుస్తకాలు చదవడం అంటే మహా ఇష్టం. వివిధ రంగాల పుస్తకాలను చదివి ఆయన చాలా విషయాలను తెలుసుకుని తన జ్ఞానాన్ని పెంచుకున్నారు. అందుకే పుస్తకాలు చదవమని ఇతరులను కూడా బఫెట్ ప్రోత్సహిస్తుంటారు. పుస్తక పఠనంతో లభించిన జ్ఞానం వల్లే ఆయన ప్రసంగాల్లోని ప్రతీ పదం విలువైనదిగా మారిపోతుంటుందని అంటుంటారు.
6. స్పష్టంగా, సరళంగా కమ్యూనికేట్ చేయాలి
ఎంత సంక్లిష్టమైన విషయాన్నైనా సరళ భాషలో, ఎవరికైనా అర్థమయ్యేలా చెప్పడంలో వారెన్ బఫెట్ నిష్ణాతులని చెబుతుంటారు. దీనివల్లే ఆయన అందరినీ సులువుగా ఆకట్టుకుంటారట. ఉద్యోగులు పని ప్రదేశంలో మాట్లాడేటప్పుడు సరళ పదాలను వాడాలని, స్పష్టమైన పదాలు, వాక్యాలతో కమ్యూనికేషన్ చేయాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
7. ఓపికగా దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాల కోసం ఆలోచించాలి
వారెన్ బఫెట్ పెట్టుబడి ప్రణాళికలన్నీ దీర్ఘకాల దృష్టితో ఉంటాయి. ఈ కారణం వల్లే ఆయన పెట్టుబడులు అంతగా లాభాలను పండించాయి. తగినంత విశ్వాసం, ముందు చూపు ఉన్నవారే లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్స్ అమలు చేయగలరు. ఉద్యోగులు పని ప్రదేశంలోనూ ఈ అంశాలను అమలు చేయొచ్చని తెలిపారు. కంపెనీలో మీ ప్రభావం మరింతగా పెరగడానికి ఇంకా సమయం పడుతుందని గుర్తుంచుకోండి. నిలకడగా ఒకేచోట పనిచేయాలని, తగిన ఫలితాలు వచ్చే వరకు ఓపికగా ఎదురు చూడాలని అంటున్నారు.
8. సమయాన్ని కేటాయించి జ్ఞానాన్ని పంచాలి
వారెన్ బఫెట్ ఇతరులకు గైడెన్స్ ఇచ్చేందుకు ఆసక్తిని కనబరుస్తుంటారు. తన జ్ఞానాన్ని స్వేచ్ఛగా ఇతరులకు పంచి, ఇతరుల విజయంలోనూ కీలక పోషిస్తుంటారు. ఫలితంగా అందరితో బలమైన సంబంధాలను బఫెట్ కొనసాగిస్తుంటారు. ఉద్యోగులు కూడా పని ప్రదేశంలోనూ ఇదే విధంగా వ్యవహరించాలని, ఇతరుల కోసం కనీస సమయాన్ని కేటాయించాలని అంటున్నారు. ఎలాంటి సంకోచం లేకుండా మీకున్న జ్ఞానాన్ని అందరికీ పంచాలని సూచిస్తున్నారు.
9. పాజిటివ్గా, ఆశావాదంతో ఉండాలి
వారెన్ బఫెట్ ఆశావాదంతో పాజిటివ్గానే ఆలోచిస్తారు. ఏవైనా సమస్యలు ఎదురైతే, ఆయన పరిష్కార మార్గాల గురించి మాత్రమే ఆలోచిస్తారు. ఫలితంగా సమస్యలు చిన్నగా అనిపిస్తాయట. టీమ్ లీడర్ ఈ విధమైన ధోరణితో ఉంటే, టీమ్లోని సభ్యుల విశ్వాసం కూడా ఇనుమడిస్తుందని తెలిపారు. ఉద్యోగులు కూడా పని ప్రదేశంలో ఇలాగే వ్యవహరించాలని సూచిస్తున్నారు.
10. చేసి చూపించాలి
వారెన్ బఫెట్ ఏది చెబుతారో అదే చేస్తారు. దీనివల్ల అందరికీ ఆయనపై గౌరవం, విశ్వాసం పెరిగాయని నిపుణులు అంటుంటారు. అందుకే మీరు కూడా పనిచేసే చోట ఆచరణకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చి, వాటినే ఇతరులకు చెప్పాలని సూచిస్తున్నారు.
