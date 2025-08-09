Why Warren Buffett Has Zero Gold : వారెన్ బఫెట్ పెట్టుబడుల ప్రపంచంలో తిరుగులేని మనిషి. స్టాక్ మార్కెట్లో రారాజు. షేర్ల ఎంపికలో ఆయన చతురత గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే. బఫెట్కు రూ.12 లక్షల కోట్లకుపైనే నికర సంపద (నెట్వర్త్) ఉంది. అయితే ఆశ్చర్యకరంగా ఇందులో ఒక్క తులం కూడా బంగారం లేనే లేదు. ఇంతకీ ఎందుకు? అంటే, పసిడిలో పెట్టుబడులు పెట్టడం పనికిమాలిన వ్యవహారం అనేది వారెన్ బఫెట్ బలమైన అభిప్రాయం. పలు పారిశ్రామిక అవసరాల కోసం, ఆభరణాల తయారీకి తప్ప దేనికీ పనికి రాని గోల్డ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం వేస్ట్ అని ఆయన బల్లగుద్ది చెబుతుంటారు. నాన్స్టాప్గా దూసుకుపోతున్న పసిడిపై వారెన్ బఫెట్ ఎందుకీ వెరైటీ వైఖరితో ఉన్నారు? గోల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ విషయంలోనూ ఆయన చెప్పిందే నిజమా? ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
వారెన్ బఫెట్ ఏకైక గోల్డ్ పెట్టుబడి
వారెన్ బఫెట్ గోల్డ్ పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉంటారు. అంతమాత్రాన ఆయన జీవితంలో ఒక్కసారి కూడా బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టలేదని భావిస్తే తప్పులో కాలేసినట్టే. ఎందుకంటే వారెన్ బఫెట్ ఒకసారి అమెరికాకు చెందిన బ్యారిక్ గోల్డ్ (Barrick Gold) అనే బంగారం మైనింగ్ కంపెనీలో పెట్టుబడులు పెట్టారు. అయితే అందులోని మొత్తం వాటాను అనతికాలంలోనే అమ్మేశారు. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలిచే బఫెట్, అనూహ్యంగా బ్యారిక్ గోల్డ్ కంపెనీ నుంచి 6 నెలల్లోనే ఎగ్జిట్ అయ్యారు.
బఫెట్ జోస్యం నిజమైన వేళ
2009 సంవత్సరంలో ఒక ఔన్సు (28.3495 గ్రాములు) బంగారం ధర 1000 డాలర్లుగా ఉన్నప్పుడు, "ఐదేళ్ల తర్వాత పసిడి రేటు ఎంతకు చేరుతుంది" అని బఫెట్ను ప్రశ్నించారు. దీనికి ఆయన షాకింగ్ సమాధానం ఇచ్చారు. "బంగారం మిమ్మల్ని చూడటం తప్ప మరేమీ చేయదు" అన్నారు. కట్ చేస్తే, 2014 నాటికి బఫెట్ చెప్పినట్టే జరిగింది. 2009 నుంచి 2014 మధ్యకాలంలో ఒకానొక దశలో బంగారం ధర ఔన్సుకు 1800 డాలర్లకు తాకింది. చివరకు 2014కల్లా దాని రేటు మళ్లీ తగ్గిపోయి 1000 డాలర్లకు పరిమితమైంది. ఈ లెక్కన దీర్ఘకాలిక వ్యూహంతో 2009లో బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టిన వారికి, 2014కల్లా ఒట్టి చేతులే మిగిలాయి. సున్నా లాభం మిగిలింది. వారెన్ బఫెట్ జోస్యమే నిజమైంది.
బంగారంలో 2 ముఖ్యమైన లోపాలు
"బంగారం అనేది ఉత్పాదకత లేని ఆస్తి. పెద్దగా ఉపయోగపడకపోవడం, ఉత్పాదకతకు అవకాశాలు లేకపోవడం పసిడిలోని రెండు ముఖ్యమైన లోపాలు. మీరు ఒక ఔన్సు బంగారాన్ని కొంటే, చివరకు మీకు మిగిలేది కూడా ఒక ఔన్సే. అదొక వ్యర్థ పెట్టుబడి. కొన్ని పారిశ్రామిక అవసరాలకు, ఆభరణాల తయారీకి తప్ప దేనికీ పసిడి పనికి రాదు" అని 2011లో తన వాటాదారులతో వారెన్ బఫెట్ చెప్పారు.
భూములు వర్సెస్ బంగారం
"వ్యవసాయ భూములు, పొలాలు, వ్యాపారాలు అనేవి ఉత్పాదక ఆస్తులు. బంగారం లాంటి నిర్జీవ ఆస్తితో పోలిస్తే వాటిలో పెట్టుబడులు పెట్టడమే దీర్ఘకాలంలో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే కాలం గడిచే కొద్దీ భూములు, వ్యాపారాల విలువ స్థిరంగా పెరుగుతూపోతుంది. మార్కెట్లో వాటికి డిమాండ్ కూడా తప్పక ఉంటుంది" అని వారెన్ బఫెట్ తెలిపారు.
గోల్డ్ ధరలు Vs బఫెట్ ఫార్ములా
ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్సు బంగారం ధర 3,400 డాలర్లుగా ఉంది. భారత్లో తులం బంగారం ధర రూ.1,01,920గా ఉంది. ఈ భారీ రేట్లను చూసి, బంగారంలో పెట్టుబడులపై 2009లో వారెన్ బఫెట్ తీసుకున్న వైఖరి సరికాదని కొందరు భావిస్తుంటారు. బంగారం రేట్లలో భారీ ర్యాలీని ఆయన ఊహించలేకపోయారని అనుకుంటారు. మచ్చుకు పరిశీలిస్తే, 2011లో ఔన్సు బంగారం ధర 1,750 డాలర్లుగా ఉంది. ప్రస్తుతం అది 3,400 డాలర్ల రేంజులో ఉంది. అంటే బంగారం రేటు డబుల్ కావడానికి 14 సంవత్సరాల టైం పట్టింది. దీని ప్రకారం బంగారం ధరకు సంబంధించిన కాంపౌండ్ వార్షిక వృద్ధి రేటు (సీఏజీఆర్ - CAGR) 5 శాతమే. ఇదే 14 ఏళ్ల వ్యవధిలో అమెరికాలోని పలు దిగ్గజ కంపెనీల షేర్లు 14 శాతానికిపైగా సీఏజీఆర్ను సాధించాయి. అంటే బఫెట్ చెప్పిందే నిజమని నిరూపితమైంది. 2011 నుంచి ఇప్పటివరకు బంగారం రేట్ల కదలికల గ్రాఫ్ను నిశితంగా పరిశీలిస్తే, 2020 సంవత్సరం వరకు బంగారం రేట్లు భారీగా తగ్గాయని తెలిసిపోతుంది. ఒక్క 2020 సంవత్సరంలోనే ఔన్సు బంగారం రేటు 1,750 డాలర్లకు పెరిగింది. నాటి నుంచి నేటి వరకు (ఐదేళ్లలో) గోల్డ్ రేటు దాదాపు 90 శాతానికిపైగా పెరిగింది.
'బంగారం - కరెన్సీ' Vs భయం
"ఇతరులు అత్యాశతో ఉన్నప్పుడు భయపడాలి. ఇతరులు భయపడినప్పుడు మాత్రమే అత్యాశతో వ్యవహరించాలి" అని పెట్టుబడిదారులకు వారెన్ బఫెట్ సూచిస్తుంటారు. ఈ లాజిక్ బంగారం విషయంలోనూ పనిచేస్తుందని, పసిడి ధరలు పెరగడానికి పెట్టుబడిదారుల్లోని భయమే కారణం అనేది ఆయన అభిప్రాయం. పెట్టుబడిదారుల్లోని భయపడే సమూహం జరిపే కొనుగోళ్ల వల్ల బంగారం ధర పెరుగుతుంటుందని బఫెట్ అంటారు. ఈ విధంగా పెరిగే ధరలను చూసి, మరెంతోమంది బంగారం కొనుగోళ్లను ప్రారంభిస్తుంటారని ఆయన విశ్లేషించారు. కరెన్సీ (డాలర్) పతనం అవుతుందనే భయాలు కూడా బంగారంలో కొనుగోళ్లను పెంచుతుంటాయని బఫెట్ చెబుతుంటారు. అగ్రరాజ్యం అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఇటీవలే చోటుచేసుకున్న మార్పులు ఆయన ఫార్ములా నిజమేనని నిరూపించాయి. అమెరికాకు దాదాపు 36.93 ట్రిలియన్ డాలర్ల అప్పు ఉంది. దీనిపై ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు 1.02 ట్రిలియన్ డాలర్లకుపైగా వడ్డీని అమెరికా సర్కారు చెల్లించింది. పర్యవసానంగా ఈ ఏడాది ఇప్పటిదాకా అమెరికా డాలర్ ఇండెక్స్ దాదాపు 4 శాతం పడిపోయింది. డాలర్ బలహీనపడుతున్నదనే భయాలతో మదుపరులు తమ పెట్టుబడులను గోల్డ్లోకి మళ్లిస్తున్నారు. వారెన్ బఫెట్ చెప్పింది కూడా ఇదే.
వారెన్ బఫెట్ చెప్పిన ఆర్థిక సూత్రాలు అమోఘం. ఆయన సాధించిన విజయాలు ఆదర్శప్రాయం. అయితే వాటిలో కొన్నింటిని తూచా తప్పకుండా ఫాలో అయిపోవడం కొందరు రిటైల్ పెట్టుబడిదారులకు సాధ్యపడకపోవచ్చు. ఎందుకంటే దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి వ్యూహంలో పెట్టుబడి స్థాయి, రిస్క్ స్థాయి అనే అంశాలు అత్యంత కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. మన పెట్టుబడి పోర్ట్ఫోలియోలో కనీసం 10 శాతం దాకా బంగారాన్ని ఉంచుకోవచ్చు. ఇతరత్రా పెట్టుబడులు కుదుపులకు గురైనప్పుడు కూడా, స్థిరంగా,బలంగా ముందుకు సాగే సాధనంగా బంగారం పనికొస్తుందని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
