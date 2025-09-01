Want To Settle In New Zealand : చుట్టూ మంచు పర్వతాలు, ప్రశాంతమైన సరస్సులు, అంతులేని పచ్చని ప్రకృతి దృశ్యాల మధ్య హాయిగా జీవించాలని అనుకుంటున్నారా? ఇందుకోసం న్యూజిలాండ్ మంచి డెస్టినేషన్ అని భావిస్తున్నారా? అయితే ఇది మీ కోసమే. న్యూజిలాండ్ ఇప్పుడు రూ.17,000 కంటే తక్కువ రుసుముతో 'శాశ్వత నివాస వీసా'(పర్మినెంట్ రిసిడెన్సీ వీసా)ను అందిస్తోంది.
శాశ్వత నివాసం అంటే?
న్యూజిలాండ్ ఇచ్చే ఈ శాశ్వత నివాస వీసా (పీఆర్వీ) కనుక వస్తే, మీరు ఎలాంటి పరిమితులు లేకుండా ఆ దేశంలో శాశ్వతంగా ఉండవచ్చు. చదువుకోవచ్చు. నచ్చిన పని చేసుకోవచ్చు. ప్రయాణాలపై కూడా ఎలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండవు.
ఎవరికి ఈ వీసా ఇస్తారు?
రెసిడెంట్ వీసా తీసుకుని, కనీసం రెండేళ్లపాటు న్యూజిలాండ్లో గడిపిన వాళ్లు, పీఆర్వీ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అయితే న్యూజిలాండ్లో స్థిరపడడానికి నిజంగా నిబద్ధత ఉందో, లేదో నిరూపించుకోవాల్సి ఉంటుంది.
అర్హతలు ఏమిటి?
పర్మినెంట్ రెసిడెన్స్ వీసా పొందాలంటే చాలా స్పష్టమైన అర్హతలు ఉంటాలి. అవి ఏమిటంటే?
- మీరు ఇప్పటికే చెల్లుబాటు అయ్యే నివాస వీసా కలిగి ఉండాలి.
- ఒక వేళ మీ నివాస వీసా ఎక్స్పైర్ అయ్యి 90 రోజులు పూర్తికాకపోతే, అప్పుడు కూడా మీరు పీఆర్వీ కోసం అప్లై చేసుకోవచ్చు.
- మీ వయస్సు 18-55 ఏళ్లలోపు ఉండాలి.
- మీకు ఇచ్చిన నివాస వీసా షరతులు అన్నింటినీ పాటించి ఉండాలి.
- దరఖాస్తుదారులు న్యూజిలాండ్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు దోహదపడేలా ఉండాలి.
- ఇంగ్లీష్ భాషలో కచ్చితంగా ప్రావీణ్యం ఉండాలి. నైపుణ్యం కలిగిన వలసదారు(స్కిల్డ్ మైగ్రెంట్)గా అన్ని అర్హతలు ఉండాలి.
- ఇలా అన్ని అర్హతలు ఉన్న వారికి న్యూజిలాండ్ పీఆర్వీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
మరి నివాస వీసా ఎలా పొందాలి?
శాశ్వత నివాస వీసా కోసం దరఖాస్తు చేసుకువాలంటే, ముందుగా మీరు నివాస వీసా పొందాలి. ఇందుకు అనేక దశల ప్రక్రియ ఉంటుంది. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
- నివాస వీసాకు అవసరమైన అన్ని పత్రాలు సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
- న్యూజిలాండ్లో నివాసం ఉండేందుకు ఆసక్తి వ్యక్తీకరణ (EOI) సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఇందుకోసం ఇమ్మిగ్రేషన్ న్యూజిలాండ్ పోర్టల్ ద్వారా దరఖాస్తు చేయాల్సి ఉంటుంది.
- మీ 'ఈఓఐ' కనుక విజయవంతమైతే, రెసిడెన్స్ వీసా కోసం దరఖాస్తు చేసుకోమని ఆహ్వానం (ఇన్విటేషన్ టు అప్లై) వస్తుంది.
- మీరు రెసిడెన్స్ వీసా దరఖాస్తును నింపి, తగిన రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. (అయితే మీ వీసా రకాన్ని బట్టి ఈ రుసుము మారుతూ ఉంటుంది.)
- మీ దరఖాస్తు కనుక ఆమోదం పొందితే, అప్పుడు మీకు న్యూజిలాండ్ రెసిడెన్స్ వీసా మంజూరు అవుతుంది.
ఫీజు ఎంతుంటుంది?
- స్కిల్డ్ మైగ్రెంట్ వీసా : 6,450 న్యూజిలాండ్ డాలర్లు (సుమారు రూ.3.3 లక్షలు)
- పార్టనర్ ఆఫ్ ఏ న్యూజిలాండ్ వీసా : 3,610 న్యూజిలాండ్ డాలర్లు (సుమారు రూ.1.85 లక్షలు)
- పేరెంట్ రెసిడెంట్ వీసా : 3,610 న్యూజిలాండ్ డాలర్లు (సుమారు రూ.1.85 లక్షలు)
శాశ్వత నివాసానికి ఈ అర్హతలు ఉండాల్సిందే!
మీరు రెసిడెన్స్ వీసాపై రెండు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసిన తరువాత, శాశ్వత నివాస వీసా (పీఆర్వీ) కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం కావాల్సిన అర్హతలు ఏమిటంటే?
- మీ నిబద్ధతకు రుజువుగా - మీరు న్యూజిలాండ్లో కనీసం 184 రోజులు గడిపి ఉండాలి (రెండు సంవత్సరాల వీసా గడువు కాలంలో).
- న్యూజిలాండ్ ఇమ్మిగ్రేషన్ అధికారుల నుంచి హెల్త్, క్యారెక్టర్ సర్టిఫికెట్లు పొందాలి.
- మీ దరఖాస్తును సమీక్షించిన తరువాత అన్ని అర్హతలు ఉంటే పీఆర్వీను మంజూరు చేస్తారు.
కేవలం రూ.17వేలకే!
ప్రస్తుతం పర్మినెంట్ రెసిడెన్స్ వీసా రుసుము 315 న్యూజిలాండ్ డాలర్లు (సుమారు రూ.16,163)గా ఉంది. సింపుల్గా చెప్పాలంటే, ప్రపంచంలో అత్యంత సరసమైన నివాస వీసా రుసుముల్లో ఇది ఒకటిగా ఉంది. యూఎస్, యూకే, కెనడా లాంటి దేశాల పర్మినెంట్ రెసిడెన్స్ వీసాలతో పోల్చితే ఇది చాలా సరసమైనది అని చెప్పకతప్పదు. అయితే ఈ పర్మినెంట్ రెసిడెన్స్ వీసా మంజూరు చేసే ముందు, దరఖాస్తుదారులకు ఇంగ్లీష్ ప్రావీణ్యత పరీక్షలు, వైద్య పరీక్షలు, పోలీస్ క్లియరెన్స్ సర్టిఫికెట్లను అడుగుతారు. వీటికి కూడా కొంత మేర ఖర్చు అవుతుంది. కనుక ఆ రుసుములను మీరే భరించాల్సి ఉంటుంది.
న్యూజిలాండ్ పర్మినెంట్ రెసిడెన్స్ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు
- న్యూజిలాండ్లో బహుళ హక్కులతో శాశ్వత నివాసం పొందవచ్చు.
- ఈ వీసా గడువు ఎప్పటికీ ముగియదు. కనుక జీవితాంతం అక్కడే నివాసం ఉండే హక్కు లభిస్తుంది.
- న్యూజిలాండ్లో స్వేచ్ఛగా చదువుకునే హక్కు, పని లేదా ఉద్యోగం చేసే హక్కు లభిస్తుంది.
- అలాగే న్యూజిలాండ్లో మీ సొంత వ్యాపారాన్ని స్థాపించుకోవచ్చు.
- అన్నింటి కంటే ముఖ్యంగా ఓటింగ్ హక్కులు పొందవచ్చు. ఇందుకోసం పర్మినెంట్ రెసిడెంట్ వీసా పొందిన తరువాత అక్కడ కనీసం 12 నెలలు నివాసం ఉండాలి.
- మీ కుటుంబానికి కూడా భద్రత (సెక్యూరిటీ) లభిస్తుంది.
- న్యూజిలాండ్ ప్రభుత్వ సేవలు కూడా పొందవచ్చు. అంటే న్యూజిలాండ్ పౌరుల మాదిరిగానే, మీరు కూడా ఆరోగ్య సంరక్షణ, విద్య సౌకర్యాలు పొందవచ్చు.
న్యూజిలాండ్నే ఎందుకు ఎంచుకోవాలి?
ప్రపంచంలో జీవించడానికి అత్యంత అనుకూలమైన దేశాల్లో న్యూజిలాండ్ ఒకటిగా ఉంది. ఈ దేశంలో నేరాల రేటు తక్కువ. ఇక్కడ ప్రజలు అందరూ కలిసే ఉంటారు. బలమైన విద్యా వ్యవస్థ, ప్రజారోగ్య సంరక్షణ ఉన్నాయి. అందుకే వృత్తి నిపుణులు, విద్యార్థులను ఇది బాగా ఆకర్షిస్తోంది. ప్రస్తుతం న్యూజిలాండ్లో హెల్త్ కేర్, ఇంజినీరింగ్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ రంగాల్లో నైపుణ్యం ఉన్నవారికి మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి. కనుక మంచి కెరీర్ అవకాశాలు, జీవన నాణ్యత, సమతుల్యత కోరుకునేవారు న్యూజిలాండ్పై ఓ లుక్కేయవచ్చు.
