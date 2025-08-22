ETV Bharat / business

Vinayaka Mandapam Insurance
Vinayaka Mandapam Insurance (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 22, 2025 at 4:31 PM IST

Vinayaka Mandapam Insurance : వినాయక చవితి పండుగ సమీపిస్తోంది. ఆగస్టు 27 నుంచి నవరాత్రులు మొదలు కానున్న నేపథ్యంలో గణేశ్ మండపాలు ఏర్పాటవుతున్నాయి. గణేశుడి విగ్రహం కొనుగోలు నుంచి మండపం ఏర్పాటు, స్టేజీ అలంకరణ దాకా ప్రతీ దానిపై భక్తులు భారీగా ఖర్చులు చేస్తుంటారు. అయితే గణేశ్ మండపాలకు బీమా పాలసీని సైతం తీసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? ఈ పాలసీకి ఎంత ఖర్చవుతుంది? గణేశ్ ఉత్సవ మండలికి సంబంధించిన ఏయే అంశాలను బీమా పాలసీ కవర్ చేస్తుంది? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

గణేశ్ మండపాలకు బీమా- ముంబయి ముందడుగు
గణేశ్ ఉత్సవ మండళ్లు తమ మండపాలకు కూడా బీమా పాలసీని తీసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతానికి ప్రభుత్వ రంగంలోని న్యూ ఇండియా అష్యూరెన్స్, నేషనల్ ఇన్సూరెన్స్, ఓరియంటల్ ఇన్సూరెన్స్, యునైటెడ్ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలే ఈ పాలసీలను ఇస్తున్నాయి. ఎక్కువ రిస్క్ ఉందని చెబుతూ ఈ పాలసీలను ఇచ్చేందుకు ప్రైవేట్ బీమా సంస్థలు నిరాకరిస్తున్నాయి. గణేశ్ మండపాలకు బీమా పాలసీలను తీసుకునే విషయంలో దేశ వాణిజ్య రాజధాని ముంబయిలోని సంపన్న గణేశ్ ఉత్సవ మండళ్లు ముందడుగు వేశాయి. అవి చాలా ఏళ్ల నుంచే ఈ పాలసీలను తీసుకుంటున్నాయి. ఈ ఏడాది వినాయక చవితి వేడుకల కోసం దేశంలోనే సంపన్న గణేశ్ ఉత్సవ మండలి అయిన 'జీఎస్‌బీ సేవా మండల్' ఏకంగా రూ.474.4 కోట్ల కవరేజీతో కూడిన బీమా పాలసీని 'న్యూ ఇండియా అష్యూరెన్స్' నుంచి తీసుకుంది. 'జీఎస్‌బీ సేవా మండల్' ఆధ్వర్యంలో ఏటా ముంబయి నగరంలోని కింగ్స్ సర్కిల్ ప్రాంతంలో భారీ గణేశ్ మండపాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంటారు. ఇక్కడ కొలువుతీరే గణపయ్యకు రూ.67 కోట్లు విలువైన బంగారం, వెండి ఆభరణాలు ఉన్నాయి. వీటిని ఏటా వినాయక చవితి వేళ అలంకరిస్తారు. అందుకే 'జీఎస్‌బీ సేవా మండల్' ఏర్పాటు చేసే గణేశుడిని 'ముంబయి నగర బంగారు గణపతి' అని పిలుస్తారు.

ఈ బీమా పాలసీ కావాలంటే ఇవన్నీ చూస్తారు
గణేశ్ మండపాలకు బీమా పాలసీని ఇచ్చే క్రమంలో విభిన్న రకాల అంశాలను బీమా సంస్థలు పరిగణనలోకి తీసుకుంటాయి. గణేశుడి విగ్రహానికి అలంకరించే బంగారం, వెండి ఆభరణాల విలువ ఎంత? మండపం ఏర్పాటు వ్యయం ఎంత? స్టేజీపై చేసిన అలంకరణలు, విద్యుత్, ఫర్నీచర్ ఏర్పాట్ల విలువ ఎంత? ఎంతమంది వలంటీర్లు, వంటవారు, సెక్యూరిటీ గార్డులు, కార్మికులు, పూజారులు గణేశ్ ఉత్సవ మండలి ద్వారా సేవలు అందిస్తున్నారు? గణేశుడి మండపాన్ని ప్రతిరోజూ సగటున ఎంతమంది భక్తులు దర్శించుకుంటారు? గణేశ్ మండపం పరిసరాలు ఎలా ఉన్నాయి? అగ్నిప్రమాదాన్ని, తొక్కిసలాటను ఆపేందుకు ఏమేం ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేశారు? ఫుడ్ పాయిజనింగ్‌కు తావు లేకుండా పరిశుభ్రంగా భోజనాలు, ప్రసాదం తయారీకి చేసే ఏర్పాట్లు ఏమిటి? వినాయకుడి నిమజ్జన శోభాయాత్ర జరిగే మార్గాలు ఏమిటి? అనే అంశాల ఆధారంగా బీమా పాలసీ రేటును బీమా కంపెనీ నిర్ణయిస్తుంది.

ఈ పాలసీ కవర్ చేసే అంశాలివీ

  • గణేశుడికి అలంకరించే బంగారం, వెండి ఆభరణాలను పాలసీ కవర్ చేస్తుంది.
  • గణేశ్ మండపం, దానిపై చేసే అలంకరణలు, సెట్టింగ్స్, ఫర్నీచర్‌, విద్యుత్ ఏర్పాట్లతో పాటు మండపం ప్రాంగణం బీమా పాలసీలో కవర్ అవుతాయి. వీటికి అగ్ని ప్రమాదాలు, ఇతరత్రా ప్రమాదాల నుంచి కవరేజీ లభిస్తుంది.
  • ఈ వేడుకలకు అగ్నిప్రమాదం, దొంగతనం, భూకంపం, ప్రమాదాల వల్ల నష్టం జరిగితే పాలసీ కవర్ చేస్తుంది. వినాయక నిమజ్జన శోభాయాత్ర సమయంలో అత్యవసర పరిస్థితులు ఏర్పడినా దీనిలో కవర్ అవుతాయి.
  • వేడుకల సందర్భంగా నిర్వహించే భారీ సమావేశాలకు సంబంధించిన నష్టాలకు రూ.30 కోట్ల దాకా కవరేజీ లభిస్తుంది.
  • వేడుకల నిర్వహణలో భాగమయ్యే స్వచ్ఛంద సేవకులు, కార్మికులు, వంటవారు, పూజారులు, సెక్యూరిటీ గార్డులు, వాలెట్ సిబ్బందిని బీమా పాలసీ కవర్ చేస్తుంది. విధి నిర్వహణలో ఉండగా గాయం లేదా మరణం సంభవిస్తే పరిహారం అందుతుంది.
  • ప్రమాదాలు, తొక్కిసలాటలు, ఫుడ్ పాయిజనింగ్ వంటి ఘటనలను సైతం పాలసీ కవర్ చేస్తుంది.

గణేశ్ ఉత్సవ మండళ్ల 'బీమా' వ్యయాలు పైపైకి
గణేశ్ మండపానికి బీమా పాలసీని తీసుకునే విషయంలో ముంబయిలోని జీఎస్‌బీ సేవా మండల్ తన రికార్డును తానే తిరగరాసింది. అది 2023లో రూ.360.40 కోట్లు, 2024లో రూ.400.58 కోట్లు, ఈ ఏడాది(2025లో) రూ.474.4 కోట్లు విలువైన బీమా పాలసీలను తీసుకుంది. అంటే బీమా పాలసీని తీసుకునేందుకు పెట్టే ఖర్చును ఏటా పెంచుతోంది. ముంబయిలోని ఇతర ప్రసిద్ధ గణేశ్ ఉత్సవ మండళ్లు కూడా తాము నిర్వహించే వేడుకలకు బీమా పాలసీలను తీసుకుంటున్నాయి. ఉదాహరణకు ముంబయిలో ఎక్కువగా భక్తులు సందర్శించుకునే 'లాల్‌బాగ్చా రాజా' గణపతి కోసం 2024 సంవత్సరంలో రూ.32.76 కోట్ల బీమా పాలసీని తీసుకున్నారు.

