UPI New Rule 2025 : ఫోన్ పే, గూగుల్ పే లాంటి యూపీఐ యాప్స్ను వినియోగించే వారికి అలర్ట్. అక్టోబరు 1 నుంచి అన్ని యూపీఐ యాప్లలో 'పర్సన్ టు పర్సన్' (పీ2పీ - P2P) కలెక్ట్ రిక్వెస్ట్ను పంపే ఫీచర్ అందుబాటులో ఉండదు. సైబర్ కేటుగాళ్లు ఈ ఫీచర్ను దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు. ఆర్థిక మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. దీనికి అడ్డుకట్ట వేసేందుకే యూపీఐ యాప్స్ నుంచి 'పర్సన్ టు పర్సన్' కలెక్ట్ రిక్వెస్ట్ ఫీచర్ను శాశ్వతంగా తొలగించాలని నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎన్పీసీఐ - NPCI) నిర్ణయించింది. దీనివల్ల డెడ్లైన్ ముగిశాక, అన్ని బ్యాంకులు, యూపీఐ యాప్లు పీ2పీ కలెక్ట్ లావాదేవీలను ఇనీషియేట్ చేయడం కానీ, ప్రాసెస్ చేయడం కానీ జరగదు.
యూపీఐ లావాదేవీలపై ప్రభావమిదీ
అక్టోబరు 1 తర్వాత 'పీ2పీ కలెక్ట్ రిక్వెస్ట్'ను మనం పంపలేం. ఇతరులు కూడా మనకు పంపలేరు. ఇకపై మనం కేవలం క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేసి లేదా ఒక నిర్దిష్ట ఫోన్ నంబరుకు డబ్బులను పంపొచ్చు. డబ్బులను పంపడానికి, స్వీకరించడానికి యూపీఐ యాప్లలో 'పీ2పీ' ఫీచర్ అందుబాటులో ఉండదు. అయితే ఈ మార్పు ప్రభావం మర్చంట్ లావాదేవీలపై పడదు. ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్, స్విగ్గీ, జొమాటో, ఐఆర్సీటీసీ వంటి మర్చంట్ ప్లాట్ఫామ్లు ఇకపై కూడా చెకౌట్ ప్రాసెస్ ద్వారా తమ కస్టమర్లకు పేమెంట్ రిక్వెస్ట్లను పంపుకోవచ్చు. అయితే ఈ రిక్వెస్ట్లకు స్పందనగా కస్టమర్లు యూపీఐ పిన్ను ఎంటర్ చేసి పేమెంట్ చేయొచ్చు.
'పీ2పీ కలెక్ట్ రిక్వెస్ట్' ఫీచర్ను ఎందుకు తొలగిస్తున్నారు?
'పీ2పీ కలెక్ట్ రిక్వెస్ట్' ఫీచర్ విషయానికొస్తే, ఇది చాలా సౌకర్యవంతంగా, ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది. ఈ ఫీచర్ అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత, చాలా తక్కువ టైంలోనే అమిత జనాదరణ పొందింది. ఇతరుల నుంచి మనీ కలెక్షన్ కోసం ఎంతోమంది 'పీ2పీ కలెక్ట్ రిక్వెస్ట్'లను పంపేవారు. ఇక్కడి వరకు అంతా బాగానే ఉంది. నెగెటివ్ కోణాన్ని పరిశీలిస్తే, ఈ ఫీచర్ను సైబర్ కేటుగాళ్లు ఎంతో దుర్వినియోగం చేశారు. స్నేహితులు, బంధువులు, ప్రభుత్వ ఆఫీసుల పేర్లు చెబుతూ ప్రజలకు 'పీ2పీ కలెక్ట్ రిక్వెస్ట్'లను పంపేవారు. ఈ రిక్వెస్ట్లను ఎంతోమంది గుడ్డిగా 'యాక్సెప్ట్' చేసేవారు. ఆ వెంటనే బ్యాంకు ఖాతా నుంచి డబ్బులు కట్ అయిపోయేవి. ఆ తర్వాత చెక్ చేసుకుంటే, పీ2పీ కలెక్ట్ రిక్వెస్టును పంపింది గుర్తు తెలియని సైబర్ కేటుగాళ్లు అని తేలేది. ఈవిధంగా చాలామంది పర్సుకు చిల్లు పడింది.
సైబర్ మోసాలకు చెక్
ఈ సైబర్ మోసాలపై బాధితుల నుంచి యూపీఐ యాప్లు, బ్యాంకులకు ఎన్నో ఫిర్యాదులు అందాయి. దీంతో 'పీ2పీ కలెక్ట్ రిక్వెస్ట్' ద్వారా కలెక్ట్ చేయగలిగే డబ్బు లిమిట్ను రూ.2వేలకు ఎన్పీసీఐ తగ్గించింది. తద్వారా ఈ ఫీచర్ను ఆసరాగా చేసుకొని జరుగుతున్న సైబర్ మోసాలు చాలావరకు తగ్గాయి. దీన్ని గుర్తించిన ఎన్పీసీఐ, ఈ తరహా మోసాలను పూర్తిగా ఆపేందుకు నడుం బిగించింది. ఇందులో భాగంగానే ఈ ఏడాది అక్టోబరు 1 నుంచి 'పీ2పీ కలెక్ట్ రిక్వెస్ట్' ఫీచర్ను యూపీఐ యాప్లు, బ్యాంకుల యాప్ల నుంచి పూర్తిగా తొలగించనున్నారు.
జులైలో ఏకంగా 1940 కోట్ల 'పీ2పీ' రిక్వెస్టులు
2025 సంవత్సరం జులై నెలలో యూపీఐ యాప్లకు ఏకంగా 1940 కోట్ల పీ2పీ పేమెంట్ రిక్వెస్టులు రాగా, కేవలం 700 కోట్ల పీ2పీ పేమెంట్ రిక్వెస్టులను ప్రాసెస్ చేశారు. 2024 సంవత్సరంలో ఇదే నెలలో యూపీఐ యాప్లకు కేవలం 1400 కోట్ల పీ2పీ పేమెంట్ రిక్వెస్టులు వచ్చాయి. నాటితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది జులైలో ఈ లావాదేవీల కోసం దాదాపు 500 కోట్లు ఎక్కువ రిక్వెస్టులు వచ్చాయి. యూపీఐ అనేది భారత్లో హాట్ ఫేవరేట్ డిజిటల్ పేమెంట్ సిస్టమ్గా ఓ వెలుగు వెలుగుతోంది. ప్రతినెలా రూ.25 లక్షల కోట్లు విలువైన దాదాపు 2వేల కోట్ల యూపీఐ లావాదేవీలు జరుగుతున్నాయి. దేశంలో దాదాపు 40 కోట్ల మంది యూపీఐ యూజర్లు ఉన్నారు.
